09. 17.
szerda
jegyei szinkronparódiá vlogger Magyarország Pamkutya youtube koncert

Itt van Magyarország új őrülete: sokan már órák óta állnak sorban egy meglepőnek tűnő koncert jegyeiért

2025. szeptember 17. 15:12

Sokak kívánsága válik most valóra. Az MVM Dome-ban lép fel a Pamkutya. A jegyek azonban villámgyorsan fogynak.

2025. szeptember 17. 15:12
null

Nyár eleje óta futótűzként terjed az interneten az az ötlet, miszerint a szinkronparódiáikról elhíresült Pamkutya nevű YouTube-os duo koncertet adjon Magyarország egyik népszerű helyszínén.

A rajongók álma meg is valósult, ugyanis  szeptember 10-én YouTube videójukban a vloggerek bejelentették, március 13-án koncertet adnak az MVM Dome-ban.

A jegyelővételre szerdán, azaz március 17-én került sor és a sorban állás jelenleg is tart.

Azonban ekkora népszerűségre talán még maga a Pamkutya sem számított, ugyanis egyes vásárolni kívánóknak több mint három órás sorban állási időt jelez a rendszer.

A jegyekhez egyébként megközelítőleg 12 és 20 ezer forint közötti áron lehet hivatalos forrásból hozzájutni.

Nyitókép: Facebook / Pamkutya

***

 

gullwing
•••
2025. szeptember 17. 15:43 Szerkesztve
Gondolom ezek is olyan világhírűek mint az ózdi csira meg a bunkó 3+2.es...
neszteklipschik
2025. szeptember 17. 15:29
Kurbli meg Lajka is fellépnek? :-)
KILÓ
2025. szeptember 17. 15:29
Nagy az isten állatkertje...
cutcopy
2025. szeptember 17. 15:23
Akasztanak vagy lőnek..?
