Tényleg beavatkozik a külföldi tőke a magyar választásokba? Mutatjuk, hogyan értékel a piac!

A harmadik negyedévi adatok megjelenésével egyre tisztább képet kapunk a gazdaság idei teljesítményéről. Ilyenkor mind a piaci, mind az állami szereplők ismertetik legfrissebb előrejelzésüket arról, mire számíthatunk a következő években. Elsőként a Magyar Nemzeti Bank tette közzé prognózisát, majd következtek a piaci szereplők, Magyarország harmadik legnagyobb kereskedelmi pénzintézete, a K&H Bank és a nagyvállalati szektorban meghatározó ING Bank szakértői mutatták be várakozásaikat.

A két bank elemzői rámutattak, hogy 2026-ban szükség lehet költségvetési kiigazításra, de ennek ténye és mértéke nagyban függ a gazdasági folyamatoktól. A gazdaság az utóbbi évek stagnálása után talán ismét növekedési pályára állhat. Mindkét elemzés emlékeztet arra a szakértők számára kellemetlen tényre, hogy évek óta megközelítőleg sem sikerül előre jelezniük a folyamatokat.

Tény, hogy a jegybanki és a piaci kitekintések között nincs érdemi különbség. Fontos kiemelni, hogy egyik előrejelzés sem utal a 2026-os választásra, mivel a politikai tényezőket alapvetően nem mérlegeli sem a központi bank, sem a piaci szereplők.

A szakemberek egyetértenek abban, hogy a magyar gazdaság nincs válságban, ezért nincs szükség a lakosságot érintő megszorításokra.

Ez viszont nem jelenti azt, hogy az ország finanszírozásából profitáló külföldi befektetői körök ne örülnének a rezsicsökkentés eltörlésének, a jóléti kiadások lefaragásának vagy az uniós pénzek felszabadításának.