„Ami a közeli orosz–ukrán tűzszünet esélyeit illeti, Machiavelli mester a fején találta a szöget: »Comincionsi le guerre quando altri vuole, ma non quando altri vuole si finiscono.« Vagyis: »A háborúkat akkor indítják, amikor valaki úgy akarja, de nem akkor zárulnak le, amikor valaki úgy akarja«.”