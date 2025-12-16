Igazi őskövület állt be Magyar Péter mögé – „kemény és vastag igennel” fog szavazni a Tisza Pártra

„Élő kövület alatt azokat az élőlényeket értjük, amiket fosszíliákból is ismerünk, évmilliókon át, a kihalási eseményeket túlélve szinte változatlanul fennmaradtak vagy egy olyan leszármazási vonal tagjai, amelynek teljes rokonsága már régen kihalt”,

írja a Wikipédia az „Élő kövület” címszónál, ahová az internet irányít, ha beírjuk Lendvai Ildikó nevét.

Ez a meghatározás némileg talán elveszi az élét az idős politikus azon bejelentésének, amely szerint „kemény és vastag igennel” fog szavazni a Tisza Pártra. Abba most ne is menjünk bele, hogy az egyenlő választójog szabályai szerint nincsen gyenge és erős igen, vékony és vastag iksz, csak szavazat. (Igény persze volna rá, hogy ne érjen mindenkinek a voksa ugyanannyit, de ez messzire vezetne, és semmiképpen sem gondolnám helyénvalónak, hogy az egykori MSZP-elnöké a vastagabbak közé soroltassék.)