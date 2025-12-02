„Na ez az, amihez Magyar Péternek még fel kell nőnie” – baloldali elemző küldte padlóra a Tisza-vezért
Nagy Attila Tibor szerint Orbán Viktor Nyíregyházán határozott, higgadt vezető benyomását tudta kelteni.
Az együttműködés és az összefogás nem csak a politikai elit, hanem a kultúra és a civil szféra feladata is.
A hétvégén került megrendezésre a második Háborúellenes Gyűlés. A gyűlés a béke iránti közös igényt fogalmazta meg a nemzeti összetartozást hangsúlyozva. Ezekben a nehéz időkben a békére és a nemzeti összetartozásra nagyobb szükségünk van, mint valaha. Ezt nyomatékossá téve: politikusok, közéleti szereplők és a kultúra neves képviselői vettek részt a rendezvényen.
Köztük volt Radics Gigi és az Ismerős Arcok frontembere, Nyerges Attila a nemzeti oldal ikonikus alakja. Közös szereplésük a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen nem csupán egy felemelő zenei pillanat volt, hanem a nemzeti egység és az összetartozás gyönyörű szimbóluma is. A kultúra, a gyökerek és az családi háttér különbözőségein átívelő előadás éppen ezt a közös minimumot tette kézzelfoghatóvá.
Számomra a Nélküled című dal a magyar labdarúgó-válogatott hazai mérkőzéseiről vált ismertté. Eléneklése már hagyománnyá vált. A dal, nem csupán egy dal a többi közül, hanem egy kötelékként szól a szurkolók torkából. A Puskás Ferenc Stadion pedig nem csupán egy sportpálya, hanem modern nemzeti szentéllyé válik, ahol a szurkolók politikától és társadalmi helyzettől függetlenül, egységként élik meg magyarságukat.
Ahogy a Puskás Arénába érkező magyarok egyesülnek a dal erejével, úgy mutatta meg Nyíregyháza, hogy a nemzet sokféleségét reprezentáló művészek, – Radics Gigi, aki roma családból származik és Nyerges Attila, mint a nemzeti rock ikonja – képesek azonos platformra lépni a látható és tudvalévő különbségeik mellett, mégis egységben. Ez a szimbólum támogatja azt az álláspontot, hogy a magyarság minden polgárát, függetlenül a származásától, az egységes nemzet részeként kezeli.
Ezt is ajánljuk a témában
Nagy Attila Tibor szerint Orbán Viktor Nyíregyházán határozott, higgadt vezető benyomását tudta kelteni.
A dal, amely a határon túli magyarság himnuszaként vált ismertté az elmúlt években, az összmagyarság és a magyar kultúra megtartó erejének szinonimájává nemesedett. Az, hogy két, zeneileg és kulturálisan látszólag távol álló művész összeáll egy ilyen üzenet közvetítésére, valójában a nemzeti összetartozás lényegét tükrözi.
A nemzeti összetartozás elve, melyet az Alaptörvény is lefektet, túlmutat az egyéni különbségeken. A nemzet minden tagjának – kortól, származástól, társadalmi helyzettől függetlenül – közös felelősségét jelenti a haza sorsáért. Nyíregyházán, a béke melletti kiállás jegyében, ez a retorika valósággá vált.
A duett emellett azt is üzeni, hogy a nemzeti egység nem uniformizálást jelent. Radics Gigi tehetsége és sikere bizonyítja, hogy a magyar nemzet megbecsüli és támogatja minden tagját, hátterétől függetlenül, amennyiben az a közösség épülését szolgálja. Az együttműködés és az összefogás tehát nem csak a politikai elit, hanem a kultúra és a civil szféra feladata is.
A nyíregyházi esemény egyértelműen bizonyította, hogy a közös értékek és a közös sors – jelen esetben a béke iránti vágy – képes hidat építeni a kulturális és generációs szakadékok között. Ez a momentum megerősíti a magyar emberek vágyát: egy olyan erős, stabil és egységes Magyarországot építeni, amely képes a nehéz időkben összefogásra és a jövő építésére, közösen.
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán