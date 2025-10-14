Ft
Egy korszak lezárul: az MTV zenei csatornái végleg leállnak Európában

2025. október 14. 13:44

Az MTV több mint négy évtizeden át jelentett közösségi és kulturális élményt a zene szerelmeseinek, de 2025 végén Európában végleg lekapcsolják a televíziós zenei csatornákat.

2025. október 14. 13:44
null

Az MTV, amely több mint négy évtizeden át meghatározta a zenei kultúrát és a fiatalok közösségi élményét, 2025 végén végleg megszűnik Európában – számolt be az Euronews.

A döntést a Paramount Global hozta meg, amely szeretne költségcsökkentési lépésekkel reagálni a változó médiafogyasztási szokásokra és a digitális közeg térnyerésére.

Az MTV nélkülözhetetlen szerepet játszott a popkultúra formálásában, elősegítette a zenei és divatkultúra nemzetközi terjedését, és megteremtette azokat a platformokat, ahol a tehetségek kibontakozhattak.

Az elmúlt évek azonban azt mutatják, hogy a televíziós zenei csatornák egyre inkább háttérbe szorulnak, hiszen a fiatalok és a zenerajongók a személyre szabott, digitális streaming szolgáltatások és közösségi média platformok felé fordulnak.

Az MTV márkája a jövőben is jelen lesz digitális platformokon és az olyan ikonikus eseményeken, mint a VMA (Video Music Awards) vagy az EMA (Europe Music Awards). Azonban a televíziós zenei csatornák lekapcsolásával egy fontos korszak zárul le, amely emlékeztet minket arra, hogy a technológiai és kulturális változásokra mindig alkalmazkodni kell.

Nyitókép: VALERIE MACON / AFP

***

gpeterdi
2025. október 14. 14:21
Már régen semmi köze a zenéhez. Amúgy ha nagyon jó minőségben adnák a régi klipeket, mondjuk HD minőségben, opcionális 5.1 hanggal, még sok helyen mehetne a háttérben, néznék is és talán meg is élne, ha koncerteket, koncert infókat, új zenei megjelenéseket, interjúkat vagy klasszikus rock művekről szóló dokumentumfilmeket sugározna. Ahogy régen. Persze ehhez dolgozni kellene, erről meg már rég leszoktak. Jó volt, amíg jó volt, úgy 2000-ig.
Válasz erre
0
0
Reszelő Aladár
2025. október 14. 14:21
1981.08.01, 00:01 egy új, ismeretlen csatornán felcsendül: the Boogles "Video Killed the Radio Star" című száma. 2026.01.01, 00:01 egy ismert csatorna esötétült, miután lement egy banner, miszernt "streaming killed the video star". Ami közte volt, generációkat határozott meg, kultúrát teremtett. Utólag beismerhetjük, hogy sajnos inkább rossz irányba.
Válasz erre
0
0
Karvaly
2025. október 14. 14:10
Már vagy húsz éve annak, hogy az MTV reality-show csatornává változott, szóval ez a kivonulás sokkal inkább azt jelenti, hogy már a legolcsóbb műfaj, a reality sem érdekli az embereket.
Válasz erre
2
0
Kaldvi
2025. október 14. 13:50
:(
Válasz erre
1
0
