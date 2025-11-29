Orbán Viktor Nyíregyházán | Háborúellenes Gyűlés – Ide kattintva megtekintheti a miniszterelnökkel való beszélgetést

Átlépett a Mátrixába Magyar Péter: mindenkivel megosztotta Nyíregyházán a legújabb hallucinációit
Rengeteg embert vizionált a baloldali politikus.
Orbán Viktor miniszterelnök Nyíregyházán tartott beszédében a béke fontosságáról, Magyarország biztonságáról és a rezsivédelem megőrzéséről beszélt.
A Háborúellenes Gyűlés fő üzenete: hazánk érdeke, hogy kimaradjon a háborúból, és továbbra is stabil, kiszámítható körülményeket biztosítson a magyar családoknak.
