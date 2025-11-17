Ft
11. 17.
hétfő
Tisza Párt Hont András Török Gábor Magyar Péter Orbán Viktor

Török Gábor csúnyán mattolta Magyar Pétert, ezt nem láttuk jönni

2025. november 17. 06:09

Látod, Peti? Így múlik el a világ dicsősége.

2025. november 17. 06:09
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

Magyar Péter az utóbbi időben már nem csak jobboldalról kapja a bírálatokat, egyre többször fordul elő, hogy immár az ellenzékhez közel állók is kezdenek ellene fordulni.

Az utóbbi időben egyre több, kormánypártisággal nem vádolható megmondóember mondta el a véleményét Magyar Péterről. Schiffer Andrástól Hont Andráson át egészen Nagy Attila Tiborig. Már egyre többen látják és ki is merik mondani, hogy a Tisza Párt hazugságlufija kipukkadt.

Török Gábor politológus volt az egyike azoknak, akik az utolsó pillanatig védték Magyar Pétert. Még a vérlázító Tisza-adatbotrányt is igyekezett relativizálni, elkenni Magyarék nyilvánvaló felelősségét.

Most azonban Török a 24.hu Törökülés című műsorában már egészen más hangot ütött meg:

»Nem a Tisza Párt legfényesebb napjai ezek, az utóbbi két-három hétben csökkent Magyar Péterék tematizációs képessége, és egyre jobban hasonlít a legfőbb ellenzéki párt helyzete a négy évvel ezelőtti ellenzék helyzetéhez. (…) Kritikus vagy fontos pillanatához érkezett a választási kampány. A Tisza Párt számára kritikus, a Fidesz számára fontos pillanathoz, ahol az látszik, hogy akár némi átrendeződés is történhet a szavazótáborokban.«

Már Török Gábor is kezd megvilágosodni.

Látod, Peti? Így múlik el a világ dicsősége…”

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

survivor
2025. november 17. 08:35
ILLNHEGYI Az irek csak visszaadtak amit mi anno a finnektől es masoktol elvettünk. Ilyen a foci. A meccs lefujasig tart..😱😱😱
survivor
2025. november 17. 08:32
peppee Belathatod, az óellenzeknek SEM erdeke egy " elszabadult hajóagyut" , narcisztikus himringyót a kormanyhoz engedni MZP csak hülye volt, de a Poloska pszichotikus ( noha nem hülye..)
survivor
2025. november 17. 08:28
" némi nemi átrendeződes"= erősödik a DK es a MH. Tiszta sor...
llnnhegyi
2025. november 17. 07:27
Hékások! Csak nehogy a látszólagos "futballsikerekhez" hasonlóan, az utolsó napon bebukjuk a harcot!! Drága szurkolók( magam is)! Akkor is van egy csapatunk!
