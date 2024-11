Hans Zimmer úgy húzta el a nótánkat, hogy ott sem volt

Kell egy kis őrület!

Azt gondolom, hogy egy igazi művészben, egy vérbeli alkotóban és előadóban van egy kis őrület. Legalább egy kicsi. Mert ez az icipici többlet szükséges ahhoz, hogy írásban leplezzük le a mélyben rejtőző kozmikus horrort; hogy meghalljuk a kórusok és vonósok hangján túl finoman csengő billentyű-futamot; hogy lássuk a nap fényében fodrozódó homokdűnékre leglátványosabb pózban tekintő hősöket, akik aztán megváltják a világot.

Az egyedi látásmódhoz, a mindent felülíró fantáziához kell egy kis őrület, és én mondom, hogy ez Hans Zimmerből sem hiányzik.

Máskülönben nem születhetett volna a modern kor egyik utolsó igazán nagyszabású, a klasszikusokhoz leginkább közel álló kosztümös filmhez azzal a velejéig rezonáló filmzene, amit 24 év múltán is könnyedén felidézhetünk. Nem beszélve az akciófilmről, amely remek színészeivel, a kimondottan jelentős feszültséggel és némileg túltolt pirotechnikájával sem lehetett volna akkora siker, ha Hans Zimmer nem kever rájuk és alájuk halhatatlan dallamokat. A modern és a konzervatív, régi keveréke az, ami mindezt lehetővé tette. Ehhez pedig kicsit őrültnek kell lenni.

Hans Zimmer hiányzott csak

Egy művészt az alkotótársai és kollégái is jellemeznek. Zimmer pedig kiváló zenészekkel dolgozik. És ugyan a zeneszerző igazoltan hiányzott, hiszen előre tudtuk, hogy a The World of Hans Zimmer – A New Dimension nem (csak) róla, hanem az általa megálmodott muzsikákról szól, azért az MVM Dome színpadán elhelyezett ledfalakon rendre beköszönt, hogy személyesebbé tegye az estét. Erről persze hű fegyverhordozója, az ezúttal karmesteri pozícióba került Matt Dunkley is tett, mikor minden ismert zenemű után kiemelt és akár újra bemutatott egy-egy fontosabb zenészt vagy énekest.

Egyébként pedig a háttérben filmjelenetek forogtak, Superman és Wonder Woman repült bele az arcunkba, de animációk és effektek, a zenekart mutató közelik is látványosabbá tették a show-t, vagy éppen maga a világűr nyílt meg előttünk.

Az Interstellar, avagy a Csillagok között, Christopher Nolan 2014-es remekműve alatt egyébként is a csúcsra hágott a hangulat. Nem kellett a kivetített csillagrendszer ahhoz, hogy valahol egészen máshol érezzük magunkat: miközben a muzsikusok is megőrültek egy kicsit (nem utoljára), a zenét a hangeffektekkel sejtszinten érezhette a közönség, mikor mindenki bőre alá hatolt és borzongatott. Persze a Pearl Harbor – Égi háború vagy éppen Gotham City és A sötét lovag zenéje is megtette a hatását, nem beszélve a Gladiátor női duójáról, vagy épp arról, amikor a harcjelenetek során lángra lobbant a színpad.