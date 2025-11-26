„A brüsszeli Politico hírportál Poll of Polls (Mérések mérése) elnevezésű összesítése november 14-én arról adott hírt: a Fidesz–KDNP átvette a vezetést a Tiszától. Miután a »meglepő« hír végigfutott a nyilvánosságon (tegnapi jegyzetemet én is erről írtam), »valaki« jelenthette a »bakit« a szerkesztőségnek, mire a portál gyorsan »korrigált«.

Nemes egyszerűséggel törölte az összesítésben figyelembe vett közvélemény-kutatások közül a 2024-es EP-választási eredményeket legpontosabban eltaláló Magyar Társadalomkutató, valamint a harmadik legprecízebben előrejelző intézet, az Alapjogokért Központ legutóbbi méréseit.