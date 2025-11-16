„Mérhetetlen csalódottság, mérhetetlen düh tombol bennem!

Nem szoktam túl gyakran sportkérdésekben megszólalni, mivel alapvetően ezen az oldalon nem ilyen témákkal foglalkozom, de most kivételt teszek. Az előző rövid megjegyzéseimet elsősorban a düh motiválta. Most továbbgondolva pár megjegyzést mindenképpen tennék!

A mai vereségnek az első számú oka az volt, hogy hetek óta arra építettünk mindent, hogy majd a portugálok úgyis kikaparják nekünk a gesztenyét. Ma pedig arra, hogy tudásban úgyis jobbak vagyunk, és ez a végén ki fog jönni! Hát nem jött ki: nem számolni, nem okoskodni, hanem küzdeni kellett volna a végsőkig, ahogyan azt az írek tették!

Súlyos hiba volt, hogy Marco Rossival 2030-ig állapodott meg a Csányi Sándor vezette MLSZ! Ilyen a világon nincs, hogy ilyen időtávra kötnek szerződést valakivel, mindenféle eredmény elvárása nélkül! Már a 2024-es Európa-bajnokság sem sikerült túl fényesen, ott is abban bíztunk, hogy más kikaparja nekünk a gesztenyét. Már akkor érdemes lett volna elgondolkozni egy váltáson a szövetségi kapitányi poszton! De nem így tettek, hanem még egy lapáttal rátettek! Ennek a botrányosan rossz döntésnek, jó lenne, ha felelőse is lenne!

Úgy vélem, Marco Rossi az egész selejtezősorozatban rosszabbnál rosszabb döntéseket hozott, és ennek a gyümölcse ma »érett meg«. A mai botrányosan rossz cserékre egyszerűen nincs magyarázat! Már az írországi meccsen sem volt képes kontrollálni a történeseket, pedig bőven lett volna akkor is variációs lehetősége. Elfogyott a tűz, elfogyott a lelkesedés,és bizony úgy látom, a hit is elfogyott!