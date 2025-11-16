Elesett az ukrán erődváros, Kijev makacsul tagad

Miért nem adhatja fel Ukrajna Pokrovszkot, és miért kell az oroszoknak?
Az orosz hadsereg stratégiai, az ukrán hadvezetés ipari szempontból védi foggal-körömmel.
A kijevi vezetés Pokrovszk kapcsán is egy párhuzamos valóságot akar eladni a nyugati közvéleménynek.
Pokrovszk gyakorlatilag orosz kézre került, miután az orosz csapatok három oldalról is bekerítették az erődvárosként számontartott települést, és már a város belsejében is megjelentek – írja tudósításában a Sunday Times.
Bár Kijev hivatalosan ragaszkodik ahhoz, hogy a város egy részét még tartják az ukrán erők, egy brit katonai tanácsadó szerint
ezt most már Moszkva javára könyvelhetjük el”.
A cikk ugyanakkor nem győzi hangsúlyozni, hogy bár a vereség nyilvánvaló,
nem beszélhetünk fordulópontról, az epizód inkább egy „jelzésértékű fejlemény egy kifulladó háborúban”.
A harcok továbbra is folytatódnak a városban, ahol már csak kisebb ukrán gócpontok tartják magukat,
az áttörés azonban már megtörtént.
Az 1. Azovi Hadtest ugyan taktikai sikereket ért el északon, de reális esély nincs a város visszavételére. Donyeck megmaradt ukrán erődvárosai továbbra is állnak, a nyugati elemzők szerint pedig ezek a megerősített települések tovább fogják tartani magukat, mint Pokrovszk (bár erre semmiféle érdemi indoklást vagy magyarázatot nem ad a cikk – a szerk.).
A Sunday Times értelmezése szerint Putyin nemcsak Ukrajnával, hanem Donald Trumppal is hadakozik. A Kreml célja, hogy Pokrovszk elfoglalásával bizonyítsa:
ő a győztes oldal”, ezzel befolyásolva az amerikai elnököt, aki „szereti a győzteseket”.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint
Moszkva tart a határozott amerikai döntésektől, ezért Pokrovszk bevételével harctéri sikert akarnak felmutatni”.
A lap úgy látja: Putyin inkább Trump támogatását akarja visszaszerezni, és nem Washingtont akarja elrettenteni a további retorzióktól.
A friss amerikai olajszankciók sem elsősorban Kijev megsegítését szolgálják – írja a Sunday Times –, hanem Trump diplomáciai manőverét, amely egy „alkualapú béke” felé terelné Moszkvát.
A város végső elfoglalását a sűrű köd segítette, amely megbénította az ukrán drónfelderítést. A lap szerint a háború jelenlegi szakaszában, amikor drónok dominálnak, a rossz időjárás jobban fáj Ukrajnának, mert Moszkva sokkal nagyobb ember- és eszköztartalékokkal rendelkezik.
A Sunday Times úgy látja: idén nem lesz „téli szünet” a fronton, sőt a harcok akár fokozódhatnak is, ami Ukrajnának kevés időt hagy az újjászervezésre.
A cikk kiemeli Ukrajna legnagyobb gondját:
a súlyos élőerőválságot, szemben Oroszország havi 30 ezer fős toborzási rátájával.
Az ukrán frontkatonák pedig egyre nyíltabban bírálják a hadvezetést:
A tábornokok megint nem ismerték fel, mikor kell visszavonulni (https://mandiner.hu/kulfold/2025/11/eldolt-a-kulcsfontossagu-regio-sorsa-fejvesztve-menekulnek-pokrovszkbol-zelenszkij-csapatai)”
– idéz a lap egy ukrán katonát.
A város védelmi erőfeszítései miatt az ukrán vezetés ráadásul más frontszakaszokról vont el egységeket, így az oroszok már a déli konfliktuszónában is újra megindíthatták az előrenyomulást, amivel gyorsan haladnak, és már nincsenek messze Huljajpolétól.
