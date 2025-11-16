Elesett az ukrán erődváros, Kijev makacsul tagad

Pokrovszk gyakorlatilag orosz kézre került, miután az orosz csapatok három oldalról is bekerítették az erődvárosként számontartott települést, és már a város belsejében is megjelentek – írja tudósításában a Sunday Times.

Vlodimir Zelenszkij nem hajlandó elismerni Pokrovszk elvesztését, ami az orosz–ukrán háború eddigi legjelentősebb vereségének bizonyulhat

Forrás: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Bár Kijev hivatalosan ragaszkodik ahhoz, hogy a város egy részét még tartják az ukrán erők, egy brit katonai tanácsadó szerint

ezt most már Moszkva javára könyvelhetjük el”.

A cikk ugyanakkor nem győzi hangsúlyozni, hogy bár a vereség nyilvánvaló,