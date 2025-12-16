Ft
12. 16.
kedd
gól Puskás-díj videó

A női vagy a férfi gól a szebb? Argentin kapta a Puskás-díjat (VIDEÓ)

2025. december 16. 15:59

Megvan a két győztes. A Puskás-díjat argentin játékos kapta.

2025. december 16. 15:59
null

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) a férfiaknál és a nőknél is kihirdette az előző idény legszebb találatát, azaz megnevezte a Puskás-díjast és a Marta-díjast a 18 órakor kezdődő The Best-gála előtt. A szavazáson a mexikói Lizbeth Ovalle gólja érdemelte ki a Marta-díjat, míg a Puskás-díjat az argentin Santiago Montiel, az Independiente labdarúgója, aki az argentin bajnokságban szerzett góljával érdemelte ki az elismerést – számolt be a Nemzeti Sport.

Ovalle és Montiel gólja volt a legszebb – előbbi Marta-díjat, utóbbi Puskás-díjat kapott
Ovalle és Montiel gólja volt a legszebb – előbbi Marta-díjat, utóbbi Puskás-díjat kapott (Fotó: Julio Cesar Aguilar/AFP)

A nőknél Ovalle, a Tigres játékosa a Guadalajara elleni márciusi összecsapáson Jennifer Hermoso beívelés után, egy akrobatikus „skorpiórúgással” talált az ellenfél kapujába. Micsoda gól!

A gólt ide kattintva tekintheti meg!

A férfiaknál Montiel az argentin bajnokságban szerzett fantasztikus ollózós gólt: az Independiente játékosa az Independiente Rivadavia ellen talált be.

A FIFA november közepén hozta nyilvánosságra a jelölteket, akikre december 3-ig lehetett voksolni, a szurkolók és a szakértők szavazatai fele-fele arányban számítottak a végeredmény kialakulásában.

A jelöltek közé azok a gólok kerülhettek, amelyeket 2024. augusztus 11. és 2025. augusztus 2. között szereztek – tette hozzá a Magyar Távirati Iroda.

A gólt ide kattintva tekintheti meg!

A Puskás-díj eddigi nyertesei

  • 2009: Cristiano Ronaldo (portugál, Manchester United)
  • 2010: Hamit Altintop (török, Bayern München)
  • 2011: Neymar (brazil, Santos)
  • 2012: Miroslav Stoch (szlovák, Fenerbahce)
  • 2013: Zlatan Ibrahimovic (svéd, Paris Saint-Germain)
  • 2014: James Rodríguez (kolumbiai, Monaco)
  • 2015: Wendell Lira (brazil, Goianésia)
  • 2016: Mohd Faiz Subri (malajziai, Penang)
  • 2017: Olivier Giroud (francia, Arsenal)
  • 2018: Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool)
  • 2019: Zsóri Dániel (magyar, Debreceni VSC)
  • 2020: Szon Hung Min (dél-koreai, Tottenham Hotspur)
  • 2021: Erik Lamela (argentin, Tottenham Hotspur)
  • 2022: Marcin Oleksy (lengyel, Warta Poznan)
  • 2023: Guilherme Madruga (brazil, Cuiabá)
  • 2024: Alejandro Garnacho (argentin, Manchester United)
  • 2025: Santiago Montiel (argentin, Independiente )

Fotó: Juan Mabromata/AFP

 

billysparks
2025. december 16. 18:57
A női szebb. A férfi gólt egy szabálytalanság előzött meg, utána meg egy kapushiba. Persze, nem csúnya gól, meg messziről, stb...de a nőci valóban akrobatikus mozdulattal és tudatosan ért bele a labdába.
ördöngös pepecselés
2025. december 16. 16:22
a női mert az olyan mintha nem is fociban szerezték volna hanem mondjuk ritmikus sportgimnasztikában
