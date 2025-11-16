„Ez megint olyan magyaros volt” – rettenetesen csalódottak a magyar futballrajongók
Sokak szerint semmi keresnivalónk a világbajnokságon.
Azt hiszem, hogy én ilyen embereknek nem akarnék újságot írni.
„Telex-reakciók: relatív többség röhögős fej. Azt hiszem, hogy én ilyen embereknek nem akarnék újságot írni. Amúgy Szoboszlai – aki majdnem akkora világsztár, mint, mondjuk, Fábián Tamás – ezután a meccs után kimászott a szurkolókhoz. Egyelőre nem akarok többet mondani.”
