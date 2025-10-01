Erre kérdeznek rá legtöbbször az Otthon Start igénylői

Az Otthon Start program igénylőinek nagy része használt lakás vásárlására pályázik – mondta a Világgazdaságnak Árva András, az MBH Bank otthonteremtési termék és folyamatmenedzsment vezetője, a nemrég indult kedvezményes hitelprogram kapcsán.

Bár az adatokat a pénzintézet az első hónap tapasztalatai alapján még elemzi, a szakember szerint már most is világosan látszik, hogy

a használt ingatlanok iránti kereslet egyre nagyobb.

A vezető kiemelte, hogy teljesen vegyes az igénylők köre, de a három legfontosabb csoport: