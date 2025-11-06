Ft
Pokrovszk stratégiai jelentőség Donbasz Donyeck orosz-ukrán háború

Miért nem adhatja fel Ukrajna Pokrovszkot, és miért kell az oroszoknak?

2025. november 06. 08:18

A Donbasz térségében zajló harcok újabb fordulóponthoz érkeztek. Az orosz csapatok fokozatosan közelednek, és Pokrovszk védelme egyre nehezebbé válik az ukrán erők számára. A város stratégiai jelentősége miatt mindkét fél számára sorsdöntő lehet, kié marad ez a kulcspont.

2025. november 06. 08:18
Pokrovszk az orosz–ukrán háború egyik legfontosabb városává vált – nemcsak katonai, hanem gazdasági szempontból is. A BBC elemzése szerint, ha az orosz hadsereg elfoglalja a donyecki térségben fekvő települést, az a hónapok óta tartó frontvonal legnagyobb ukrán vesztesége lehet. Az orosz csapatok több mint egy éve próbálják áttörni a város védelmét, és az utóbbi hetekben már a városon belül is megjelentek. Az orosz katonák épületeket és utcákat foglaltak el, miközben a védekező ukrán egységek fokozatosan visszaszorultak.

Pokrovszk ma a háború árának egyik legkeményebb jelképe.
Pokrovszk ma a háború árának egyik legkeményebb jelképe.
Forrás: Genya SAVILOV / AFP

Kijev továbbra is tagadja, hogy Pokrovszk az oroszok kezén lenne. Az ukrán hadsereg szerint erőik még „aktív ellenállást” tanúsítanak, és sikerült több kulcspontot megtartaniuk, például a városházát, ahol újra kitűzték az ukrán zászlót. A BBC azonban több, nyílt forrásból készült elemzésre hivatkozva arról ír, hogy az oroszok már a város nagy részét ellenőrzésük alá vonták, miközben több ezer ukrán katona kockáztatja, hogy bekerítésbe kerül.

Pokrovszk stratégiai szerepe a frontvonalon

Pokrovszk földrajzi elhelyezkedése miatt mindkét fél számára kulcsfontosságú. A város egy fontos közúti és vasúti csomópont Donyeck megyében, amelyen keresztül az ukrán hadsereg utánpótlást, üzemanyagot és fegyvereket juttatott el a keleti frontvonalra. A település elvesztése megnyithatja az utat az oroszok számára a Dnyipropetrovszk régió irányába, valamint Zaporizzsja felé, ahol a Kreml már korábban is területi igényeket fogalmazott meg.

Pokrovszk elfoglalása azt is jelentené, hogy Vlagyimir Putyin egy lépéssel közelebb kerülne régóta hangoztatott céljához: Ukrajna teljes ipari keleti részének, a Donbasznak az elfoglalásához. 

A februárban elbukott Avgyijivka után Pokrovszk lenne a következő nagy stratégiai győzelem, amely lehetővé tenné az orosz hadsereg számára, hogy további városok ellen forduljon, többek között

  • Myrnohrad, 
  • Kramatorszk 
  • és Szlovjanszk ellen.

Ahogy lapunknak korábban Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének szakértője elmondta, Pokrovszk elvesztése nemcsak katonai, hanem gazdasági értelemben is súlyos csapás lenne. 

Bár január óta a kitermelés szünetel, mindaddig évi 3,5 millió tonna koszolható szenet bányásztak ki innen, amelynek kiesése a felére vetheti vissza az ukrán acéltermelést

– mutatott rá. A város közelében található Ukrajna egyetlen kokszolható szénbányája, amely kulcsfontosságú a hazai acélipar működéséhez. Mivel a kitermelés már hónapokkal ezelőtt leállt, az ország acélgyártása jelentős visszaesést szenvedett el, és a kiesés pótlása csak drága importból lenne lehetséges. Az ipari veszteség tehát szorosan összefonódik a katonai kockázattal: a város elvesztése hosszú távon is megingathatja Ukrajna gazdasági ellenálló-képességét.

A BBC szerint Oroszország tízezres nagyságrendű haderőt vont össze a térségben, és az utóbbi hetekben intenzíven támadja a város északi és nyugati peremét. A harcok súlyos emberveszteségekkel járnak mindkét oldalon, de a terepviszonyok az oroszoknak kedveznek. Az elemzések szerint a Moszkva által alkalmazott „beszivárgó taktika” lassú, de hatékony

A katonák fokozatosan veszik át az ellenőrzést az utcák és épületek felett, elkerülve a nagy frontális ütközeteket.

Kijev közben igyekszik fenntartani a morált, de a helyszínen harcoló katonák arról számolnak be, hogy az utánpótlás akadozik, és a helyzet kilátástalan. Az ukrán drónhadviselés, amely korábban több fronton előnyt biztosított, Pokrovszk városi környezetében kevésbé hatékony. Demkó Attila szerint a városi harcokban az oroszok kiegyenlítették az ukrán fölényt, sőt egyes pontokon át is vették a vezetést. Az őszi időjárás, a köd és a viharos szél miatt a drónok bevetése korlátozott, a hangsúly így a gyalogságra helyeződött át – ebben pedig az ukrán haderő komoly veszteségeket szenved.

A BBC elemzése kiemeli, hogy a város elvesztése Ukrajna számára nemcsak katonai vereség lenne, hanem szimbolikus is. 

A frontvonal mentén több város – Bahmut, Avgyijivka – hasonló sorsra jutott, és Pokrovszk eleste azt jelezné, hogy az ukrán védelem képtelen tartani a Donbasz kulcsterületeit. 

Bár Kijev még rendelkezik hátsó védelmi vonalakkal, ezek megerősítése időbe és erőforrásba kerül, miközben Oroszország fokozatosan újraépíti logisztikai fölényét. Elemzők szerint a város sorsa akár a háború következő hónapjainak menetét is meghatározhatja. Ha Pokrovszk orosz kézre kerül, Moszkva a Donbasz térségét gyakorlatilag teljes egészében ellenőrzése alá vonhatja, és új hadműveleteket indíthat közép-ukrajnai célpontok ellen.

Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP

Zsolt75
2025. november 06. 10:56
Ugyan már. Most még stratégiai jelentőségű, 2 nap múlva egy kis porfészek.
backsplash
2025. november 06. 10:44
Abban igaza van Demkónak, hogy az acéltermelés és a szén miatt gazdasági szempontból jelentős, csakhogy az oroszok már minden olyan üzemet kilőttek, ahol két darab vasat össze lehet hegeszteni. Rengeteg az orosz oldalon harcoló katona Pokrovsz körül, sokkal gyorsabban is el tudták volna foglalni a várost. Ehelyett inkább a tűzzsákba rángatják az ukránokat és lemészárolják őket. Csak annyira mozognak a csapataik, hogy az ukrán még tolja bele az embert.
letsgobrandon-2
2025. november 06. 10:38
rác bandi majd megmondja a tutit
elcapo-2
2025. november 06. 10:31
2Az orosz védelmi minisztérium szerint a pokrovszki (krasznoarmejszki) bekerítés bezárul, az elmúlt 24 órában 12 ellentámadást vertek vissza. Arty Green, a 25. dandár ukrán médiatisztviselője tegnap egy élő közvetítésben kijelentette, hogy Pokrovszk déli részén nincs „halálzóna”, ami azt jelenti, hogy az orosz erők szinte szabadon mozoghatnak ezen a területen, gyalogsági veszteségek nélkül. A rádióhorizont szinte tökéletes a bekerítés déli aljától, Mirnohrad közelében, Rodinszkéig, ami kétségtelenül jelentős veszteségeket okoz az ukrán fegyveres erőknek pánikszerű menekülés esetén." A ruszkik már vadásszák a szerencsétlen menekülő ukrán katonákat!
