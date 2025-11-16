Kezdd a heted a MANDINER VEKKERÉVEL – HÉTFŐN reggel is megvitathatod a legfrissebb közéleti témákat GYÜRKY ENIKŐVEL és SZABÓ ANDRÁS CSUTIVAL

Ébredj velünk, vagy kezdd a heted egy kis laza csevegéssel! Hétfőn ismét érkezik a Vekker a Mandiner reggeli élő műsora! Minden hét első napján és csütörtökön 8:00-tól Gyürky Enikő és Szabó András Csuti ébreszt fel, hogy megvitassák veled közösen a legfrissebb közéleti témákat.