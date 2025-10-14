Egy korszak lezárul: az MTV zenei csatornái végleg leállnak Európában

Az MTV, amely több mint négy évtizeden át meghatározta a zenei kultúrát és a fiatalok közösségi élményét, 2025 végén végleg megszűnik Európában – számolt be az Euronews.

A döntést a Paramount Global hozta meg, amely szeretne költségcsökkentési lépésekkel reagálni a változó médiafogyasztási szokásokra és a digitális közeg térnyerésére.

Az MTV nélkülözhetetlen szerepet játszott a popkultúra formálásában, elősegítette a zenei és divatkultúra nemzetközi terjedését, és megteremtette azokat a platformokat, ahol a tehetségek kibontakozhattak.

Az elmúlt évek azonban azt mutatják, hogy a televíziós zenei csatornák egyre inkább háttérbe szorulnak, hiszen a fiatalok és a zenerajongók a személyre szabott, digitális streaming szolgáltatások és közösségi média platformok felé fordulnak.