Rekord: nemcsak az utcán, de az online térben is tartolt a Békemenet

2025. október 24. 21:34

Új lendületet adott a jobboldalnak.

2025. október 24. 21:34
null

Október 23-án nemcsak a budapesti utcákon tarolt a jobboldal, de az online térben is elsöprő eredményeket ért el – osztotta meg a Patrióta Facebook-oldala. A Patrióta YouTube-csatorna abszolút rekordot döntött: összesen 683 ezer megtekintést generált, ebből 156 ezren követték figyelemmel az élő adást. Ez a szám soha nem látott megerősítést adott a jobboldali értékeknek. A Patrióta csapata azt írta:

Október 23-án, az elképesztő erejű Békemenetnek köszönhetően rekord napja volt a Patrióta YouTube-csatornának!”

Majd úgy folytatták, hogy „nagyon hálásak vagyunk, és köszönjük, hogy ennyien bizalmat szavaztatok a Patrióta YouTube-csatornának!”. Hozzátették:

„A Békemenet hangulata a közösségi médiában is soha nem látott megerősítést adott a jobboldaliaknak!”

Az idei Békemenet kiemelkedő jelentőséggel bírt, hiszen a globális háborús feszültségek és az Európai Unió brüsszeli nyomásgyakorlása közepette zajlott. A október 23-i létszámvitát lezáró hivatalos adatok szerint a Békemenet jelentős fölénnyel vonzotta a résztvevőket. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán közölte:

a telefonok cellainformációi alapján a Békemeneten közel kétszer annyian voltak, mint Magyar Péter rendezvényén.

Az operatív törzs, amely az október 23-i nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelt, összesítette a résztvevők számát. A adatok szerint az október 23-i Kossuth téri megemlékezésen több mint 80 ezren, míg a Hősök terén tartott eseményen 45 ezren voltak jelen az ünnepi beszédek idején.

Nyitókép forrása: Mandiner / Ficsor Márton

totumfaktum-2
2025. október 24. 23:08
mr-woof-2 A thai és vietnami rajongók nem tudtak személyesen elmenni az eseményre?
Válasz erre
0
0
states-2
2025. október 24. 22:28
Ha a Békemeneten többen voltak, az urnánál is többen lesznek. Az már csak hab a tortán, hogyha a pszichopata ebben büdös kommunista városban sem tudott többséget felmutatni, akkor az urnáknál meg pláne nem. A vidék köztudottan a Fideszé.
Válasz erre
1
0
mr-woof-2
2025. október 24. 22:15
Mivel Orbán és Magyar ünnepi beszédét is közvetítették élő streamben Facebookon és YouTube-on is, adja magát az összehasonlítás az itteni nézőszámokról: Orbánnál YouTube-on 27 ezernél, Facebookon 570 ezernél jár a számláló Magyarnál YouTube-on 322 ezer, Facebookon 2,2 millió ez az adat (A számok az október 24 reggel 9:40-es állapotokat mutatják a két politikus hivatalos oldalán/csatornáján.)
Válasz erre
1
3
Burg_kastL71-C
•••
2025. október 24. 21:52 Szerkesztve
Azért azt meg kell hagyni és most már, hogy van komoly eredmény, dicsérendő is egyben, hogy a Fidesz a nyár óta keményen beleállt a kampányba és összeszedte minden talpon álló emberét, hogy lábon -- élén Lázárral -- beutazták az országot és behintették TARTALMAS kommunikációval ahogy kell. Észak-amerikai stílusváltást is felfedezni vélek, mint divatos megjelenésben, beszédstílusban, mozgáskultúrában, ami ránk fért már.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!