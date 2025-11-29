Ft
dal pártelnök youtube Magyar Péter karácsony

„Én Petit akarom hallani, ahogy osztja a Fideszt, nem ezt a sz.rt.” – kiakadtak Magyar Péter imádói a karácsonyi dalokra

2025. november 29. 15:35

Rosszul mérte fel a nyíregyházi rendezvény szervezője, mennyire nyitottak a karácsonyi dalokra a Tisza Párt hívei. Mint a kommentekből látszik, semennyire, a szeretetről szóló dalokra gyűlölködő üzenetekkel árasztották el a csatornát.

2025. november 29. 15:35
null

Döbbenetes, de teljesen kiakadtak a Tisza Párt és Magyar Péter hívei azon, hogy az ellenzéki szerveződés nyíregyházi rendezvényén, a pártelnök felszólalása előtt karácsonyi dalokat mertek énekelni. Ráadásul nem is akárkik, hiszen a kórust az a Rost Andrea vezette, aki maga is képviselőjelöltje a pártnak. Mégsem teszi ki az ablakba, amit a híveitől kapott. 

A Partizán élő YouTube-közvetítésén ugyanis óriási felháborodást okozott, hogy a karácsonyról, szeretetről énekeltek a színpadon. 

„Még nincs karácsony, ezt most még nem kellene, politikai gyűlés, nem?” – kezdődött a kifakadás, majd többen is csatlakoztak a karácsonyi éneket ellenző mellé.

„Mert ez tisztán politika, ahhoz mi köze a karácsonyi daloknak?”

 

„Minden tiszteletem a művésznőnek, de ez nem illik ide.”

 

„Én Petit akarom hallani, ahogy osztja a Fideszt, nem ezt a sz.rt.”

 

„A 21. században a lényegről legyen szó, nincs idő danolni.”

 

„Ez a danolászás még mindig cringe.”

 

Hiába próbálták többen is elmagyarázni a kommentáradatban, hogy mivel holnap lesz advent első vasárnapja, ezért van helyük a karácsonyi daloknak, őket nagyon gyorsan lehurrogták, sőt, néhányukat le is fideszesezték, így maradt a gyűlölködés a fő áradatban. 

Nyitókép és kommentek: Partizán YouTube-csatornája

