Ismét megszólalt a Kreml a budapesti békecsúcs kapcsán: továbbra is folynak az egyeztetések

Washington soha nem állította, hogy az alaszkai Anchorage-ban elért megállapodások érvényüket vesztették volna – nyilatkozta Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója a Rosszija 1 televízió vasárnapi Moszkva. Kreml. Putyin című műsorában. Usakov azt is hangsúlyozta, hogy csak ideiglenesen halasztották el a budapesti találkozót.

Nem volt hivatalos cáfolat az USA részéről azzal kapcsolatban, hogy ezek a megállapodások és megegyezések érvényüket vesztették volna”

– hangoztatta a műsorban az orosz elnöki tanácsadó.

Usakov elmondta, Moszkva továbbra is sok tárgyalást folytat az Egyesült Államokkal ukrajnai rendezés kapcsán, és az alapvető kiinduló pont továbbra is az Anchorage-i megállapodás marad,ami sok európainak szerinte nem tetszik. Szerinte akik nem örülnek a két ország közötti egyeztetéseknek, azok nem akarnak békés rendezést, hanem a háborút az utolsó ukránig akarják folytatni.

Usakov a budapesti béketalálkozó kapcsán elmondta, továbbra sem került le a napirendről.