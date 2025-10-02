Azahriah, Majka, Krúbi „baromi gyáva emberek” – Kötter Tamás a Négyszemköztben (VIDEÓ)

Elszabadult az Európai Parlament elnöke: újabb támadást intézett Magyarország ellen, de ezúttal túl messzire ment
Roberta Metsola nem győzte hangsúlyozni, hogy az EU bővítése mindenki számára előnyös lenne.
Életéről, politikáról, írói munkásságáról, valamint Magyar Péter szerencsétlenkedéseiről és a baloldalhoz dörgölőző zenészekről is beszélt a Négyszemköztben Kötter Tamás József Attila-díjas író, ügyvéd, a Megafon influenszere.
Majka nem rapper, hanem egy rappelő celeb
– jelentette ki a Kontextus Négyszemközt című műsorában Kötter Tamás ügyvéd, író, influenszer, kifejtve abbéli véleményét, hogy az említett előadó, illetve – például – Azahriah és Krúbi
„baromi gyáva emberek”, akik hatalmon töltik ki a dühüket, mert nincs meg bennük a tehetség.
Kötter Tamás elmondta, ez a kör hogyan remél politikai hasznot, és hosszan beszélt arról: hogyan tud a politika „kultúrát csinálni”.
„Magyar Péter egy senki”
– ezt is leszögezte, hosszan elemezve, hogy miért gondolja így nem csak ő, de talán még azok is, akik Magyart felemelték. A beszélgetésben előkerülnek a 20. század nagy háborúi, az, hogy mit jelent ma a szocializmus és a liberalizmus, illetve hogy valójában érdekli-e a Nyugatot Ukrajna sorsa, vagy „csak egy lájk, és lépnek tovább”.
