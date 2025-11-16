Ezt végképp nem akartuk látni: így ünnepeltek az írek a Puskásban – folyt a sör mindenhonnan... (VIDEÓ)

Van, ami a 95. percben összetört vb-álomnál is jobban megforgatja a kést a magyar szívekben. Az ír szövetség saját közösségi oldalán tette közzé azokat a jelenetsorokat, amiket semmilyen körülmények között sem szerettünk volna látni: az ír válogatott és szurkolótáboruk közös ünneplését a telt házas Puskás Arénában.

Ott pedig, ahol most magyar népünnepélynek kellene lenni, az eksztázisban táncoló ír szurkolók fürdenek a sörben önfeledten:

Inside the Puskas Arena the Irish fans are having the time of their lives. Best fans in the world, following a team who has just given them one of the greatest nights in Irish sport.

A mérkőzés emberének természetesen a mesterhármast szerző Troy Parrottot választották, akit hazájában máris nemzeti hősként ünnepelnek, és egyenesen az ír futball halhatatlanok csarnokába követelik - főleg, hogy a portugálok legyőzése során is ő szerezte az írek mindkét találatát...