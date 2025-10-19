Ft
Ft
15°C
8°C
Ft
Ft
15°C
8°C
10. 19.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 19.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Kovács Ákos zene Lentulai Krisztián

„Ez a film nem tesz se piedesztálra, se RAVATALRA” – Kovács Ákos volt a Hotel Lentulai vendége

2025. október 19. 10:01

Kovács Ákos volt a Hotel Lentulai legújabb adásának vendége, akivel Lentulai Krisztián beszélgetett a „Ember Maradj” című portréfilméről, annak fogadtatásáról, valamint a közélet, a média és a zene mai állapotáról.

2025. október 19. 10:01
null

A művész őszintén vallott arról, miért tartotta kockázatosnak a film ötletét, miért nem szólt bele az alkotói folyamatba, és hogyan vált számára ez az egész a közönséggel való valódi találkozássá.

Ákos szerint a közönség „az emberi hangot” keresi, mert a közbeszéd egyre sekélyesebbé vált – „Beavis és Butt-Head-szintre silányult” –, és a média inkább a hibákat, mint az értékeket emeli ki. 

Ugyanakkor úgy véli: a változás kulcsa mindannyiunk kezében van, hiszen „mi magunk is felelősek vagyunk abban, hogy mit kattintunk, mire reagálunk”.

A beszélgetésben felidézi fiatalkori történeteit a kazettás korszakból, mesél a japán közönséggel való szürreális találkozásairól, és elárulja:

 számára 37 éve ugyanaz a legfontosabb küldetés – emberi hangon szólni a másikhoz.

Az adásban szó esik még Peter Gabrielről, Phil Collinsról, a közösségi élmény értékéről és arról is, hogyan látja Ákos a mai zenei trendeket.

Nézze meg teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján.
 

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kimirszen
2025. október 19. 10:21
""""Kovács Ákos helyett a TNT együttes tagját, Dobrády Ákost tették ki a háttérbe reggel az M1-en, miközben az Ember maradj – Az Ákos-sztori.""""
Válasz erre
0
0
kimirszen
2025. október 19. 10:19
Lakat1983fortissima 2025. október 19. 10:16 • Szerkesztve "A piacon életképtelen" 😂😂😂 Idén hatvanezer embernek koncertezett országszerte Az 1 db Azariah koncertnek felelt meg.
Válasz erre
0
0
fortissima
•••
2025. október 19. 10:13 Szerkesztve
Megtiszteltetés volt Ákos életmű filmjét több százmillió forint közpénzzel támogatni! Köszönjük szépen a lehetőséget! A piacon életképtelen, de a nemzet megmaradása szempontjából fontos kulturális alkotókat a felszínen kell tartanunk!
Válasz erre
1
0
Lakat1983
2025. október 19. 10:12
Nézem a premiert, baromi szórakoztató...! 👍👍👍
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!