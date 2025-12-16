Íme az utóbbi negyed évszázad legnagyobb részvénybiznisze: lezárult egy korszak

Futótűzként terjed Zelenszkij bánata: közel a megegyezés Trump és Putyin között, Európának nem osztottak lapot
Összesen mintegy 107 milliárd forint értékű igény érkezett a részvényekre.
Közel 12 ezer befektető vált részvényessé az MBH Bankban, miután volumenét tekintve az elmúlt 25 év legnagyobb hazai részvényértékesítési tranzakcióját hajtotta végre a hitelintézet a Budapesti Értéktőzsdén. Jelentős túlkereslet mellett, összesen mintegy 107 milliárd forint értékű igény érkezett – közölte a bank hétfőn az MTI-vel.
A közlemény szerint rendkívüli sikert aratott a befektetők körében az MBH Bank nyilvános részvényértékesítési tranzakciója, amelyben 7 százaléknyi tulajdoni hányadot megtestesítő sajátrészvény-állományt kínáltak fel.
A november 24. és december 12. között lezajlott tranzakcióban az MBH Bank döntése értelmében a lakossági befektetők részére összesen 20 320 846 darab részvény kerül értékesítésre, míg az intézményi befektetők összesen 2 256 228 darab részvényhez jutnak, ami megfelel az előzetes terveknek. A hétfőn allokált részvények végül darabonként 3300 forintos intézményi és 2970 forintos kedvezményes lakossági értékesítési áron kerülnek a befektetőkhöz.
A részvényértékesítéssel az MBH Bank közkézhányada 20 százalék fölé nőtt.
A részvényértékesítésben a hazai részvénypiacon kiemelkedőnek számító nagyságú befektetői kör mozdult meg. A beadott igénylések közel 90 százalékát személyesen a fiókhálózatban adták le a befektetők, míg az igénylések közel 10 százaléka az MBH mobilalkalmazásán keresztül történt.
A kialakult részvényenkénti lakossági ár a 2992 forintos befogadási küszöbérték alatt maradt.
Összesítve így a nyilvános részvényértékesítési tranzakció volumene csaknem eléri az 67,8 milliárd forintot – tették hozzá.
Kiemelték: a lakossági értékesítés során minden befektető, aki az értékesítési időszakban érvényes részvényigénylési nyilatkozatot nyújtott be, azonos elbánásban részesült. Az allokáció során a bank célja az volt, hogy a lakossági értékesítésre rendelkezésre álló ajánlati részvények igazságos és átlátható módon kerüljenek kiosztásra.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Róka László