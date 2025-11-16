Ft
11. 16.
vasárnap
Komáromi botrányest: így szedték le a kérdező fejét a toleranciáról szónokló politikusok

Komáromi botrányest: így szedték le a kérdező fejét a toleranciáról szónokló politikusok

2025. november 16. 13:03

A belszélgetőpartnerek a kormányt bírálták elnyomásért, ám a közönség első kritikus kérdésére ők maguk reagáltak lekezelően és agresszívan.

2025. november 16. 13:03
null

Komáromban tartottak péntek este egy „Magyar közösség: Demokrácia vagy diktatúra” című ellenzéki beszélgetőestet, amely azonban már a kezdetekkor döcögött – számolt be a ma7.sk

A rendezvényre meghirdetett sztárvendég, Borbély Alexandra végül nem jelent meg, Nagy Ervin színész pedig késett,

és még a mikrofon sem működött rendesen. 

A mindössze félig megtelt Kortina kávéházban tartott esemény így már induláskor csalódást keltett. 

A beszélgetés deklarált célja a Szabadság és Szolidaritás (SaS) párt két támogatott jelöltjének, Simon Zsoltnak és Hamran Istvánnak a népszerűsítése volt.

Nagy Ervin hozzászólásai főként magyarországi kulturális témák körül forogtak – a filmipar helyzetétől a művelődési házak állapotáig, miközben a magyarországi kormány kritikáját szlovák partnerére, Hamranra hagyta. 

A politikusok egymást felváltva bírálták a magyar és szlovák kormányt, miközben saját szerepüket hangsúlyozták. A legélesebb kijelentések mégis Hamrantól érkeztek, aki 

nemcsak a Magyar Szövetséget kritizálta, hanem a szlovákiai magyar választókat is, akik szerinte kiábrándító módon szavaztak.

Az est végén a közönség kérdései hozták el az igazi konfliktust. 

Egy résztvevő a demokrácia és technokrácia határát firtatta, azt kérdezve, vajon demokratikus felhatalmazás esetén a politikus vagy a szakember dönt-e színházi ügyekben. 

A három politikus azonban a kérdés felénél közbevágott, és együtt próbálta elhallgattatni a kérdezőt. 

Hamran még azt is hozzátette, hogy a kérdező „nyilván semmit nem ért a kultúrához”, amit az érintett kikért magának – a politikusok azonban ezt figyelmen kívül hagyták.

A rendezvény így saját magát cáfolta: miközben két órán át a toleranciáról és demokráciáról beszéltek, egyetlen kritikus kérdés elég volt ahhoz, hogy a szereplők elveszítsék türelmüket és erőből reagáljanak. 

Végül az esemény címe – „Demokrácia vagy diktatúra?” – 

önmaga vált ironikus kommentárrá.

Nyitókép: Somogyi Szilárd / ma7

