Leleplezték: ezek a termékek dobják meg az élelmiszer-inflációt

Ha a teljes élelmiszer-inflációs kosárból kivesszük az élvezeti cikkeket és a vendéglátás drágulását, összességében már csak 1,7 százalék volt októberben az élelmiszerárak növekedése. Ez már bőven a kívánt szint alatti, persze nem véletlenül szerepelnek a lebontott részek a teljes inflációs kosárban – állapítja meg a Magyar Nemzet, amely kitér az üdítőitalokra is.

Az élelmiszerek áremelkedési üteme októberben az alkoholmentes italok (üdítőitalok) nélkül ugyanis már csak 0,5 százalék volt az előző évihez képest.

Az alkoholmentes üdítők árszintje októberben 7,8 százalékkal emelkedett, de a korábbi hónapokban még ennél is gyorsabb volt a drágulásuk. A Magyar Nemet próbált utánanézni, hogy ennek mi az oka, de a visszaváltási díjon kívül mást nemigen talált.