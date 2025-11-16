Ft
Marco Rossi Csányi Sándor kudarc MLSZ

Az MLSZ-nek nem a szurkolókkal kell foglalkoznia, és háborút hirdetni ellenük

2025. november 16. 19:12

Nem számolni, nem okoskodni, hanem küzdeni kellett volna a végsőkig, ahogyan azt az írek tették!

2025. november 16. 19:12
Kovács András
Facebook

„Mérhetetlen csalódottság, mérhetetlen düh tombol bennem! 

Nem szoktam túl gyakran sportkérdésekben megszólalni, mivel alapvetően ezen az oldalon nem ilyen témákkal foglalkozom, de most kivételt teszek. Az előző rövid megjegyzéseimet elsősorban a düh motiválta. Most továbbgondolva pár megjegyzést mindenképpen tennék! 

A mai vereségnek az első számú oka az volt, hogy hetek óta arra építettünk mindent, hogy majd a portugálok úgyis kikaparják nekünk a gesztenyét. Ma pedig arra, hogy tudásban úgyis jobbak vagyunk, és ez a végén ki fog jönni! Hát nem jött ki: nem számolni, nem okoskodni, hanem küzdeni kellett volna a végsőkig, ahogyan azt az írek tették!

Súlyos hiba volt, hogy Marco Rossival 2030-ig állapodott meg a Csányi Sándor vezette MLSZ! Ilyen a világon nincs, hogy ilyen időtávra kötnek szerződést valakivel, mindenféle eredmény elvárása nélkül! Már a 2024-es Európa-bajnokság sem sikerült túl fényesen, ott is abban  bíztunk, hogy más kikaparja nekünk a gesztenyét. Már akkor érdemes lett volna elgondolkozni egy váltáson a szövetségi kapitányi poszton! De nem így tettek, hanem még egy lapáttal rátettek! Ennek a botrányosan rossz döntésnek, jó lenne, ha felelőse is lenne! 

Úgy vélem, Marco Rossi az egész selejtezősorozatban rosszabbnál rosszabb döntéseket hozott, és ennek a gyümölcse ma »érett meg«. A mai botrányosan rossz cserékre egyszerűen nincs magyarázat! Már az írországi meccsen sem volt képes kontrollálni a történeseket, pedig bőven lett volna akkor is variációs lehetősége. Elfogyott a tűz, elfogyott a lelkesedés,és bizony úgy látom, a hit is elfogyott!

Az MLSZ-nek nem a szurkolókkal kell foglalkoznia, és háborút hirdetni ellenük. Tényleg nem értem, hogy az kinek jó, ha a válogatott iránt legelkötelezettebb emberekbe rúg bele folyton a Csányi Sándor vezette testület. Mi ennek az értelme? Kérem valaki ezt magyarázza el nekem! 

Az MLSZ hosszú évek óta azt a Ferencvárost támadja, amely a legtöbbet tette az elmúlt években azért, hogy a magyar labdarúgás megbecsültsége nőjön. Ma a Ferencváros harmadik helyen áll az Európa-Ligában, és az MLSZ vezetése azt sem tudta kinyögni, hogy köszönjük! Jó lenne, ha a magyar labdarúgás vezetői elismernék azokat, akik tényleg sokat tettek a sportág nemzetközi megbecsültsége érdekében! 

Végül azoknak üzennék, akik most örömködnek a hatalmas kudarcon: szégyen amit műveltek, én a helyetekben messzire elkerülnöm a fürdőszobai tükröt is!”

Nyitókép: MTI Fotószerkesztőség/Hegedüs Róbert

 

Reszelő Aladár
2025. november 16. 19:29
Megpróbáltuk felvenni a versenyt mázliban, a mázli fiaival. A néppel, akinek egy lóhere a szimbóluma... Szóval ezt ma bemákolták. Akartak, felrugdosták, mi kifejeltük, csak egyet nem. Mivel sanszosan nem ugyanabba a kalapba kerülnek a pótselejtzetőn, mint ahova mi kerültünk volna, így más sosem tudjuk meg, hogy kit kaptunk volna. Rossinak kell-e mennie? Tavasszal a törökök elleni duplabukta után érthető lett volna. De pont most? Amikor elkezdett felfelé jönni a csapat? Jussunk ki a következő EB-re, aztán megpróbáljuk megint. Hátha akkor nem csak 16 hely jut Európának.
Válasz erre
0
0
machet
2025. november 16. 19:25
Magyar narancs.Nem baj fiúk menni kell tovább, az élet nem áll meg.
Válasz erre
0
0
machet
2025. november 16. 19:24
Küzdeni a végsőkig is csak megfelelő erővel lehet.Az meg nálunk valahogy mindig elfogy a meccs vége előtt.
Válasz erre
0
0
c-critical
2025. november 16. 19:24
kelemen-3 pedig igaza van a fickónak
Válasz erre
0
0
