„Annyi helyről dől a politika, hogy az már mérgező, megmételyezi az emberek életét” – a Bon-Bon zenekar a Mandinernek

Mi a véleményük? Jó irányba ment a magyar zeneipar?

Szolnoki Péter: Nem tudom, hogy ez jó vagy rossz irány. Mi még abban szocializálódtunk, hogy lemezeket készítettünk: az új dalokat lejátszotta a rádió, a klipeket valamelyik zenetévé, ez fellépéseket generált, amelyekre jegyet vett a közönség. Közben készült a következő album, és kezdődött minden elölről. Vagyis volt egy egészséges körforgása mindennek, de ez az elmúlt években teljesen felborult. Azt látjuk, hogy számunkra teljesen ismeretlen előadók jönnek szinte a semmiből, és a különböző platformokon hatalmas nézettséget produkálnak. Egy biztos: alkalmazkodnunk kell a megváltozott helyzethez úgy, hogy közben hűek maradjunk önmagunkhoz.

Mindezek ellenére lelkesek vagyunk, és már harmadik évtizede ugyanazt a stílust és műfajt képviseljük.

Török Tamás: Egyetértek azzal, hogy az egészséges egyensúly felborult, ezért részben a YouTube és a különböző streamingcsatornák a felelősek. De valahol ez az élet rendje! A fiatalok mindennapjainak 60–70 százalékát az online tér teszi ki. Mi pedig próbálunk alkalmazkodni az új trendekhez, tanuljuk a közösségi média fortélyait. Át kell vennünk azokat a módszereket, amelyekkel reklámozni tudunk egy-egy dalt vagy videoklipet, hiszen ma már egyéni projektekről beszélünk, és nem lemezekről. De összességében nincs okunk panaszra: tavaly is mintegy száz fellépésünk volt, és úgy tudtunk benne maradni a köztudatban, hogy