11. 16.
vasárnap
11. 16.
vasárnap
háború Pokrovszk Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Volodimir Zelenszkij

Elesett az ukrán erődváros, Kijev makacsul tagad

2025. november 16. 22:05

A kijevi vezetés Pokrovszk kapcsán is egy párhuzamos valóságot akar eladni a nyugati közvéleménynek.

2025. november 16. 22:05
null

Pokrovszk gyakorlatilag orosz kézre került, miután az orosz csapatok három oldalról is bekerítették az erődvárosként számontartott települést, és már a város belsejében is megjelentek – írja tudósításában a Sunday Times.

Vlodimir Zelenszkij nem hajlandó elismerni Pokrovszk elvesztését, ami az orosz–ukrán háború eddigi legjelentősebb vereségének bizonyulhat
Vlodimir Zelenszkij nem hajlandó elismerni Pokrovszk elvesztését, ami az orosz–ukrán háború eddigi legjelentősebb vereségének bizonyulhat
Forrás: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Bár Kijev hivatalosan ragaszkodik ahhoz, hogy a város egy részét még tartják az ukrán erők, egy brit katonai tanácsadó szerint

ezt most már Moszkva javára könyvelhetjük el”.

A cikk ugyanakkor nem győzi hangsúlyozni, hogy bár a vereség nyilvánvaló,

nem beszélhetünk fordulópontról, az epizód inkább egy „jelzésértékű fejlemény egy kifulladó háborúban”.

A harcok továbbra is folytatódnak a városban, ahol már csak kisebb ukrán gócpontok tartják magukat,

az áttörés azonban már megtörtént.

Az 1. Azovi Hadtest ugyan taktikai sikereket ért el északon, de reális esély nincs a város visszavételére. Donyeck megmaradt ukrán erődvárosai továbbra is állnak, a nyugati elemzők szerint pedig ezek a megerősített települések tovább fogják tartani magukat, mint Pokrovszk (bár erre semmiféle érdemi indoklást vagy magyarázatot nem ad a cikk – a szerk.).

Üzenet Washingtonnak

A Sunday Times értelmezése szerint Putyin nemcsak Ukrajnával, hanem Donald Trumppal is hadakozik. A Kreml célja, hogy Pokrovszk elfoglalásával bizonyítsa:

ő a győztes oldal”, ezzel befolyásolva az amerikai elnököt, aki „szereti a győzteseket”.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint

Moszkva tart a határozott amerikai döntésektől, ezért Pokrovszk bevételével harctéri sikert akarnak felmutatni”.

A lap úgy látja: Putyin inkább Trump támogatását akarja visszaszerezni, és nem Washingtont akarja elrettenteni a további retorzióktól.

A friss amerikai olajszankciók sem elsősorban Kijev megsegítését szolgálják – írja a Sunday Times –, hanem Trump diplomáciai manőverét, amely egy „alkualapú béke” felé terelné Moszkvát.

A téli hadjárat és a drónok korlátai

A város végső elfoglalását a sűrű köd segítette, amely megbénította az ukrán drónfelderítést. A lap szerint a háború jelenlegi szakaszában, amikor drónok dominálnak, a rossz időjárás jobban fáj Ukrajnának, mert Moszkva sokkal nagyobb ember- és eszköztartalékokkal rendelkezik.

A Sunday Times úgy látja: idén nem lesz „téli szünet” a fronton, sőt a harcok akár fokozódhatnak is, ami Ukrajnának kevés időt hagy az újjászervezésre.

Ukrajna emberhiánya döntő tényező

A cikk kiemeli Ukrajna legnagyobb gondját:

a súlyos élőerőválságot, szemben Oroszország havi 30 ezer fős toborzási rátájával.

Az ukrán frontkatonák pedig egyre nyíltabban bírálják a hadvezetést:

A tábornokok megint nem ismerték fel, mikor kell visszavonulni (https://mandiner.hu/kulfold/2025/11/eldolt-a-kulcsfontossagu-regio-sorsa-fejvesztve-menekulnek-pokrovszkbol-zelenszkij-csapatai)”

– idéz a lap egy ukrán katonát.

A város védelmi erőfeszítései miatt az ukrán vezetés ráadásul más frontszakaszokról vont el egységeket, így az oroszok már a déli konfliktuszónában is újra megindíthatták az előrenyomulást, amivel gyorsan haladnak, és már nincsenek messze Huljajpolétól.

***

Fotó: X

 

Treeoflife
2025. november 16. 23:02
"A cikk ugyanakkor nem győzi hangsúlyozni, hogy bár a vereség nyilvánvaló, nem beszélhetünk fordulópontról, az epizód inkább egy „jelzésértékű fejlemény egy kifulladó háborúban”. Jelzés értékű fejlemény ..... Egy britnek ez ennyit jelent - a többszázezres elhalálozás mindkét oldalon. Ha egyszer az ukránok megértik a háborújuk valódi célját, és azt, hogy csak eszközként használták őket, előfordulhat, hogy az Európában szétszórva élő ukránok lesznek egy olyan "pöröly", ami mindenhol le fog csapni?
Lami66
2025. november 16. 22:40
Pokrovszk azért esett el, mert az ukránok nem s fronton levő orosz egységeket lövik, hanem az orosz energiastruktúrát. Pokrovszk elesett? És? De szétlőtték a seherezádéi olajfinomítót hatezer km-el arrébb
Tuners
2025. november 16. 22:28
Te is fiam brittudósok?! Aj-jajj. Ha már a brit sajtó is ellentmond az ukik párhuzamos valóságának akkor már nagyon nagy lehet a caca. Eddig csak hűségesen visszhangozták az ukik kijelentéseit és ha kell megvárták azt a héttől tizennégyig terjedő napot mire az ukik is elismerték az adott város “elesését” és csak utána hozták le a hírt. 😂
westend
2025. november 16. 22:14
és rácbandera mit írt? Azt azért még várjuk meg..
