„A Tisza tagja vagyok, támogatom Ukrajna háborúját“ – így zajlott Magyar Péter győri gyűlése

Magyar Péter győri lakossági fórumán jártunk, ahol rákérdeztünk néhány megkerülhetetlen ügyre.
Elsőként szóba került Ruff Bálint esete: a tiszás elemző a napokban bevallotta, hogy
„mindig kiállnak Ukrajnáért, csak nem most kell ezt elmondani a választási kampányban.”
Arra voltunk kíváncsiak, miért kell kiállni Ukrajna mellett? Rákérdeztünk arra is, hogy mi okozhatja a Tisza Párt egyre gyengülő népszerűségét.
Amíg Orbán Viktor Rónai Egonnal készült interjúja három nap alatt közel egymillió megtekintést hozott, Magyar Péter ugyanezen műsorban három hét alatt mindössze 260 ezret ért el.