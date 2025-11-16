Ft
Budapesti békecsúcs Washington Moszkva Jurij Usakov Anchorage

Ismét megszólalt a Kreml a budapesti békecsúcs kapcsán: továbbra is folynak az egyeztetések

2025. november 16. 17:33

Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója szerint a Washington és Moszkva közötti párbeszédnek azok nem örülnek, akik az utolsó ukrán katona eleséséig folytatnák a háborút.

2025. november 16. 17:33
null

Washington soha nem állította, hogy az alaszkai Anchorage-ban elért megállapodások érvényüket vesztették volna – nyilatkozta Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója a Rosszija 1 televízió vasárnapi Moszkva. Kreml. Putyin című műsorában. Usakov azt is hangsúlyozta, hogy csak ideiglenesen halasztották el a budapesti találkozót.

Nem volt hivatalos cáfolat az USA részéről azzal kapcsolatban, hogy ezek a megállapodások és megegyezések érvényüket vesztették volna” 

– hangoztatta a műsorban az orosz elnöki tanácsadó.

Usakov elmondta, Moszkva továbbra is sok tárgyalást folytat az Egyesült Államokkal ukrajnai rendezés kapcsán, és az alapvető kiinduló pont továbbra is az Anchorage-i megállapodás marad,ami sok európainak szerinte nem tetszik. Szerinte akik nem örülnek a két ország közötti egyeztetéseknek, azok nem akarnak békés rendezést, hanem a háborút az utolsó ukránig akarják folytatni.

Usakov a budapesti béketalálkozó kapcsán elmondta, továbbra sem került le a napirendről.

Megállapodtunk egy találkozóról Budapesten, majd a találkozót egy időre elhalasztottuk. A kapcsolattartás ebben az ügyben folytatódik” 

– fogalmazott, majd hozzátette –„Én úgy látom, hogy ha Washington és Moszkva között megszületik az alapvető megállapodás a vezetők találkozójáról egy adott helyen, akkor sok technikai és politikai nehézség háttérbe szorul majd.”

(MTI)

Nyitókép: Evelyn Hockstein / POOL / AFP

 

