Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 02.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 02.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Azahriah Ukrajna Kötter Tamás Majka

Azahriah, Majka, Krúbi „baromi gyáva emberek” – Kötter Tamás a Négyszemköztben (VIDEÓ)

2025. október 02. 15:07

Életéről, politikáról, írói munkásságáról, valamint Magyar Péter szerencsétlenkedéseiről és a baloldalhoz dörgölőző zenészekről is beszélt a Négyszemköztben Kötter Tamás József Attila-díjas író, ügyvéd, a Megafon influenszere.

2025. október 02. 15:07
null
Mandiner
Mandiner

Majka nem rapper, hanem egy rappelő celeb

– jelentette ki a Kontextus Négyszemközt című műsorában Kötter Tamás ügyvéd, író, influenszer, kifejtve abbéli véleményét, hogy az említett előadó, illetve – például – Azahriah és Krúbi 

„baromi gyáva emberek”, akik hatalmon töltik ki a dühüket, mert nincs meg bennük a tehetség. 

Kötter Tamás elmondta, ez a kör hogyan remél politikai hasznot, és hosszan beszélt arról: hogyan tud a politika „kultúrát csinálni”.

„Magyar Péter egy senki” 

– ezt is leszögezte, hosszan elemezve, hogy miért gondolja így nem csak ő, de talán még azok is, akik Magyart felemelték. A beszélgetésben előkerülnek a 20. század nagy háborúi, az, hogy mit jelent ma a szocializmus és a liberalizmus, illetve hogy valójában érdekli-e a Nyugatot Ukrajna sorsa, vagy „csak egy lájk, és lépnek tovább”.

A teljes beszélgetés a Kontextuson, vagy az alábbiakban megtekinthető.

Nyitókép: Kontextus/Négyszemközt

 

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Héja
2025. október 02. 17:02
A felsoroltak szimpla senkik. Csak a rajongóikat sajnálom. Majd kinőnek belőle.
Válasz erre
0
0
Élő Éva
•••
2025. október 02. 16:49 Szerkesztve
Szuper beszélgetés volt. Ilyenkor érzem hogy jó, hogy még életben vagyunk. 69-ben azért sem disszidáltam, mert Weöres Sándor megjelenhetett és azt gondoltam, ha Isten ilyen embereket küld közénk, akkor nem akarja, hogy ennek a népnek vége legyen, akkor van itt még esélyünk.
Válasz erre
2
0
akkkkorki
2025. október 02. 16:38
Ezek szarok egytől egyik! Mind oda szarik, ahonnan eddig evett. Áruló megvett csőcselék, semmi más!
Válasz erre
0
0
Stego
2025. október 02. 16:31
Nem kell szeretni Majkát. Én sem szeretem. A lakodalmas rap, amit tol, számomra undorító. Ahogy a világnézetét propagálja, szintén undorító. DE nem gyáva. Kötter nagyot akart mondani, de ez szánalmasra sikeredett. Kár volt.
Válasz erre
0
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!