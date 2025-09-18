Szenzációs: a románok szerint Csányi Sándor terve nemzetbiztonsági kockázat

A románok ledobták a láncot: féltik az országuk jövőjét az erdélyi magyarok miatt
Jobban bíznak Orbán Viktor kormányában, mint bármelyik más intézményben vagy szervezetben.
Sebastian Burduja felszólította a hatóságokat az ügy blokkolására, mivel szerinte Csányi Sándor politikai befolyása, valamint kínai és orosz kapcsolatai stratégiai veszélyt jelenthetnek.
Sebastian Burduja, Románia volt minisztere és Ilie Bolojan miniszterelnök tanácsadója szerint a Napolact román tejipari márka Bonafarm-csoport (tulajdonos: Csányi Sándor, Orbán Viktor magyar miniszterelnök közeli szövetségese) általi felvásárlása nem pusztán gazdasági ügylet, hanem potenciális nemzetbiztonsági kockázat – írja az Adevarul.
Burduja felszólította a hatóságokat az ügy blokkolására, mivel szerinte Csányi politikai befolyása – pénzügyi (OTP Bank), energetikai (MOL) és agrárszektorban –, valamint kínai és orosz kapcsolatai stratégiai veszélyt jelenthetnek.
Remus Lăpușan PSD-képviselő korábban arra figyelmeztetett, hogy a tranzakció hátrányosan érintheti az erdélyi gazdákat. A cikk kiemeli: Magyarország politikája gyakran ütközik uniós elvekkel és román érdekekkel, ezért is szükséges fokozott óvatosság egy ilyen akvizíciónál.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher
