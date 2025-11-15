„Élt 57 évet, dolgozott egy évszázadot”: Klebelsberg Kunó előtt tiszteleg az ország

Kacsoh Dániel interjúja a Mandiner-hetilapban

Milyen állapotban volt az oktatás és a kultúra, amikor gróf Klebelsberg Kunó 1922-ben átvette kultuszminiszteri megbízatását?

Kétségbeejtőben. Az első világháborús összeomlás és Trianon után a területének és lakosságának kétharmadától megfosztott országban a gyáripari és a mezőgazdasági termelés a felére zsugorodott, a magas infláció és munkanélküliség miatt pedig meredeken csökkent az életszínvonal. A kultúra szintén súlyos veszteségeket szenvedett el. Az elemi iskolai hálózat háromnegyede az utódállamokhoz került, a pozsonyi egyetem Pécsre, a kolozsvári Szegedre „menekült”, a Selmecbányán működő bányászati és erdészeti főiskola pedig Sopronba volt kénytelen átköltözni. Elveszett olyan élénk magyar kulturális múlttal, oktatási és közgyűjteményi hálózattal, továbbá civil szervezeti háttérrel bíró városok sora, mint Kassa, Kolozsvár, Pozsony vagy éppen Temesvár.

Nehéz helyzetben az államok általában a kultúrán spórolnak.

Valóban, 1920–21 folyamán az állami költségvetésből mindössze 3,23 százalék volt a kultusztárca részesedése. Klebelsberg hathatós közbenjárásának is köszönhetően 1927–28 után 10 százalék fölé emelkedett, és ott is maradt egészen a második világháború derekáig. Ez óriási teljesítménynek számított.