A dal, amely a határon túli magyarság himnuszaként vált ismertté az elmúlt években, az összmagyarság és a magyar kultúra megtartó erejének szinonimájává nemesedett. Az, hogy két, zeneileg és kulturálisan látszólag távol álló művész összeáll egy ilyen üzenet közvetítésére, valójában a nemzeti összetartozás lényegét tükrözi.

A nemzeti összetartozás elve, melyet az Alaptörvény is lefektet, túlmutat az egyéni különbségeken. A nemzet minden tagjának – kortól, származástól, társadalmi helyzettől függetlenül – közös felelősségét jelenti a haza sorsáért. Nyíregyházán, a béke melletti kiállás jegyében, ez a retorika valósággá vált.

A duett emellett azt is üzeni, hogy a nemzeti egység nem uniformizálást jelent. Radics Gigi tehetsége és sikere bizonyítja, hogy a magyar nemzet megbecsüli és támogatja minden tagját, hátterétől függetlenül, amennyiben az a közösség épülését szolgálja. Az együttműködés és az összefogás tehát nem csak a politikai elit, hanem a kultúra és a civil szféra feladata is.

A nyíregyházi esemény egyértelműen bizonyította, hogy a közös értékek és a közös sors – jelen esetben a béke iránti vágy – képes hidat építeni a kulturális és generációs szakadékok között. Ez a momentum megerősíti a magyar emberek vágyát: egy olyan erős, stabil és egységes Magyarországot építeni, amely képes a nehéz időkben összefogásra és a jövő építésére, közösen.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán