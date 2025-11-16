Komáromi botrányest: így szedték le a kérdező fejét a toleranciáról szónokló politikusok

Komáromban tartottak péntek este egy „Magyar közösség: Demokrácia vagy diktatúra” című ellenzéki beszélgetőestet, amely azonban már a kezdetekkor döcögött – számolt be a ma7.sk.

A rendezvényre meghirdetett sztárvendég, Borbély Alexandra végül nem jelent meg, Nagy Ervin színész pedig késett,

és még a mikrofon sem működött rendesen.

A mindössze félig megtelt Kortina kávéházban tartott esemény így már induláskor csalódást keltett.

A beszélgetés deklarált célja a Szabadság és Szolidaritás (SaS) párt két támogatott jelöltjének, Simon Zsoltnak és Hamran Istvánnak a népszerűsítése volt.