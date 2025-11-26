Életek kerülnének veszélybe: az Állatorvostudományi Egyetem központvezetője teljesen kiakadt Magyar Péter legabszurdabb adótervén
Súlyos helyzetbe kerülnének a gazdák, az állatvédő szervezetek és mindenki, akinek háziállata van.
Leírom újra: a 2022-as választás után balos mérőcégek vezetői maguk árulták el: szimplán átverték az embereket.
„A brüsszeli Politico hírportál Poll of Polls (Mérések mérése) elnevezésű összesítése november 14-én arról adott hírt: a Fidesz–KDNP átvette a vezetést a Tiszától. Miután a »meglepő« hír végigfutott a nyilvánosságon (tegnapi jegyzetemet én is erről írtam), »valaki« jelenthette a »bakit« a szerkesztőségnek, mire a portál gyorsan »korrigált«.
Nemes egyszerűséggel törölte az összesítésben figyelembe vett közvélemény-kutatások közül a 2024-es EP-választási eredményeket legpontosabban eltaláló Magyar Társadalomkutató, valamint a harmadik legprecízebben előrejelző intézet, az Alapjogokért Központ legutóbbi méréseit.
Sőt, hogy még hatékonyabban torzítsanak, beemelték a vérbalos Publicus Intézet (Pulai András: Zárul az olló) mérését, mire láss csodát: »visszafolyt« a helyére a Tisza. Továbbra is »vezet«.
Érdekes, amit Talabér Krisztián, a Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója ír: »A Medián közel három hónapja tartó hallgatása üvöltőbb, mint valaha. Azt kétlem, hogy ne lett volna mintavételük. A probléma inkább az lehet, amit a számok mutatnak.« (Talabér arra utal, a Medián nem szívesen hozná nyilvánosságra a méréseit, mert azzal ártana a Tiszának.)”
