„Én Petit akarom hallani, ahogy osztja a Fideszt, nem ezt a sz.rt.” – kiakadtak Magyar Péter imádói a karácsonyi dalokra

Döbbenetes, de teljesen kiakadtak a Tisza Párt és Magyar Péter hívei azon, hogy az ellenzéki szerveződés nyíregyházi rendezvényén, a pártelnök felszólalása előtt karácsonyi dalokat mertek énekelni. Ráadásul nem is akárkik, hiszen a kórust az a Rost Andrea vezette, aki maga is képviselőjelöltje a pártnak. Mégsem teszi ki az ablakba, amit a híveitől kapott.

A Partizán élő YouTube-közvetítésén ugyanis óriási felháborodást okozott, hogy a karácsonyról, szeretetről énekeltek a színpadon.