Bombaüzlet: a világ egyik legnagyobb országának óriásbankját kebelezheti be az OTP

Folytatódhat az OTP felvásárlási sorozata, és a világ kilencedik legnagyobb országában tárt karokkal várhatják a magyar bankot. Abzal Szaparbekuli, Kazahsztán magyarországi nagykövete az asztanai Akorda elnöki palotában beszélt arról, hogy a közép-ázsiai országban megjelenhet az OTP. A fejleményről a Kazinform kazah hírügynökség számolt be – írta meg a Világgazdaság.

A kazah forrás szerint Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatalos látogatása széles üzleti programmal zajlott, a magyar államfő Kaszim-Zsomart Tokajevvel is egyeztetett. A tárgyalások napirendjén a pénzügyi szektor együttműködési lehetőségei is szerepeltek.

Az OTP már a térségben építkezik. Legutóbbi tranzakciója az üzbég Ipoteka Bank többségének, 75 százalékának megszerzése volt, amellyel a csoport régiós jelenléte tovább erősödött. A kazahsztáni terjeszkedés korábban is felmerült, amikor Tokajev arról beszélt, hogy a piac élénkítéséhez három külföldi bank bevonása lenne ideális.