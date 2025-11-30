Újabb ország szólította fel Ukrajnát a kritikus olajterminál elleni támadások leállítására

Nem titkolózik tovább Ukrajna: bevallották, mit tettek a Fekete-tengeren pénteken
Az SZBU egyik vezetője szombaton közölte, hogy Ukrajna támadta meg a tengeri drónokkal a két tartályhajót.
Ukrajna szerint cselekedetei nem Kazahsztán vagy harmadik felek ellen irányultak, hanem az „orosz agresszió visszaverésére”.
Kazahsztán vasárnap felszólította Ukrajnát, hogy hagyja abba a Fekete-tengeri Kaszpi Olajvezetéki Konzorcium terminál elleni támadásokat, miután egy nagy dróntámadás leállította a kitermelést és komolyan megrongálta a berakodó infrastruktúrát - írja a Reuters.
A konzorcium, amelynek orosz, kazah és amerikai részvényesei vannak, felfüggesztette működését a támadás miatt.
Kazahsztán külügyminisztériuma szerint ez már a harmadik sorozat dróntámadás egy „teljesen polgári létesítmény” ellen, és tiltakozását fejezte ki a kritikus infrastruktúra elleni szándékos támadás miatt. Hangsúlyozták, hogy az incidens káros a kazah–ukrán kétoldalú kapcsolatokra, és Ukrajnát hatékony intézkedésekre szólították fel a jövőbeni támadások megelőzésére.
Ukrajna szerint cselekedetei nem Kazahsztán vagy harmadik felek ellen irányultak, hanem az „orosz agresszió visszaverésére”. Az ukrán külügyminisztérium kiemelte: „Ukrajna visszavág az agresszornak.”
Nyitóképünk illusztráció. Forrás: Oscar del Pozo / AFP