„Ez a film nem tesz se piedesztálra, se RAVATALRA” – Kovács Ákos volt a Hotel Lentulai vendége

A művész őszintén vallott arról, miért tartotta kockázatosnak a film ötletét, miért nem szólt bele az alkotói folyamatba, és hogyan vált számára ez az egész a közönséggel való valódi találkozássá.

Ákos szerint a közönség „az emberi hangot” keresi, mert a közbeszéd egyre sekélyesebbé vált – „Beavis és Butt-Head-szintre silányult” –, és a média inkább a hibákat, mint az értékeket emeli ki.

Ugyanakkor úgy véli: a változás kulcsa mindannyiunk kezében van, hiszen „mi magunk is felelősek vagyunk abban, hogy mit kattintunk, mire reagálunk”.

A beszélgetésben felidézi fiatalkori történeteit a kazettás korszakból, mesél a japán közönséggel való szürreális találkozásairól, és elárulja: