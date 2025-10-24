Rekord: nemcsak az utcán, de az online térben is tartolt a Békemenet

Itt vannak a hivatalos adatok: valóban kétszer annyian voltak a Békemeneten, mint a tiszás rendezvényen
A cellainformációk nem hazudnak.
Új lendületet adott a jobboldalnak.
Október 23-án nemcsak a budapesti utcákon tarolt a jobboldal, de az online térben is elsöprő eredményeket ért el – osztotta meg a Patrióta Facebook-oldala. A Patrióta YouTube-csatorna abszolút rekordot döntött: összesen 683 ezer megtekintést generált, ebből 156 ezren követték figyelemmel az élő adást. Ez a szám soha nem látott megerősítést adott a jobboldali értékeknek. A Patrióta csapata azt írta:
Október 23-án, az elképesztő erejű Békemenetnek köszönhetően rekord napja volt a Patrióta YouTube-csatornának!”
Majd úgy folytatták, hogy „nagyon hálásak vagyunk, és köszönjük, hogy ennyien bizalmat szavaztatok a Patrióta YouTube-csatornának!”. Hozzátették:
„A Békemenet hangulata a közösségi médiában is soha nem látott megerősítést adott a jobboldaliaknak!”
Az idei Békemenet kiemelkedő jelentőséggel bírt, hiszen a globális háborús feszültségek és az Európai Unió brüsszeli nyomásgyakorlása közepette zajlott. A október 23-i létszámvitát lezáró hivatalos adatok szerint a Békemenet jelentős fölénnyel vonzotta a résztvevőket. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán közölte:
a telefonok cellainformációi alapján a Békemeneten közel kétszer annyian voltak, mint Magyar Péter rendezvényén.
Az operatív törzs, amely az október 23-i nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelt, összesítette a résztvevők számát. A adatok szerint az október 23-i Kossuth téri megemlékezésen több mint 80 ezren, míg a Hősök terén tartott eseményen 45 ezren voltak jelen az ünnepi beszédek idején.
Nyitókép forrása: Mandiner / Ficsor Márton
Ezt is ajánljuk a témában
A cellainformációk nem hazudnak.
***