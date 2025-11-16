Megforgatta még egyszer a tőrt a szívünkben az írek kapitánya – odaszúrt megint a magyaroknak

Elfogytak a szavak, Parrott összetörte a vb-álmainkat, a legvégén buktuk el az év legfontosabb meccsét az írek ellen!
Egy életre megjegyezzük a nevét!
Heimir Hallgrímsson szerint a magyarok ráfáztak, mert a legvégén a vesztükre húzták az időt. Az írek izlandi szövetségi kapitánya elmondta, a Magyarország felett aratott győzelmük után hirtelen sok barátja lett Írországban.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: Lukács Dániel gyors, Varga Barnabás világklasszis találatára a három nap alatt öt gólt szerző, a lefújás előtti pillanatokban hőssé váló Troy Parrott válaszolt mindháromszor, 3–2-es sikerével pedig Írország elcsendesítette a telt házas Puskás Arénát. Magyarország így a harmadik helyen zárt csoportjában, nem játszhat pótselejtezőt, és sorozatban tizedszer nem lesz ott a labdarúgó-világbajnokságon! A mieink szövetségi kapitánya, Marco Rossi értelemszerűen csalódottan, letörten nyilatkozott, míg az írek mestere, Heimir Hallgrímsson kiélvezte a győzelem ízét.
„Furcsa meccs volt. Idegesnek tűntünk az elején, küszködtünk a mozgással, és túl későn, illetve nem elég agresszíven védekeztünk. A végén viszont mindent beleadtunk, három csatárral támadtunk. A srácok megérdemelték, ami történt, és gratulálok az ír nemzetnek, hogy ilyen játékosai vannak!” – kezdte az 58 éves izlandi tréner.
Hallgrímsson kijelentette: ezúttal jobban játszottak a magyarok, főleg az első félidőben, de a labdarúgói végig hittek magukban, nem adták fel.
Most kifizetődött a kockázat, amit a végén vállaltunk azzal, hogy már három támadóval rohamoztunk. Nem szoktam kiemelni egyes futballistákat, de kivételt kell tennem a triplázó Troy Parrott esetében, mert három napja Portugália ellen kétszer, most meg Magyarországon háromszor volt eredményes. Úgy gondolom, hogy a hazaiak ráfáztak, mert a legvégén a vesztükre húzták az időt
– szúrt oda a szigetországiak szakvezetője ismét a mieinknek, majd azzal folytatta, hogy tudja, hol tartanak és mit jelent ez a diadal Írországnak.
„Ha tovább fejlődünk és nyerünk, ez nem csak erről a csapatról és a világbajnoki esélyekről szól. Anyagilag is segíteni fogja az ország szövetségét (FAI – a szerk.) és az egész ír futballt: a női csapatokat, mindenkit a sportágban. Meg kell becsülnünk ezt a győzelmet. Remélem, ha tíz év múlva az írek visszatekintenek majd erre a mérkőzésre, azt mondják: »Ezek a srácok indították el ezt a folyamatot, ez a csapat tette meg az első lépést az úton«. Mert a gyümölcsöt nem most kell learatni, később, az egész egy folyamatos utazás a helyes irányba, nem egy pillanatnyi állapot. Élvezzük most ezt ki, de ne felejtsük el, hol tartunk és hová tartunk!” – jegyezte meg.
Kitért arra is, hogy szerencsésnek érzi a helyzetet, mert
egy olyan időszakban, amikor folyamatosan fejlődni tudtak.
A sorozatban egyre csak nőtt az önbizalmuk, automatikusan jobbá váltak, de úgy véli, az érdem az együttesé, nem a szakmai stábé.
„Mindig is hittünk abban, hogy kijuthatunk a világbajnokságra. Minden megvan bennünk ehhez. Ahogy azt már említettem, ez egy különleges momentum, mondhatni, pozitív spirálban vagyunk. Néhány nappal ezelőtt Portugália ellen volt életünk legmeghatározóbb meccse, aztán jött Magyarország. A következő mérkőzés ugyanakkor még nagyobb lesz, és ha azt is megnyerjük, ugyanígy megy tovább. Hálával tartozunk azoknak, akik támogatták a játékosokat, és hittek ebben a társaságban.
Ilyenkor sok barátod lesz hirtelen. De nem olyanok, akik akkor is felhívnak, és megkérdezik, hogy vagy, esetleg pozitív energiát adnak, amikor kikapsz. Könnyű ilyen szituációban elveszíteni önmagad, elégedettnek lenni a teljesítményeddel, kiélvezni az összes gratulációt, üzenetet, amit kapsz. De emlékezz azokra, akik a rossz időkben is támogattak téged!”
– utalt arra Heimir Hallgrímsson, hogy az ír sajtó és közvélemény rendszerint a távozását követeli.
Az Írország elleni vereséggel csoportjában a harmadik helyen végzett a magyar labdarúgó-válogatott, így biztosan nem lesz ott az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő jövő évi világbajnokságon. Nemzeti együttesünk legközelebb barátságos találkozókat vív majd márciusban, a második helyen záró írek pedig pótselejtezőt játszanak.
