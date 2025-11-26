Ft
11. 26.
szerda
tűzszünet béketerv orosz-ukrán háború Machiavelli

Ami a közeli orosz–ukrán tűzszünet esélyeit illeti

2025. november 26. 08:50

„A háborúkat akkor indítják, amikor valaki úgy akarja, de nem akkor zárulnak le, amikor valaki úgy akarja.”

2025. november 26. 08:50
null
Robert C. Castel
Robert C. Castel
Facebook

„Ami a közeli orosz–ukrán tűzszünet esélyeit illeti, Machiavelli mester a fején találta a szöget: »Comincionsi le guerre quando altri vuole, ma non quando altri vuole si finiscono.« Vagyis: »A háborúkat akkor indítják, amikor valaki úgy akarja, de nem akkor zárulnak le, amikor valaki úgy akarja«.”

Nyitókép: Alexei NIKOLSKY / POOL / AFP

szavazo
2025. november 26. 12:42
Az oroszok oroszokat védenek orosz területen , erkölcsileg már régen megnyerték ezt a háborút. Minek az ukránoknak(EU-nak-USA-nak) olyan föld amit oroszok laknak többségében, miért akar Ukrajna leigázni orosz területet és orosz lakosságot?
Válasz erre
0
0
egyszeri
2025. november 26. 11:22
Azt bizony nehéz beismerni, hogyha valaki veszít és ráadásul a külső támogatók, befektetők is képtelenek elfogadni a veszteségeket. Mindent megtesznek majd a veszteség kompenzálásáért, annak meg mi láthatjuk kárát.
Válasz erre
0
0
tintapaca
2025. november 26. 09:42
Amíg nincs túzszünet, vagy a béketárgyalások megkezdése, addig az oroszoknak szabad keze van. Ha nem születi döntés, akkor még súlyosabb lesz a helyzet az ukrán fronton és a hátországban. A fronton is, a hátországban is jön a tél, ami következik, az szörnyű lesz. Nélkülözés, fagyhalál.
Válasz erre
2
0
packó_
2025. november 26. 09:30
Az oroszok akkor állnak meg, ha annyit vagy többet kapnak a békekötéssel, mint amit fegyverrel el tudnának érni. Az ukrán vezetésnek aláírni az oroszoknak megfelelő feltételeket - öngyilkosság. Az ukrán vezetésnek nem aláírni az oroszoknak megfelelő feltételeket - öngyilkosság, mert vesztenek a harctéren. Az ukrán vezetésnek nem aláírni az oroszoknak megfelelő feltételeket - öngyilkosság, mert elvesztik az amerikai támogatást. De amíg nem írják alá az ukik, addig - életben maradhatnak (?) - még lophatnak az EU-tól. Tehát nem sok esély van, hogy a jelenlegi feltételek között békekötés legyen. Fegyverszünet csak úgy meg pláne nem, hülyék lenének az oroszok hagyni magához térni Ukrajnát.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!