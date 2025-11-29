Ft
Ft
5°C
-2°C
Ft
Ft
5°C
-2°C
11. 29.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 29.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
DPK Digitális Polgári Kör Háborúellenes Gyűlés nyíregyháza város Orbán Viktor

„Na ez az, amihez Magyar Péternek még fel kell nőnie” – baloldali elemző küldte padlóra a Tisza-vezért

2025. november 29. 16:10

Nagy Attila Tibor szerint Orbán Viktor Nyíregyházán határozott, higgadt vezető benyomását tudta kelteni.

2025. november 29. 16:10
null

„A nyíregyházi DPK-gyűlésen úgy volt oldott, kedélyes a miniszterelnök, hogy határozott, higgadt vezető benyomását tudta kelteni. Na ez az, amihez Magyar Péternek még fel kell nőnie, ha országgyűlési választásokat akar nyerni jövő áprilisban”írta Facebook-oldalán Nagy Attila Tibor politikai elemző.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, teltházas háborúellenes nagygyűlést tartottak Nyíregyházán, a Continental csarnokban, ahol Orbán Viktor miniszterelnök és Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter is felszólalt. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Óriási bravúr: a választás eredményét is befolyásolhatja, amit Orbán Viktor tett Moszkvában

Óriási bravúr: a választás eredményét is befolyásolhatja, amit Orbán Viktor tett Moszkvában
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A nyíregyházi állomást követően további három városban lesz háborúellenes naggyűlés: 

  • december 6-án Kecskeméten 
  • 13-án Mohácson,
  • végül december 20-án Szegeden.

Orbán Viktor beszédet mondott a Háborúellenes Nagygyűlésen

Orbán Viktor miniszterelnök a nyíregyházi Háborúellenes Nagygyűlésen beszélt pénteki moszkvai útjáról, amelyről Tarczy Gyulával, a Nyíregyházi Televízió és a Nyíregyházi Napló főszerkesztőjével beszélgetett. A kormányfő elmondta: 

A Moszkva–Nyíregyháza járattal érkeztem, ami hat órán át tartott, összesen tizenkét órát voltam a levegőben, ehhez képest jó állapotban vagyok.”

A miniszterelnök szerint moszkvai útjának fő célja az volt, hogy garanciát szerezzen Vlagyimir Putyintól a magyar energiaszerződések teljesítésére, különös tekintettel a téli és a jövő évi gázellátásra. 

Úgy fogalmazott: „Erről sikerült megállapodnunk, így Európa legolcsóbb rezsiköltségét fenn tudjuk tartani.” Hozzáfűzte, három hete Washingtonban arról tárgyalt, hogy az Egyesült Államok adjon kivételt az orosz olajszankciók alól.

A kormányfő teljes beszédét itt nézheti vissza, az eseményről írt összefoglalónkat pedig ide kattintva olvashatja el.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Türelem
2025. november 29. 16:57
mp egy primitív bunkó, pszichiátriai eset, mindenben alkalmas az ügynöki feladatokra. A baloldal szégyene, hogy képtelen volt egy igazi, felkészült, intellektuálisan, morálisan vállalható, nemzetben gondolkodó miniszterlenök-jelöltek évek óta felépíteni, a selejtek között turkálnak megalázó módon.
Válasz erre
1
0
ursula-van-de-lejjebb
•••
2025. november 29. 16:50 Szerkesztve
Kedves N.A.Tibor! Mentelmi péter nem azért van a kirakatban, hogy OV-hoz felnőjön. Neki a liberálisoknak, bolsevikoknak és az orbanofóbiás gyűlölködőknek kell irányt mutatni, nekik készült az "Út a kiserdőbe" program. Kormányprogramot is hirdettek: "Út a nyomorba" címmel és tartalommal. Ez minden magyar állampolgárt érint. Ehhez fog csatlakozni szervesen a brüsszeli "Út a lövészárokba" program. Ez viszont már minden európai állampolgár rovására megy. Vajon, mit fogunk nekik hirdetni, ha véget ér a háborúsdi és woke-vírus okozta pszichózis?
Válasz erre
5
0
elcapo-2
2025. november 29. 16:49
Szerencsétlen NAT , szerintem belépett már a szektába! Az Orbán lassan 40 éve politikus, a zsebmessiás meg soha nem lesz politikus, csak egy ápolt elmebeteg! Hova akar felnőni a poloska?
Válasz erre
3
0
Héja
2025. november 29. 16:48
A törpe kiskakas felnőni már nem fog. Zsugorodni annál inkább.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!