Itt a válasz: ezért nem vitázik Orbán Viktor Magyar Péterrel (VIDEÓ)

2025. november 16. 09:20

Menczer Tamás arra is rámutatott, hogy miért jött ki a Fidesz az Európai Néppártból.

2025. november 16. 09:20
A balliberális sajtó Menczer Tamáshoz, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatójához is kérdést intézett a győri háborúellenes gyűlésen. Arra szerettek volna választ kapni, hogy egy Orbán Viktor-Magyar Péter-vita esetén az lenne-e a helyzet, hogy miniszterelnök-jelölt vitázik a miniszterelnök-jelölttel.

Erre Menczer egyértelműen kijelentette, hogy nem. 

Miniszterelnök-jelölt vitázik szuverén miniszterelnök-jelölttel. S itt nem erről van szó”.

A fideszes politikus ezután idézte Manfred Webert, aki Brüsszelben egyértelműen kijelentette hónapokkal ezelőtt, hogy „Orbán Viktor a múlt, Magyar Péter a jövő”

Majd arra a kérdésre, hogy huszonévnyi szövetség után mi a kormány kifogása Weber ellen, a kormánypártok kommunikációs igazgatója azt felelte, hogy a helyzet megváltozott. Weber háborúpárti, bevándorláspárti és LMBTQ-párti. Ezért jöttünk ki a Néppártból, és ezért ment be a Tisza” – magyarázta Menczer Tamás az ellenzéki orgánumok jelenlévő újságíróinak.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

