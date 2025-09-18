Ft
bonafarm nemzetbiztonsági kockázat Csányi Sándor Orbán Viktor Románia

Szenzációs: a románok szerint Csányi Sándor terve nemzetbiztonsági kockázat

2025. szeptember 18. 09:55

Sebastian Burduja felszólította a hatóságokat az ügy blokkolására, mivel szerinte Csányi Sándor politikai befolyása, valamint kínai és orosz kapcsolatai stratégiai veszélyt jelenthetnek.

2025. szeptember 18. 09:55
null

Sebastian Burduja, Románia volt minisztere és Ilie Bolojan miniszterelnök tanácsadója szerint a Napolact román tejipari márka Bonafarm-csoport (tulajdonos: Csányi Sándor, Orbán Viktor magyar miniszterelnök közeli szövetségese) általi felvásárlása nem pusztán gazdasági ügylet, hanem potenciális nemzetbiztonsági kockázat – írja az Adevarul.

Burduja felszólította a hatóságokat az ügy blokkolására, mivel szerinte Csányi politikai befolyása – pénzügyi (OTP Bank), energetikai (MOL) és agrárszektorban –, valamint kínai és orosz kapcsolatai stratégiai veszélyt jelenthetnek.

Remus Lăpușan PSD-képviselő korábban arra figyelmeztetett, hogy a tranzakció hátrányosan érintheti az erdélyi gazdákat. A cikk kiemeli: Magyarország politikája gyakran ütközik uniós elvekkel és román érdekekkel, ezért is szükséges fokozott óvatosság egy ilyen akvizíciónál.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 22 komment

bagoly-29
2025. szeptember 18. 12:32
Naponta olvasva az online román sajtót tapasztalom, hogy a magyargyűlölet nagyobb mint Csau idejében! Semmi sem korlátozza. MIóta az illetékes testület elnöke már nem magyar, meg se piszennek semmire sem. Szabad a vásár a legotrombább sértésekre is. Újabban a myygar nyelvü molinókat, s a magyar szimbólumokat tiltaná be a román labdarugó szövetség Csikszeredán!y
Válasz erre
0
0
nemecsekerno-007-01
2025. szeptember 18. 12:20
Ilyen ez a földrajz, kedves románok. Sokat akart a szarka, de nem bírta a ....
Válasz erre
1
0
Publius Decius Mus
•••
2025. szeptember 18. 11:56 Szerkesztve
Jut eszembe, 1989-től 1998-ig, aztán 2002-től 2010-ig magyar vállalatok és ingatlanok tömegét adták át külföldi cégeknek, gyakran ingyen, vagy még mi fizettünk. Mint a TV székház esetében is. Se nemzetbiztonsági kockázatról nem hallottunk soha, de még korrupciógyanúról is elvétve. Konkrétan nagyobb anyagi kár volt mint maga a második világháború.
Válasz erre
4
0
salátás
2025. szeptember 18. 11:50
aztán mi az összefüggés?
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!