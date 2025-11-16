Megforgatta még egyszer a tőrt a szívünkben az írek kapitánya – odaszúrt megint a magyaroknak

Hallgrímsson kijelentette: ezúttal jobban játszottak a magyarok, főleg az első félidőben, de a labdarúgói végig hittek magukban, nem adták fel.

Most kifizetődött a kockázat, amit a végén vállaltunk azzal, hogy már három támadóval rohamoztunk. Nem szoktam kiemelni egyes futballistákat, de kivételt kell tennem a triplázó Troy Parrott esetében, mert három napja Portugália ellen kétszer, most meg Magyarországon háromszor volt eredményes. Úgy gondolom, hogy a hazaiak ráfáztak, mert a legvégén a vesztükre húzták az időt

– szúrt oda a szigetországiak szakvezetője ismét a mieinknek, majd azzal folytatta, hogy tudja, hol tartanak és mit jelent ez a diadal Írországnak.

„Ha tovább fejlődünk és nyerünk, ez nem csak erről a csapatról és a világbajnoki esélyekről szól. Anyagilag is segíteni fogja az ország szövetségét (FAI – a szerk.) és az egész ír futballt: a női csapatokat, mindenkit a sportágban. Meg kell becsülnünk ezt a győzelmet. Remélem, ha tíz év múlva az írek visszatekintenek majd erre a mérkőzésre, azt mondják: »Ezek a srácok indították el ezt a folyamatot, ez a csapat tette meg az első lépést az úton«. Mert a gyümölcsöt nem most kell learatni, később, az egész egy folyamatos utazás a helyes irányba, nem egy pillanatnyi állapot. Élvezzük most ezt ki, de ne felejtsük el, hol tartunk és hová tartunk!” – jegyezte meg.

