A női vagy a férfi gól a szebb? Argentin kapta a Puskás-díjat (VIDEÓ)

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) a férfiaknál és a nőknél is kihirdette az előző idény legszebb találatát, azaz megnevezte a Puskás-díjast és a Marta-díjast a 18 órakor kezdődő The Best-gála előtt. A szavazáson a mexikói Lizbeth Ovalle gólja érdemelte ki a Marta-díjat, míg a Puskás-díjat az argentin Santiago Montiel, az Independiente labdarúgója, aki az argentin bajnokságban szerzett góljával érdemelte ki az elismerést – számolt be a Nemzeti Sport.

Ovalle és Montiel gólja volt a legszebb – előbbi Marta-díjat, utóbbi Puskás-díjat kapott (Fotó: Julio Cesar Aguilar/AFP)

A nőknél Ovalle, a Tigres játékosa a Guadalajara elleni márciusi összecsapáson Jennifer Hermoso beívelés után, egy akrobatikus „skorpiórúgással” talált az ellenfél kapujába. Micsoda gól!