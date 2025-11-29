„Na ez az, amihez Magyar Péternek még fel kell nőnie” – baloldali elemző küldte padlóra a Tisza-vezért

Orbán Viktor: Az uniós országok tévednek, nekünk viszont igazunk van!
Hatalmas tömeg üzent Nyíregyházáról: A háború mindent felemészt, a béke közös érdek!
Nagy Attila Tibor szerint Orbán Viktor Nyíregyházán határozott, higgadt vezető benyomását tudta kelteni.
„A nyíregyházi DPK-gyűlésen úgy volt oldott, kedélyes a miniszterelnök, hogy határozott, higgadt vezető benyomását tudta kelteni. Na ez az, amihez Magyar Péternek még fel kell nőnie, ha országgyűlési választásokat akar nyerni jövő áprilisban” – írta Facebook-oldalán Nagy Attila Tibor politikai elemző.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, teltházas háborúellenes nagygyűlést tartottak Nyíregyházán, a Continental csarnokban, ahol Orbán Viktor miniszterelnök és Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter is felszólalt.
A nyíregyházi állomást követően további három városban lesz háborúellenes naggyűlés:
Orbán Viktor miniszterelnök a nyíregyházi Háborúellenes Nagygyűlésen beszélt pénteki moszkvai útjáról, amelyről Tarczy Gyulával, a Nyíregyházi Televízió és a Nyíregyházi Napló főszerkesztőjével beszélgetett. A kormányfő elmondta:
A Moszkva–Nyíregyháza járattal érkeztem, ami hat órán át tartott, összesen tizenkét órát voltam a levegőben, ehhez képest jó állapotban vagyok.”
A miniszterelnök szerint moszkvai útjának fő célja az volt, hogy garanciát szerezzen Vlagyimir Putyintól a magyar energiaszerződések teljesítésére, különös tekintettel a téli és a jövő évi gázellátásra.
Úgy fogalmazott: „Erről sikerült megállapodnunk, így Európa legolcsóbb rezsiköltségét fenn tudjuk tartani.” Hozzáfűzte, három hete Washingtonban arról tárgyalt, hogy az Egyesült Államok adjon kivételt az orosz olajszankciók alól.
A kormányfő teljes beszédét itt nézheti vissza, az eseményről írt összefoglalónkat pedig ide kattintva olvashatja el.
Orbán Viktor miniszterelnök Nyíregyházán tartott beszédében a béke fontosságáról, Magyarország biztonságáról és a rezsivédelem megőrzéséről beszélt.
