Íme az utóbbi negyed évszázad legnagyobb részvénybiznisze: lezárult egy korszak

A részvényértékesítésben a hazai részvénypiacon kiemelkedőnek számító nagyságú befektetői kör mozdult meg. A beadott igénylések közel 90 százalékát személyesen a fiókhálózatban adták le a befektetők, míg az igénylések közel 10 százaléka az MBH mobilalkalmazásán keresztül történt.

A kialakult részvényenkénti lakossági ár a 2992 forintos befogadási küszöbérték alatt maradt.

Összesítve így a nyilvános részvényértékesítési tranzakció volumene csaknem eléri az 67,8 milliárd forintot – tették hozzá.

Kiemelték: a lakossági értékesítés során minden befektető, aki az értékesítési időszakban érvényes részvényigénylési nyilatkozatot nyújtott be, azonos elbánásban részesült. Az allokáció során a bank célja az volt, hogy a lakossági értékesítésre rendelkezésre álló ajánlati részvények igazságos és átlátható módon kerüljenek kiosztásra.

(MTI)