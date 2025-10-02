Azahriah, Majka, Krúbi „baromi gyáva emberek” – Kötter Tamás a Négyszemköztben (VIDEÓ)

Majka nem rapper, hanem egy rappelő celeb

– jelentette ki a Kontextus Négyszemközt című műsorában Kötter Tamás ügyvéd, író, influenszer, kifejtve abbéli véleményét, hogy az említett előadó, illetve – például – Azahriah és Krúbi

„baromi gyáva emberek”, akik hatalmon töltik ki a dühüket, mert nincs meg bennük a tehetség.

Kötter Tamás elmondta, ez a kör hogyan remél politikai hasznot, és hosszan beszélt arról: hogyan tud a politika „kultúrát csinálni”.