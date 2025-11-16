Ft
magyar válogatott vb-selejtező ünneplés Írország

Ezt végképp nem akartuk látni: így ünnepeltek az írek a Puskásban – folyt a sör mindenhonnan... (VIDEÓ)

2025. november 16. 18:47

A pályán is, azon kívül is megőrültek az írek a drámai fordítás és a világbajnoki pótselejtezőt érő fordítás után.

2025. november 16. 18:47
null

Van, ami a 95. percben összetört vb-álomnál is jobban megforgatja a kést a magyar szívekben. Az ír szövetség saját közösségi oldalán tette közzé azokat a jelenetsorokat, amiket semmilyen körülmények között sem szerettünk volna látni: az ír válogatott és szurkolótáboruk közös ünneplését a telt házas Puskás Arénában.

Ott pedig, ahol most magyar népünnepélynek kellene lenni, az eksztázisban táncoló ír szurkolók fürdenek a sörben önfeledten:

A mérkőzés emberének természetesen a mesterhármast szerző Troy Parrottot választották, akit hazájában máris nemzeti hősként ünnepelnek, és egyenesen az ír futball halhatatlanok csarnokába követelik - főleg, hogy a portugálok legyőzése során is ő szerezte az írek mindkét találatát...

(Nyitókép: AFP/Kissbenedek Attila)

 

rejszmano
2025. november 16. 19:19
"Továbbra sem felejt a Kneecap, ahogy a dublini ír–magyar meccsen, úgy az utolsó pillanatban elbukott hazai világbajnoki selejtező után is üzentek az X-en a magyar miniszterelnöknek: "Dugd fel ezt a seggedbe, Orbán Viktor!”
Válasz erre
0
1
retek312
2025. november 16. 19:02
Sivalkodjatok, ma elfogy minden zsepi otthon!
Válasz erre
1
0
cirmos
2025. november 16. 18:58
nem olyan nagy baj ám ez! a legtöbb magyart kibaszottul nem érdekli a foci. nem is értik, miért megy el rá ennyi a közösből!
Válasz erre
2
1
SZEGYENVALOGATOTT_SZEGYEN_SZEGYEN
2025. november 16. 18:56
És mi jutott a magyaroknak? Európa leggyengébb gazdasága! A legszegényebb társadalom. A legdrágább élelmiszer és a legszarabb foci is a miénk egész Európában! 👍
Válasz erre
4
1
