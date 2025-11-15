„A Tisza tagja vagyok, támogatom Ukrajna háborúját“ – így zajlott Magyar Péter győri gyűlése

Magyar Péter győri lakossági fórumán jártunk, ahol rákérdeztünk néhány megkerülhetetlen ügyre.

Elsőként szóba került Ruff Bálint esete: a tiszás elemző a napokban bevallotta, hogy

„mindig kiállnak Ukrajnáért, csak nem most kell ezt elmondani a választási kampányban.”

Arra voltunk kíváncsiak, miért kell kiállni Ukrajna mellett? Rákérdeztünk arra is, hogy mi okozhatja a Tisza Párt egyre gyengülő népszerűségét.