Újabb ország szólította fel Ukrajnát a kritikus olajterminál elleni támadások leállítására

Kazahsztán külügyminisztériuma szerint ez már a harmadik sorozat dróntámadás egy „teljesen polgári létesítmény” ellen, és tiltakozását fejezte ki a kritikus infrastruktúra elleni szándékos támadás miatt. Hangsúlyozták, hogy az incidens káros a kazah–ukrán kétoldalú kapcsolatokra, és Ukrajnát hatékony intézkedésekre szólították fel a jövőbeni támadások megelőzésére.