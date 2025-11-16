Magyarország–Írország: Lukács Dániel nem volt fáradt – gólszerzőnk nem tudja, miért cserélte le őt Marco Rossi
Schäfer András is a sorsára jutott.
Nem számolni, nem okoskodni, hanem küzdeni kellett volna a végsőkig, ahogyan azt az írek tették!
„Mérhetetlen csalódottság, mérhetetlen düh tombol bennem!
Nem szoktam túl gyakran sportkérdésekben megszólalni, mivel alapvetően ezen az oldalon nem ilyen témákkal foglalkozom, de most kivételt teszek. Az előző rövid megjegyzéseimet elsősorban a düh motiválta. Most továbbgondolva pár megjegyzést mindenképpen tennék!
A mai vereségnek az első számú oka az volt, hogy hetek óta arra építettünk mindent, hogy majd a portugálok úgyis kikaparják nekünk a gesztenyét. Ma pedig arra, hogy tudásban úgyis jobbak vagyunk, és ez a végén ki fog jönni! Hát nem jött ki: nem számolni, nem okoskodni, hanem küzdeni kellett volna a végsőkig, ahogyan azt az írek tették!
Súlyos hiba volt, hogy Marco Rossival 2030-ig állapodott meg a Csányi Sándor vezette MLSZ! Ilyen a világon nincs, hogy ilyen időtávra kötnek szerződést valakivel, mindenféle eredmény elvárása nélkül! Már a 2024-es Európa-bajnokság sem sikerült túl fényesen, ott is abban bíztunk, hogy más kikaparja nekünk a gesztenyét. Már akkor érdemes lett volna elgondolkozni egy váltáson a szövetségi kapitányi poszton! De nem így tettek, hanem még egy lapáttal rátettek! Ennek a botrányosan rossz döntésnek, jó lenne, ha felelőse is lenne!
Úgy vélem, Marco Rossi az egész selejtezősorozatban rosszabbnál rosszabb döntéseket hozott, és ennek a gyümölcse ma »érett meg«. A mai botrányosan rossz cserékre egyszerűen nincs magyarázat! Már az írországi meccsen sem volt képes kontrollálni a történeseket, pedig bőven lett volna akkor is variációs lehetősége. Elfogyott a tűz, elfogyott a lelkesedés,és bizony úgy látom, a hit is elfogyott!
Az MLSZ-nek nem a szurkolókkal kell foglalkoznia, és háborút hirdetni ellenük. Tényleg nem értem, hogy az kinek jó, ha a válogatott iránt legelkötelezettebb emberekbe rúg bele folyton a Csányi Sándor vezette testület. Mi ennek az értelme? Kérem valaki ezt magyarázza el nekem!
Az MLSZ hosszú évek óta azt a Ferencvárost támadja, amely a legtöbbet tette az elmúlt években azért, hogy a magyar labdarúgás megbecsültsége nőjön. Ma a Ferencváros harmadik helyen áll az Európa-Ligában, és az MLSZ vezetése azt sem tudta kinyögni, hogy köszönjük! Jó lenne, ha a magyar labdarúgás vezetői elismernék azokat, akik tényleg sokat tettek a sportág nemzetközi megbecsültsége érdekében!
Végül azoknak üzennék, akik most örömködnek a hatalmas kudarcon: szégyen amit műveltek, én a helyetekben messzire elkerülnöm a fürdőszobai tükröt is!”
Nyitókép: MTI Fotószerkesztőség/Hegedüs Róbert