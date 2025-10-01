Erre kérdeznek rá legtöbbször az Otthon Start igénylői

Lendületben az Otthon Start program – mutatjuk a részleteket
A piaci elemzők úgy látják, ha a jelenlegi dinamika fennmarad, az adásvételek száma az idei évben kiemelkedő lehet, ami a kapcsolódó ágazatokban is tovagyűrűző hatásokat hozhat.
Az is kiderült már, hogy kik szeretnének leginkább élni a lehetőséggel.
Az Otthon Start program igénylőinek nagy része használt lakás vásárlására pályázik – mondta a Világgazdaságnak Árva András, az MBH Bank otthonteremtési termék és folyamatmenedzsment vezetője, a nemrég indult kedvezményes hitelprogram kapcsán.
Bár az adatokat a pénzintézet az első hónap tapasztalatai alapján még elemzi, a szakember szerint már most is világosan látszik, hogy
a használt ingatlanok iránti kereslet egyre nagyobb.
A vezető kiemelte, hogy teljesen vegyes az igénylők köre, de a három legfontosabb csoport:
Mint mondta, a lakásvásárlók általában felkészültek, azonban minden ügyfél találkozik legalább egy olyan kérdéssel, amely az ő egyéni élethelyzetére vonatkozik. A leggyakoribb kérdések a családi helyzetre, munkaviszonyra, jövedelmekre, valamint a már meglévő ingatlanok elfogadhatóságára vonatkoznak.
Példaként említette azokat az ügyfeleket, akik szülői segítséggel vásárolnak ingatlant, és így kérdéseik merülhetnek fel, hogy milyen hatással van a szülői támogatás a hitelkérelmükre.
Árva András elmondta azt is, hogy a banknál egy-egy igénylés részletes átbeszélése gyakran több mint egyórás konzultációt igényel. Az ügyfeleknek például pontosan tudniuk kell, hogy milyen ingatlanra vonatkozó feltételeknek kell megfelelniük, milyen jogi és pénzügyi előírások vonatkoznak a vásárlásra.
Hangsúlyozta, hogy a bank számos megoldási lehetőséget kínál még akkor is, ha az igénylők nem felelnek meg minden feltételnek.
Az MBH munkatársa beszélt arról is, hogy melyik az a kérdés, amit ők kapnak meg legtöbbször a banknál az ügyfelektől.
Az egyik leggyakoribb kérdés CSOK Plusz támogatással kapcsolatos
– mondta Árva András.
A párhuzamosan igényelhető támogatásoknak köszönhetően a magyar családok minden eddiginél magasabb összegű vissza nem térítendő támogatásra és kamattámogatott hitelre lehetnek jogosultak.
A vezető elmondta, hogy bár ezek a támogatások népszerűek, szigorú szabályok vonatkoznak rájuk. A CSOK Pluszt sokan szeretnék összevonni, különösen az illetékmentesség igénybevételével, de ehhez az összesített feltételrendszernek meg kell felelniük, és az ingatlanokat is a vonatkozó jogszabályok szerint kell kiválasztani.
Fontos, hogy a támogatások összevonásához a vásárolni kívánt ingatlannak meg kell felelnie az összes előírásnak – hangsúlyozta az MBH vezetője. Hozzátette: az ilyen típusú kérdésekhez mindenképpen szakértői tanácsadás szükséges, mivel az online információk nem mindig elegendők a megfelelő döntéshez. A Falusi CSOK és annak összevonása szintén gyakori téma, hiszen nem minden pénzintézetnél elérhető, de az MBH Banknál teljeskörűen biztosítják ezt a lehetőséget.
Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI