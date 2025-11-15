Ft
Ft
11°C
6°C
Ft
Ft
11°C
6°C
11. 15.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 15.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
győri Ukrajna Tisza Rónai Egon kampány Magyar Péter interjú

„A Tisza tagja vagyok, támogatom Ukrajna háborúját“ – így zajlott Magyar Péter győri gyűlése

2025. november 15. 21:49

A Tisza Párt győri rendezvényén jártunk. A párt szimpatizánsai bevallottan ukránpártiak. Riportunk.

2025. november 15. 21:49
null

Magyar Péter győri lakossági fórumán jártunk, ahol rákérdeztünk néhány megkerülhetetlen ügyre.

Elsőként szóba került Ruff Bálint esete: a tiszás elemző a napokban bevallotta, hogy 

„mindig kiállnak Ukrajnáért, csak nem most kell ezt elmondani a választási kampányban.”

 Arra voltunk kíváncsiak, miért kell kiállni Ukrajna mellett? Rákérdeztünk arra is, hogy mi okozhatja a Tisza Párt egyre gyengülő népszerűségét. 

Amíg Orbán Viktor Rónai Egonnal készült interjúja három nap alatt közel egymillió megtekintést hozott, Magyar Péter ugyanezen műsorban három hét alatt mindössze 260 ezret ért el.

 Tölgyessy Péter szerint kifulladt a Tisza kampánya, Török Gábor is kritikus helyzetről beszél.

Nézze meg riportunkat a Mandiner YouTube csatornáján!

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pctroll
2025. november 15. 22:59
A téesz pártra szavazni még annál is kínosabb, mint ha valaki a dékára szavaz.
Válasz erre
1
0
Palatin
2025. november 15. 22:57
Magyar Péter olyan mint egy kamion Trabant-motorral. Amig el nem indul, nem is sejted, hogy mennyire nevetséges bohózat benyomását kelti. Nagyon csodálkozom azokon, akik egy ilyen embert követni képesek. Magyar Péter nem a falu bikája, Csak a trottyos Weber pubikája, Ezért oly vérmes, és nagy a szája, Majd a méregtöl sorvad el a mája. Magyar Péter a "jobbik" Orbán akar lenni, de a legjobb esetben is csak egy "rosszabbik" Gyurcsány válhat belöle, de az is csak rövig ideig. Az áprilisi szellö úgy fogja öt eloszlatni, mint egy tehénszellentést, lágyan, ringatóan...
Válasz erre
0
0
Palatin
2025. november 15. 22:52
Úgy elgondolkodtam azon, hogy mi is a legundokabb Magyar Péterben. Mert ugye valamennyien érezzük azt a mély viszolygást töle, ami a romlott étel szagára emlékeztet. Aztán rájöttem, hogy nem is az a legvisszataszítóbb benne, amiket eddig valóban elkövetett, bár az sem akármi, de hát elég sok hasonló bunkó nyikhaj szaladgál közöttünk, így az még nem lenne nagy szám. És eddig csak kamu-poziciókban idétlenkedett, így nem volt alkalma sem nagy károkat okozni az országnak. Hanem nála az veri le a lécet igazán, hogy nincs az az aljasság, szemétség, genyó ármánykodás, hazugság stb. a világon, ami ne hangzana hihetöen, - akár igaz akár nem -, ha valaki azt mondaná, hogy ezt Magyar Péter követte el. No ez az embertípus számomra a legalja., amelyikre minden ráfér, függetlenül attól, hogy valóban bünös-e a konkrét témában.... A kisugárzása valahogy félelmetes, azt sugallja: "Ebben az emberben nehogy megbízzál.." Soha nem lehet tudni, hogy mit hoz a fejünkre.
Válasz erre
1
0
Palatin
2025. november 15. 22:51
Poloskának kobakjában nem jár más csak ármány, Szegénykének az agyában van talán egy zárvány. Rosszra hajló híveinek ö olyan mint egy bálvány, Ám számunkra, mint haramia türhetetlen hátrány, Mert lelkében és jellemében sötét mint a kátrány. Ahogy feltünt elterjedt itt egy gyülölködö járvány. Ádáz hangon úgy rikácsol mint a gonosz sárkány, Hözöngése, önteltsége egy gusztustalan látvány, Minden szava bolondarany, talmi fiktív márvány. Bármit igér, mind csak kamu, tévút hamis vágány.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!