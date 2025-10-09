„Majoros Péter, az ózdi rapper ezúttal a Story magazin podcastjében magyarázta a bizonyítványát. Ahol vesztére, egy mondattal beismerte, hogy bizony Orbán Viktor volt az, akinek a botrányos színpadi performanszában imitálta a lelövését.

Eddig ugyanis fikcióról és fiktív miniszterelnökről kamuzott.

»(…) Én ezt tudtam már a dal elkészültekor, hogy ebből nagy balhé lesz. (…) az a furcsa ebben az egészben, hogy innen 300 kilométerre nyugatra, Bécsben az nem kérdés, hogy egy olyan típusú csávó, mint én, folyamatosan éppen a regnáló kormány ellen ír dalokat vagy mond dolgokat. (…)«

(...)

Ma már finomítaná a botrányt, de hiába, az már csúnyán ráégett: