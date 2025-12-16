A női vagy a férfi gól a szebb? Argentin kapta a Puskás-díjat (VIDEÓ)

Alessandro Del Piero átadta: megvan az idei év Puskás-díjas focistája! (VIDEÓ)
A legendás magyarról elnevezett elismerést a FIFA gáláján adták át. A díjazott nem volt ott Dohában, a gólját azért meg tudjuk mutatni, és azt, mit üzent...
Megvan a két győztes. A Puskás-díjat argentin játékos kapta.
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) a férfiaknál és a nőknél is kihirdette az előző idény legszebb találatát, azaz megnevezte a Puskás-díjast és a Marta-díjast a 18 órakor kezdődő The Best-gála előtt. A szavazáson a mexikói Lizbeth Ovalle gólja érdemelte ki a Marta-díjat, míg a Puskás-díjat az argentin Santiago Montiel, az Independiente labdarúgója, aki az argentin bajnokságban szerzett góljával érdemelte ki az elismerést – számolt be a Nemzeti Sport.
A nőknél Ovalle, a Tigres játékosa a Guadalajara elleni márciusi összecsapáson Jennifer Hermoso beívelés után, egy akrobatikus „skorpiórúgással” talált az ellenfél kapujába. Micsoda gól!
A férfiaknál Montiel az argentin bajnokságban szerzett fantasztikus ollózós gólt: az Independiente játékosa az Independiente Rivadavia ellen talált be.
A FIFA november közepén hozta nyilvánosságra a jelölteket, akikre december 3-ig lehetett voksolni, a szurkolók és a szakértők szavazatai fele-fele arányban számítottak a végeredmény kialakulásában.
A jelöltek közé azok a gólok kerülhettek, amelyeket 2024. augusztus 11. és 2025. augusztus 2. között szereztek – tette hozzá a Magyar Távirati Iroda.
A gólt ide kattintva tekintheti meg!
Fotó: Juan Mabromata/AFP