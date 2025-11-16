Ft
11. 16.
vasárnap
Magyarország meccs Fábián Tamás telex Írország

Amúgy Szoboszlai – aki majdnem akkora világsztár, mint, mondjuk, Fábián Tamás – ezután a meccs után kimászott a szurkolókhoz

2025. november 16. 18:06

Azt hiszem, hogy én ilyen embereknek nem akarnék újságot írni.

2025. november 16. 18:06
Hont András
Hont András
Facebook

„Telex-reakciók: relatív többség röhögős fej. Azt hiszem, hogy én ilyen embereknek nem akarnék újságot írni. Amúgy Szoboszlai – aki majdnem akkora világsztár, mint, mondjuk, Fábián Tamás – ezután a meccs után kimászott a szurkolókhoz. Egyelőre nem akarok többet mondani."

