Igazi őskövület állt be Magyar Péter mögé – „kemény és vastag igennel” fog szavazni a Tisza Pártra

Ezzel a pedigrével meri azt állítani, hogy nem tudja megítélni, hogy (Magyar) alkalmas miniszterelnök lesz-e, abban viszont biztos, hogy alkalmasabb, mint a mostani. Vajon Magyar Péter gazdag, eredményes, példamutató politikai múltja, elvhűsége, fantasztikus tettei, vezetői képességeinek megannyi bizonyítéka vagy pusztán emberi tulajdonságai és kvalitásai alapján tételezi ezt fel? Egy harmincöt éve a hazai politikában markánsan jelen lévő, tizenhat éve megszakítás nélkül (+4 év korábbról) kormányzó, négyszer kétharmaddal győző, pártjában vitathatatlan tekintélyű, az orosz, amerikai, kínai és török elnökkel tárgyaló, Európai Parlamenti pártszövetséget gründoló alternatívával szemben?
De a legérdekesebb, hogy az új próféta „legnagyobb erősségét” abban látja, hogy „képes uralni a politikai napirendet, és »hitből« politizál egy kifáradt, túlosztogatott országban”.
A politikai napirend uralását és a hitet most hagyjuk is, de mit takarhat a „túlosztogatott ország”? Ez a sok ingyenélő magyar már megint túl sokat kapott, itt volna az ideje kiegyensúlyozásképpen egy kis túladóztatásnak, és akkor végre mindenki örülne?
További őskövületek is megmozdultak – hogy képes-e egy kövület magától mozdulni, vagy csak a hullámok és szelek mozgatják-e, az maradjon a természettudományok titka –; a valamiért szakértőnek tartott, bár saját területükön kizárólag kudarcos nézeteket képviselő elnyűhetetlen figura, a Kéri–Petschnig házaspár is csatlakozott az új Megváltó hívatlan apostolai közé. Ők például
a „gazdagnak” tartott nyugdíjasokat szólították meg: mondjanak le a nyugdíjuk egy részéről a többiek javára;