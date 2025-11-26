Felfoghatatlan: vasúti sorompó okozott teljesen valószínűtlen balesetet (VIDEÓ)

November 22-én a komáromi rendőrök a 13-as számú főút vasúti átjárójában arra lettek figyelmesek, hogy a sorompó egyik csapórúdja letört, a síneken pedig egy pótkocsi vesztegelt. A vasúti közlekedést azonnal leállították a szakaszon.

A sofőr beszámolója szerint Komárom felől haladt Kisbér irányába egy piros Iveco teherautóval és a hozzákapcsolt pótkocsival. A vasúti átjáróhoz érve a pótkocsi levált a járműről és a sínekre gurult.