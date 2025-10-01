Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 01.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 01.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
igénylő MBH bank Otthon Start Program CSOK

Erre kérdeznek rá legtöbbször az Otthon Start igénylői

2025. október 01. 16:50

Az is kiderült már, hogy kik szeretnének leginkább élni a lehetőséggel.

2025. október 01. 16:50
null

Az Otthon Start program igénylőinek nagy része használt lakás vásárlására pályázik – mondta a Világgazdaságnak Árva András, az MBH Bank otthonteremtési termék és folyamatmenedzsment vezetője, a nemrég indult kedvezményes hitelprogram kapcsán.

Bár az adatokat a pénzintézet az első hónap tapasztalatai alapján még elemzi, a szakember szerint már most is világosan látszik, hogy 

a használt ingatlanok iránti kereslet egyre nagyobb.

A vezető kiemelte, hogy teljesen vegyes az igénylők köre, de a három legfontosabb csoport:

  • az első lakást vásárlók, akik a bérleti piacról érkeznek
  • a fiatal házaspárok
  • azok a fiatalok, akik szülői segítséggel szeretnének ingatlant vásárolni.

Ezt is ajánljuk a témában

Mint mondta, a lakásvásárlók általában felkészültek, azonban minden ügyfél találkozik legalább egy olyan kérdéssel, amely az ő egyéni élethelyzetére vonatkozik. A leggyakoribb kérdések a családi helyzetre, munkaviszonyra, jövedelmekre, valamint a már meglévő ingatlanok elfogadhatóságára vonatkoznak. 

Példaként említette azokat az ügyfeleket, akik szülői segítséggel vásárolnak ingatlant, és így kérdéseik merülhetnek fel, hogy milyen hatással van a szülői támogatás a hitelkérelmükre. 

Árva András elmondta azt is, hogy a banknál egy-egy igénylés részletes átbeszélése gyakran több mint egyórás konzultációt igényel. Az ügyfeleknek például pontosan tudniuk kell, hogy milyen ingatlanra vonatkozó feltételeknek kell megfelelniük, milyen jogi és pénzügyi előírások vonatkoznak a vásárlásra.

Hangsúlyozta, hogy a bank számos megoldási lehetőséget kínál még akkor is, ha az igénylők nem felelnek meg minden feltételnek.

Az MBH munkatársa beszélt arról is, hogy melyik az a kérdés, amit ők kapnak meg legtöbbször a banknál az ügyfelektől. 

Az egyik leggyakoribb kérdés CSOK Plusz támogatással kapcsolatos 

– mondta Árva András.

Ezt is ajánljuk a témában

A vezető elmondta, hogy bár ezek a támogatások népszerűek, szigorú szabályok vonatkoznak rájuk. A CSOK Pluszt sokan szeretnék összevonni, különösen az illetékmentesség igénybevételével, de ehhez az összesített feltételrendszernek meg kell felelniük, és az ingatlanokat is a vonatkozó jogszabályok szerint kell kiválasztani.

Fontos, hogy a támogatások összevonásához a vásárolni kívánt ingatlannak meg kell felelnie az összes előírásnak – hangsúlyozta az MBH vezetője. Hozzátette: az ilyen típusú kérdésekhez mindenképpen szakértői tanácsadás szükséges, mivel az online információk nem mindig elegendők a megfelelő döntéshez. A Falusi CSOK és annak összevonása szintén gyakori téma, hiszen nem minden pénzintézetnél elérhető, de az MBH Banknál teljeskörűen biztosítják ezt a lehetőséget.

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!