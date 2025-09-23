„Sosem fogunk úgy játszani jazzt, mint az amerikaiak, de ők sem fognak úgy, mint mi”– húszéves a Modern Art Orchestra

A Modern Art Orchestra a brémai jazzahead! fesztiválon 2022-ben.

Akkoriban talált rá a jazzre is?

Ha hinnék a véletlenekben, azt mondanám, az véletlenül jött. Egy ideig úgy gondoltam, műszaki pályára lépek, aztán csak visszahúzott a zene. Addig nyüstöltem az otthoniakat, amíg édesanyám el nem hozott Budapestre, a Bartók konziba egy meghallgatásra. Korábban is felmerült a lehetőség, hogy nyolcadik után megpróbáljak Pécsre vagy Szegedre bejutni zeneművészeti szakközépbe, de édesapámék, utólag úgy gondolom, nagyon helyesen, nem akarták, hogy ilyen fiatalon elkerüljek a családi háztól. Tizenhat éves koromban viszont már késő lett volna elkezdeni a komolyzene-tanulást, ezért a meghallgatás alkalmával azt javasolták, hogy próbáljam meg a jazz tanszakot. Még a tanév kezdete előtt elmentem a tanszak nyári táborába, ahol a belépés utáni első pillanatban eldőlt mindent; éreztem, hogy ezt az intim, de mégis nagyon nyitott közeget kerestem egészen idáig,

itt vagyok a világon a legjobb helyen.

A második ilyen legjobb helyet pedig mondhatni már magának teremtette meg, amikor éppen húsz esztendeje már ismert, sok formációban és előadóval fellépő jazztrombitásként, -zenészként, zeneszerzőként megalapította a Modern Art Orchestrát. Mi volt a kiindulási pont?

Hiányként éltem meg, hogy Magyarországon a hatvanas, illetve a nyolcvanas évek, azaz a Magyar Rádió Big Bandje és Deák Big Band óta nem létezett igazi, kortárs jazz muzsikában gyökerező nagyzenekar. 1994–95-ben volt olyan szerencsém, hogy a Magyar Rádió delegáltjaként beleláttam, külföldön hogyan működik egy ilyen, minden poszton más-más nemzetiségű muzsikusokkal. A repertoár két kortárs holland zeneszerző darabjaiból állt, amelyek ugyan a mainstream big band jazzből táplálkoztak, de teljesen mai módon fogalmazták meg mindezt; csak ültem ott, és alig hittem a fülemnek. Akkor határoztam el, hogy egyszer szeretnék valami hasonlót létrehozni Magyarországon. A gyújtószikra a Cotton Club Singers felkérése volt a kilencvenes évek vége felé; arra kértek, hozzak össze egy big bandet és hangszereljem is meg az általuk énekelt repertoárt az az évi Budapest parkszínpadbeli nagykoncertjükön. Ebből nőtt ki előbb a Budapest Jazz Orchestra, majd abból 2005-ben kiválva jött létre a MAO.

Az irány a kezdetektől ugyanaz: a kortárs jazz, pici kikacsintással a kortárs klasszikus zenébe.

Nem volna egyszerűbb és kevésbé rizikós mondjuk a pop- vagy filmzene felé kacsingatni?

Biztosan az volna, hát kockázat nélkül nincs előrejutás sem. És bár a beszélgetés elején úgy tűnhetett, engem semmilyen formában nem érdekel a közönség véleménye vagy visszajelzése, árnyalnám ezt kicsit. Amikor zenét írok, valóban nem igazodom senki vélt vagy valós elvárásaihoz. Ám abban a pillanatban, amikor zenekarvezetőként odaállok egy koncertpódiumra, nem hagyhatom figyelmen kívül a helyet, időt, aktuális hallgatóságot. A balatonalmádi strandra, a nyári főszezonban nyilván nincs értelme olyan műsort vinni, ami teljes egészében ismeretlen darabokból áll. Ilyenkor az én felelősségem a helyes súlyozás. Ezt általában úgy oldom meg, hogy hatvan-hetven százalékban jönnek a közismert és kedvelt tételek, a fennmaradó rész viszont a „miénk”. Mintha azt mondanánk a színpad másik felén állóknak, hogy tudom, ez a blokk szokatlan kissé, de legalább hallgasd meg, próbálj ráhangolódni, hátha mégis tudsz vele kezdeni valamit. Mint minden előadóművésznek, nekem is óriási felelősségem van.

És vajon ki szereti jobban a közönséget? Az, aki alámegy az elvárásának, vagy aki még pluszban adni akar? Aki korrekten odaviszi, amit várnak tőle, vagy aki egy picit megpróbálja túlszárnyalni azt?

A válaszon szerintem nem kell sokat töprengeni. Két évtized után hogy érzi, sikerült ez a túlszárnyalás?

A közönség szempontjából igen. más szempontból kicsit elfáradtam. Tudom, hogy mindenki ezt mondja, de szerintem ennek a dolognak, amit mi csinálunk, pláne hogy csak egy van belőlünk, sokkal szélesebb és erőteljesebb publicitást, és támogatást kellene kapnia.

A covid, majd a háború árnyékában nem jut elég pénz a kultúrára?

Akik folyamatosan költik a pénzt, azoknak sosem elég. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy nagyon sok pénz érkezik a kultúrába, viszont ez egyáltalán nincsen arányban azzal, hogy hányan szeretnének ebből a szektorból fennmaradni, megélni. Az arányok több helyen is borulnak.

Mire gondol pontosan?

Hogy csak egyet említsek, évente rengeteg professzionális muzsikus végez a Zeneakadémián, ezzel szemben a lehetőségeik az egzisztenciájuk megalapozására nagyon limitáltak.

Az elosztás módján mindenképpen kellene változtatni, elkerülve az aránytalanságokat.

Fontos látni, hogy például hatvan éve létezik professzionális jazzoktatás Magyarországon, ami egyértelmű elismerése annak, hogy a jazz a magyar zenei kultúra része – köszönhető mindez elsőként Gonda Jánosnak. Ezt figyelembe véve fontos lett volna az elmúlt hatvan évben a műfajt gyakorló zenészek számára munkahelyeket is teremteni, ami az állami fenntartású klasszikus zenekarok esetében evidencia.

Ehhez képest mi a MAO-val úgy próbálunk meg professzionális módon alkotni, színpadra állni és segíteni a kortárs magyar jazzben most a szárnyaikat bontogató fiatalokat, hogy közben a körülményeink szinte amatőrök maradtak. A Modern Art Orchestra tizenkilenc zenésze közül egyetlenegy sincs státuszban, ezért még egy próbát is nehéz kiírni, hiszen mindenki rohan százfelé pénzt keresni. Külföldi turnékról vagy eleve önmagunk itthoni reklámozásáról ne is beszéljünk, erre már végképp nincs keret. Azt is mondhatnám, hogy én vagyok egy személyben a Modern Art Orchestra igazgatója, művészeti vezetője, karmestere, egyik szólistája, buszvezetője, néha hangmérnöke, raktárosa és még sorolhatnám. És ha marad rá időm és energiám, a zeneszerzője is. Ez elég kimerítő tud lenni.

Ha már külföld, a magyar klasszikus zene kiemelkedő képviselői, sok más mellett Liszt Ferenc, Bartók Béla, Ligeti György, Kurtág György vagy Eötvös Péter neve világszerte sem cseng éppen rosszul. A jazznak van ehhez hasonló, karakterében is felismerhetően magyaros vonulata?

Hogyne lenne! A magyar jazz nagyon markáns. Az említett személyek hatására is. Nem vagyok egyedül azzal a fajta felismeréssel, hogy a gyerekkorunk óta belénk ivódott zenei tradíciók – Erkel, Liszt, Bartók, Kodály öröksége, a magyar népdal és népzene, a roma muzsika

– ha akarjuk, ha nem, mindannyiunkban bennünk élnek.

Valószínűleg sosem fogunk úgy játszani jazzt, mint az amerikaiak, de ők sem fognak úgy, mint mi. És éppen ez a jó! A jazzban akkor is hiteles maradsz, vagy talán akkor leszel a leghitelesebb, ha beleforgatod a saját személyiségeden keresztül a saját örökségedet is. Persze Bartók-lemezt vagy amire most készülünk, Nagy László-estet csinálni nem feltétlenül üzleti bombasiker. De nem baj. Ez is a mi felelősségünk és kötelességünk.

A születésnapi programsorozat állomásai:

A Modern Art Orchestra fennállása óta több mint huszonöt órányi olyan új kompozíció született meg, ami kifejezetten a zenekar számára íródott – nagyrészt a MAO zenészei által. A jubileumi MAO XX koncertsorozat mindhárom estje szorosan kapcsolódik az elmúlt két évtized munkásságához, ugyanakkor friss, eddig soha nem hallott zenei világot tár a közönség elé a Budapest Music Centerben. Minden koncert egy-egy ősbemutató, amely tovább gazdagítja a MAO különleges, sokszínű repertoárját.

Az első alkalom a Verseim verse című Nagy László-est lesz. A MAO irodalmat feldolgozó sorozatában, a korábbi Weöres Sándor-művek után ezúttal Nagy László versei kerülnek középpontba, a költő születésének 100. évfordulója alkalmából. A zenekar szerzői gárdája – Fekete-Kovács Kornél, Cseke Gábor, Bacsó Kristóf, Ávéd János, Subicz Gábor és Korb Attila – által összeállított műsorban helyet kapnak a legismertebb versek, többek között a Ki viszi át a szerelmet?, az Adjon az Isten és a Pünkösdi hajnal Keresztes Tamás színművész és Pocsai Kriszta jazzénekes tolmácsolásában szeptember 27-én a BMC-ben.

Modern Art Orchestra (Fotó: Tóth László/MAO)

A második est, Erkel Duettek címmel tisztelgés a nemzeti opera zeneszerzője előtt. A Velünk élő tradíció sorozat keretében a MAO ezúttal a magyar zenetörténet géniuszát, Erkel Ferenc munkásságát állítja középpontba. Az esten elhangzanak legismertebb operáinak – Bánk bán, Hunyadi László – duettjei, de ritkán hallható gyöngyszemek is megszólalnak, mint a Dózsa György vagy a Sarolta. A művek kortárs hangszerelésben születnek újjá, Fekete-Kovács Kornél koncepciója és a zenekar szerzői közösségének alkotói ereje nyomán. Különleges színfoltja az október 31-i koncertnek a Magyar Állami Operaház két kiváló szólistája, Horti Lilla szoprán és Szappanos Tibor tenor közreműködése.

A jubileumi sorozat harmadik, Emerging Echoes című estje, november 29-én a jövő tehetségeiről szól. Két kiemelkedő fiatal zongorista-zeneszerző, ifj. Balázs Elemér és Oláh Krisztián nagyszabású műveit mutatják be. Five Scenes Based on Goethe’s Faust címmel ifj. Balázs Elemér kompozíciója klasszikus irodalmi témát értelmez újra, filmzenei és jazzhatásokat ötvözve. Emellett Oláh Krisztián a MAO-nak írt, Movements and Intermezzos for Big Band című szvitje lesz hallható. Mindkét mű komponistája zongoristaként is közreműködik.

A kerek évfordulóhoz visszaemlékezés is társul, az együttes bemutatkozásának pontos évfordulóján, december 28-án egy születésnapi meglepetéssel készülnek a MAO XX ráadásaként.



Nyitókép: Fekete-Kovács Kornél (Stépán Virág/MAO)