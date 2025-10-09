Ft
Csépányi Balázs Majka koncert

Majka mindent beismert, már finomítaná a botrányt, de az már csúnyán ráégett

2025. október 09. 05:55

Hoppá, mégis Orbán volt a célpont?

2025. október 09. 05:55
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Majoros Péter, az ózdi rapper ezúttal a Story magazin podcastjében magyarázta a bizonyítványát. Ahol vesztére, egy mondattal beismerte, hogy bizony Orbán Viktor volt az, akinek a botrányos színpadi performanszában imitálta a lelövését.

Eddig ugyanis fikcióról és fiktív miniszterelnökről kamuzott.

»(…) Én ezt tudtam már a dal elkészültekor, hogy ebből nagy balhé lesz. (…) az a furcsa ebben az egészben, hogy innen 300 kilométerre nyugatra, Bécsben az nem kérdés, hogy egy olyan típusú csávó, mint én, folyamatosan éppen a regnáló kormány ellen ír dalokat vagy mond dolgokat. (…)«

(...)

Ma már finomítaná a botrányt, de hiába, az már csúnyán ráégett:

»(…) Ez a politikai oldalról van. Az embereket, akik ott állnak a koncerten és éneklik a dalt, azokat abszolút nem érdekli, hogy ez kiről szól, miről szól, hova tartozik. Szerintem túlgondoljuk ezt a dolgot. (…)«

Persze, persze Majka, túlgondoljuk.”

