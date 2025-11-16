Itt a válasz: ezért nem vitázik Orbán Viktor Magyar Péterrel (VIDEÓ)

A balliberális sajtó Menczer Tamáshoz, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatójához is kérdést intézett a győri háborúellenes gyűlésen. Arra szerettek volna választ kapni, hogy egy Orbán Viktor-Magyar Péter-vita esetén az lenne-e a helyzet, hogy miniszterelnök-jelölt vitázik a miniszterelnök-jelölttel.

Erre Menczer egyértelműen kijelentette, hogy nem.

Miniszterelnök-jelölt vitázik szuverén miniszterelnök-jelölttel. S itt nem erről van szó”.

A fideszes politikus ezután idézte Manfred Webert, aki Brüsszelben egyértelműen kijelentette hónapokkal ezelőtt, hogy „Orbán Viktor a múlt, Magyar Péter a jövő”.