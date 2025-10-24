Rekord: nemcsak az utcán, de az online térben is tartolt a Békemenet

Október 23-án nemcsak a budapesti utcákon tarolt a jobboldal, de az online térben is elsöprő eredményeket ért el – osztotta meg a Patrióta Facebook-oldala. A Patrióta YouTube-csatorna abszolút rekordot döntött: összesen 683 ezer megtekintést generált, ebből 156 ezren követték figyelemmel az élő adást. Ez a szám soha nem látott megerősítést adott a jobboldali értékeknek. A Patrióta csapata azt írta:

Október 23-án, az elképesztő erejű Békemenetnek köszönhetően rekord napja volt a Patrióta YouTube-csatornának!”

Majd úgy folytatták, hogy „nagyon hálásak vagyunk, és köszönjük, hogy ennyien bizalmat szavaztatok a Patrióta YouTube-csatornának!”. Hozzátették:

„A Békemenet hangulata a közösségi médiában is soha nem látott megerősítést adott a jobboldaliaknak!”