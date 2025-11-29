Ft
Orbán Viktor Nyíregyházán | Háborúellenes Gyűlés – Ide kattintva megtekintheti a miniszterelnökkel való beszélgetést

2025. november 29. 14:56

Orbán Viktor miniszterelnök Nyíregyházán tartott beszédében a béke fontosságáról, Magyarország biztonságáról és a rezsivédelem megőrzéséről beszélt.

2025. november 29. 14:56
A Háborúellenes Gyűlés fő üzenete: hazánk érdeke, hogy kimaradjon a háborúból, és továbbra is stabil, kiszámítható körülményeket biztosítson a magyar családoknak.

Nézze vissza a miniszterelnök teljes felszólalását a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

Összesen 2 komment

nagytamas
2025. november 29. 16:45
Mekkora különbség, Poloska ehhez képest a futottak kategória sem!!!
Az ajtónak támaszkodni tilos
2025. november 29. 15:28
Orbán Viktor a világ legjobb Miniszterelnöke!
