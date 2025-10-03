Bombaüzlet: a világ egyik legnagyobb országának óriásbankját kebelezheti be az OTP

Szenzációs: a románok szerint Csányi Sándor terve nemzetbiztonsági kockázat
Stratégiai veszélyt is szimatolnak a szomszédban.
Nem volna váratlan a terjeszkedés Csányi Sándorék részéről.
Folytatódhat az OTP felvásárlási sorozata, és a világ kilencedik legnagyobb országában tárt karokkal várhatják a magyar bankot. Abzal Szaparbekuli, Kazahsztán magyarországi nagykövete az asztanai Akorda elnöki palotában beszélt arról, hogy a közép-ázsiai országban megjelenhet az OTP. A fejleményről a Kazinform kazah hírügynökség számolt be – írta meg a Világgazdaság.
A kazah forrás szerint Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatalos látogatása széles üzleti programmal zajlott, a magyar államfő Kaszim-Zsomart Tokajevvel is egyeztetett. A tárgyalások napirendjén a pénzügyi szektor együttműködési lehetőségei is szerepeltek.
Az OTP már a térségben építkezik. Legutóbbi tranzakciója az üzbég Ipoteka Bank többségének, 75 százalékának megszerzése volt, amellyel a csoport régiós jelenléte tovább erősödött. A kazahsztáni terjeszkedés korábban is felmerült, amikor Tokajev arról beszélt, hogy a piac élénkítéséhez három külföldi bank bevonása lenne ideális.
A nemzetközi sajtó az OTP nevét más irányú célpontokkal is összefüggésbe hozta. A HSBC máltai leányvállalata kapcsán vevőjelöltként emlegették, ugyanakkor a legutóbbi máltai beszámolók szerint a pénzintézet a görög CrediaBank ajánlatát részesítheti előnyben.
Az üzbegisztáni tapasztalatok már kézzelfogható eredményt hoznak. Bár a növekedés üteme mérsékeltebb, az Ipoteka ma már stabilan nyereséges. A 2023-as, 15 milliárd forintos veszteség után tavaly közel 53 milliárd forinttal javította az OTP eredményét, az idei első fél évben pedig több mint 25 milliárd forint nyereséget termelt. Az üzbég sajtó szerint az OTP nagyjából 324 millió dollárt fizetett a bank 73,71 százalékáért, a fennmaradó rész megvásárlását pedig a tervek szerint jövő tavaszra időzítik.
A bank a megkeresésekre óvatosan reagált. Jelezte, hogy potenciális akvizíciókkal kapcsolatos híreket nem kommentál, és folyamatosan vizsgál új célpontokat a kelet-közép-európai régióban és más, nagy növekedési potenciállal bíró piacokon. Stratégiai fókuszában továbbra is a részvényesi értékteremtés áll, amelyet az optimális üzemméret és a csoport szakértelmének régiós piacokon való hasznosítása révén kíván elérni. Nyilvánosan ismert célja, hogy új piacain a top öt szereplő közé kerüljön, amit jellemzően egykörös felvásárlással ér el.
Elemzői oldalról is megerősítést kap a közép-ázsiai nyitás logikája. Bukta Gábor, a Concorde elemzési üzletágának vezetője szerint már az üzbegisztáni akvizíció idején látszott, hogy
az OTP a térségben terjeszkedne, Kazahsztán pedig fejlettebb piacnak számít.
Úgy véli, az OTP felvásárlásra rendelkezésre álló tőkéje megközelítheti a háromtól három és fél milliárd euró közötti sávot, ami a legnagyobb kazah bank kivételével elegendő lehet egy élmezőnybeli szereplő megszerzéséhez.
A vásárlási ár ugyanakkor kihívást jelenthet. Kazahsztánban várhatóan nem nyílik lehetőség könyv szerinti érték alatti vételre, ami több friss ügyletnél előfordult. Ideális célpont lehet egy olyan bank, amely Kazahsztán mellett Üzbegisztánban is jelen van, ugyanakkor egy nagy kazah intézmény megvásárlása a tőkeigény miatt más, jelentős tranzakciók halasztását kényszerítheti ki.
