Itt van Magyarország új őrülete: sokan már órák óta állnak sorban egy meglepőnek tűnő koncert jegyeiért

Sokak kívánsága válik most valóra. Az MVM Dome-ban lép fel a Pamkutya. A jegyek azonban villámgyorsan fogynak.
Nyár eleje óta futótűzként terjed az interneten az az ötlet, miszerint a szinkronparódiáikról elhíresült Pamkutya nevű YouTube-os duo koncertet adjon Magyarország egyik népszerű helyszínén.
A rajongók álma meg is valósult, ugyanis szeptember 10-én YouTube videójukban a vloggerek bejelentették, március 13-án koncertet adnak az MVM Dome-ban.
A jegyelővételre szerdán, azaz március 17-én került sor és a sorban állás jelenleg is tart.
Azonban ekkora népszerűségre talán még maga a Pamkutya sem számított, ugyanis egyes vásárolni kívánóknak több mint három órás sorban állási időt jelez a rendszer.
A jegyekhez egyébként megközelítőleg 12 és 20 ezer forint közötti áron lehet hivatalos forrásból hozzájutni.
Nyitókép: Facebook / Pamkutya
