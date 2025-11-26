Leleplezték: ezek a termékek dobják meg az élelmiszer-inflációt

Beletaposott a fékbe az infláció: négy hónapja nem érzékelhető a pénzromlás üteme
A mérsékeltebb inflációhoz jelentősen hozzájárulnak a különböző hatósági intézkedések, így az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árrésstop.
Lecsupaszítva az adatokat, egész más képet kapunk.
Meglehetősen érdekesen alakult az októberi élelmiszer-infláció: a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a teljes élelmiszer és élelmiszer-jellegű vegyes árufőcsoport árindexe 4,6 százalék volt (a teljes árindex 4,3 százalékon állt), ám ha jobban megkapargatjuk az adatokat, egészen más végeredményt kapunk – derítette ki a Magyar Nemzet.
A KSH adataiból ugyanis az olvasható ki, hogy
a teljes élelmiszer-árufőcsoport drágulását jelentős részben néhány termékkör számottevő áremelkedése okozta.
A számítások szerint októberben az élelmiszerek áremelkedési üteme a szeszes ital és dohányáruk nélkül 3,9 százalék volt, ami sokkal visszafogottabb adat a teljes kosárban mérthez képest. (Ebben a viszonylatban például ez a legkisebb évközi ütem a korábbi hónapok tekintetében.)
Ráadásul ezen számítási rendszerben még benne van a vendéglátás is, ami hónapok óta kiugró áremelkedéseket produkál, októberben pedig megint kiemelkedő volt – írják a cikkben, hozzátéve, hogy az élvezeti cikkek árindexe is kimagaslott a sorban, de ami még erősebb volt, az az üdítőitalok drágulása.
Ha a teljes élelmiszer-inflációs kosárból kivesszük az élvezeti cikkeket és a vendéglátás drágulását, összességében már csak 1,7 százalék volt októberben az élelmiszerárak növekedése. Ez már bőven a kívánt szint alatti, persze nem véletlenül szerepelnek a lebontott részek a teljes inflációs kosárban – állapítja meg a Magyar Nemzet, amely kitér az üdítőitalokra is.
Az élelmiszerek áremelkedési üteme októberben az alkoholmentes italok (üdítőitalok) nélkül ugyanis már csak 0,5 százalék volt az előző évihez képest.
Az alkoholmentes üdítők árszintje októberben 7,8 százalékkal emelkedett, de a korábbi hónapokban még ennél is gyorsabb volt a drágulásuk. A Magyar Nemet próbált utánanézni, hogy ennek mi az oka, de a visszaváltási díjon kívül mást nemigen talált.
Lecsupaszítva az élelmiszer-inflációt, az nem is tűnik olyan erősnek, mint ahogy az elsőre látszik
– szögezik le.
Ugyanakkor tény, hogy a bevásárláskor a kosárba nemcsak és kizárólag zöldség, gyümölcs, tészta meg húskészítmény kerül, hanem olyan termékek is, amelyeknek az ára jelentősen növekedett, így azok a teljes kosárértéket végül megdobják – tették hozzá.
Jó hír viszont, hogy az előző hónaphoz képest, vagyis októberben szeptemberhez viszonyítva, az élelmiszerek teljes körében nem változott az árszint.
Sőt, az élvezeti cikkek, így a kávé, tea, kakaó (szeszes ital és dohányáru) nélkül 0,1 százalék volt a csökkenés mértéke.
