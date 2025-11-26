Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
11. 26.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 26.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
vasúti sorompó Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőrfőkapitányság baleset

Felfoghatatlan: vasúti sorompó okozott teljesen valószínűtlen balesetet (VIDEÓ)

2025. november 26. 09:57

Ezt hogy sikerült?

2025. november 26. 09:57
null

November 22-én a komáromi rendőrök a 13-as számú főút vasúti átjárójában arra lettek figyelmesek, hogy a sorompó egyik csapórúdja letört, a síneken pedig egy pótkocsi vesztegelt. A vasúti közlekedést azonnal leállították a szakaszon.

A sofőr beszámolója szerint Komárom felől haladt Kisbér irányába egy piros Iveco teherautóval és a hozzákapcsolt pótkocsival. A vasúti átjáróhoz érve a pótkocsi levált a járműről és a sínekre gurult.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van
Tovább a cikkhezchevron

A férfi megfordult, hogy visszatolatva leemelje az utánfutót, ekkor azonban a fénysorompó tilos jelzésre váltott, a sorompó lezáródott, és a sofőr nem vette észre a csapórudat, amelyet így járművével letört

– írta a rendőrség közösségi oldalán.

A pótkocsit egy tréleres jármű húzta le a sínekről. A 35 éves sofőrt a vasúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt előállították.

Nyitókép: Képernyőfotó

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
TOM66
2025. november 26. 11:48
Ez egy román horrorszerelvény volt.
Válasz erre
0
0
barni-a-hegyrol
2025. november 26. 11:42
Az autó sofőrje, amelyikből a felvétel készült, vajon miért mutogat és pofázik ahelyett, hogy az utasával kiszállnának segíteni? Valószínűleg pontosan tudták, hogy mi történt, hiszen még a telefont is ideje volt a hátsó ülésen ülő valakinek elővenni és a felvételt elindítani.
Válasz erre
2
0
Sróf
2025. november 26. 11:32
Tény, hogy nem könnyű megérteni a sajtómunkás esetleírását. Videó nélkül valóban felfoghatatlan lenne.
Válasz erre
1
0
borsos-2
2025. november 26. 10:40
Amilyen szintkülönbség van néhány átjáróban a sín, a burkolat és a megközelítő út között, a vontatmányok bizony le tudnak akadni, ha nem elég "finoman" hajt át a sofőr. Még jó, hogy nem lett nagyobb baj.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!