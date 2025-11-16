Komáromi botrányest: így szedték le a kérdező fejét a toleranciáról szónokló politikusok

Nagy Ervin hozzászólásai főként magyarországi kulturális témák körül forogtak – a filmipar helyzetétől a művelődési házak állapotáig, miközben a magyarországi kormány kritikáját szlovák partnerére, Hamranra hagyta.
A politikusok egymást felváltva bírálták a magyar és szlovák kormányt, miközben saját szerepüket hangsúlyozták. A legélesebb kijelentések mégis Hamrantól érkeztek, aki
nemcsak a Magyar Szövetséget kritizálta, hanem a szlovákiai magyar választókat is, akik szerinte kiábrándító módon szavaztak.
Az est végén a közönség kérdései hozták el az igazi konfliktust.
Egy résztvevő a demokrácia és technokrácia határát firtatta, azt kérdezve, vajon demokratikus felhatalmazás esetén a politikus vagy a szakember dönt-e színházi ügyekben.