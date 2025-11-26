Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
11. 26.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 26.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Politico mérés

„Helyreigazítás”

2025. november 26. 10:12

Leírom újra: a 2022-as választás után balos mérőcégek vezetői maguk árulták el: szimplán átverték az embereket.

2025. november 26. 10:12
null
Pilhál György
Pilhál György
Magyar Nemzet

„A brüsszeli Politico hírportál Poll of Polls (Mérések mérése) elnevezésű összesítése november 14-én arról adott hírt: a Fidesz–KDNP átvette a vezetést a Tiszától. Miután a »meglepő« hír végigfutott a nyilvánosságon (tegnapi jegyzetemet én is erről írtam), »valaki« jelenthette a »bakit« a szerkesztőségnek, mire a portál gyorsan »korrigált«.

Nemes egyszerűséggel törölte az összesítésben figyelembe vett közvélemény-kutatások közül a 2024-es EP-választási eredményeket legpontosabban eltaláló Magyar Társadalomkutató, valamint a harmadik legprecízebben előrejelző intézet, az Alapjogokért Központ legutóbbi méréseit.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van
Tovább a cikkhezchevron

Sőt, hogy még hatékonyabban torzítsanak, beemelték a vérbalos Publicus Intézet (Pulai András: Zárul az olló) mérését, mire láss csodát: »visszafolyt« a helyére a Tisza. Továbbra is »vezet«.

Érdekes, amit Talabér Krisztián, a Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója ír: »A Medián közel három hónapja tartó hallgatása üvöltőbb, mint valaha. Azt kétlem, hogy ne lett volna mintavételük. A probléma inkább az lehet, amit a számok mutatnak.« (Talabér arra utal, a Medián nem szívesen hozná nyilvánosságra a méréseit, mert azzal ártana a Tiszának.)”

Nyitókép: MTI/EPA/LUSA/Ampe Rogerio

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
statiszta
•••
2025. november 26. 12:22 Szerkesztve
Nem biztos, hogy falsok az adatok, lehet mérni pártpreferencia helyett pártszimpátiát... A/ Ön melyik pártra szavazna (jelöljön meg egyet). B/ Önnek melyik párt szimpatikus (jelöljön meg akármennyit). Az A-ból kijön a választás várható eredménye, a B-ből full faxság jön ki. De lehet, hogy Hann Endre majd megint élő adásban magyarázza majd elcsukló hangon, hogy "belenyúlt, mert nem hitte el". Hülyéknél és Kamala "győzeleme" után semmi sem biztos.
Válasz erre
0
0
barni-a-hegyrol
2025. november 26. 11:48
Nem emlékszem, hogy mondjuk Pulai kiállt volna és annyit mond, hogy bocsika.
Válasz erre
1
0
robertdenyiro
2025. november 26. 11:31
Teljesen mindegy hogy mit hazudozik a bolsilibkány propaganda. 2026-ban újra taknyosra lesztek szopatva, retkes férgek. Még sokkal jobban mint előtte bármikor.
Válasz erre
1
0
csulak
2025. november 26. 11:28
SOHA TOBBE BALOLDALT
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!