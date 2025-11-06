Miért nem adhatja fel Ukrajna Pokrovszkot, és miért kell az oroszoknak?
2025. november 06. 08:18
A Donbasz térségében zajló harcok újabb fordulóponthoz érkeztek. Az orosz csapatok fokozatosan közelednek, és Pokrovszk védelme egyre nehezebbé válik az ukrán erők számára. A város stratégiai jelentősége miatt mindkét fél számára sorsdöntő lehet, kié marad ez a kulcspont.
Pokrovszk az orosz–ukrán háború egyik legfontosabb városává vált – nemcsak katonai, hanem gazdasági szempontból is. A BBC elemzése szerint, ha az orosz hadsereg elfoglalja a donyecki térségben fekvő települést, az a hónapok óta tartó frontvonal legnagyobb ukrán vesztesége lehet. Az orosz csapatok több mint egy éve próbálják áttörni a város védelmét, és az utóbbi hetekben már a városon belül is megjelentek. Az orosz katonák épületeket és utcákat foglaltak el, miközben a védekező ukrán egységek fokozatosan visszaszorultak.
Kijev továbbra is tagadja, hogy Pokrovszk az oroszok kezén lenne. Az ukrán hadsereg szerint erőik még „aktív ellenállást” tanúsítanak, és sikerült több kulcspontot megtartaniuk, például a városházát, ahol újra kitűzték az ukrán zászlót. A BBC azonban több, nyílt forrásból készült elemzésre hivatkozva arról ír, hogy az oroszok már a város nagy részét ellenőrzésük alá vonták, miközben több ezer ukrán katona kockáztatja, hogy bekerítésbe kerül.
Pokrovszk stratégiai szerepe a frontvonalon
Pokrovszk földrajzi elhelyezkedése miatt mindkét fél számára kulcsfontosságú. A város egy fontos közúti és vasúti csomópont Donyeck megyében, amelyen keresztül az ukrán hadsereg utánpótlást, üzemanyagot és fegyvereket juttatott el a keleti frontvonalra. A település elvesztése megnyithatja az utat az oroszok számára a Dnyipropetrovszk régió irányába, valamint Zaporizzsja felé, ahol a Kreml már korábban is területi igényeket fogalmazott meg.
Pokrovszk elfoglalása azt is jelentené, hogy Vlagyimir Putyin egy lépéssel közelebb kerülne régóta hangoztatott céljához: Ukrajna teljes ipari keleti részének, a Donbasznak az elfoglalásához.
A februárban elbukott Avgyijivka után Pokrovszk lenne a következő nagy stratégiai győzelem, amely lehetővé tenné az orosz hadsereg számára, hogy további városok ellen forduljon, többek között
Myrnohrad,
Kramatorszk
és Szlovjanszk ellen.
Ahogy lapunknak korábban Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének szakértője elmondta, Pokrovszk elvesztése nemcsak katonai, hanem gazdasági értelemben is súlyos csapás lenne.
Bár január óta a kitermelés szünetel, mindaddig évi 3,5 millió tonna koszolható szenet bányásztak ki innen, amelynek kiesése a felére vetheti vissza az ukrán acéltermelést
– mutatott rá. A város közelében található Ukrajna egyetlen kokszolható szénbányája, amely kulcsfontosságú a hazai acélipar működéséhez. Mivel a kitermelés már hónapokkal ezelőtt leállt, az ország acélgyártása jelentős visszaesést szenvedett el, és a kiesés pótlása csak drága importból lenne lehetséges. Az ipari veszteség tehát szorosan összefonódik a katonai kockázattal: a város elvesztése hosszú távon is megingathatja Ukrajna gazdasági ellenálló-képességét.
Épp most esik el a keleti védelem kulcserődje, ha még nem esett el; ráadásul az ukrán acéltermelés egyik alapanyaga is orosz kézbe kerül.
Az orosz hadsereg előretör, az ukránok kifáradóban
A BBC szerint Oroszország tízezres nagyságrendű haderőt vont össze a térségben, és az utóbbi hetekben intenzíven támadja a város északi és nyugati peremét. A harcok súlyos emberveszteségekkel járnak mindkét oldalon, de a terepviszonyok az oroszoknak kedveznek. Az elemzések szerint a Moszkva által alkalmazott „beszivárgó taktika” lassú, de hatékony:
A katonák fokozatosan veszik át az ellenőrzést az utcák és épületek felett, elkerülve a nagy frontális ütközeteket.
Kijev közben igyekszik fenntartani a morált, de a helyszínen harcoló katonák arról számolnak be, hogy az utánpótlás akadozik, és a helyzet kilátástalan. Az ukrán drónhadviselés, amely korábban több fronton előnyt biztosított, Pokrovszk városi környezetében kevésbé hatékony. Demkó Attila szerint a városi harcokban az oroszok kiegyenlítették az ukrán fölényt, sőt egyes pontokon át is vették a vezetést. Az őszi időjárás, a köd és a viharos szél miatt a drónok bevetése korlátozott, a hangsúly így a gyalogságra helyeződött át – ebben pedig az ukrán haderő komoly veszteségeket szenved.
A BBC elemzése kiemeli, hogy a város elvesztése Ukrajna számára nemcsak katonai vereség lenne, hanem szimbolikus is.
A frontvonal mentén több város – Bahmut, Avgyijivka – hasonló sorsra jutott, és Pokrovszk eleste azt jelezné, hogy az ukrán védelem képtelen tartani a Donbasz kulcsterületeit.
Bár Kijev még rendelkezik hátsó védelmi vonalakkal, ezek megerősítése időbe és erőforrásba kerül, miközben Oroszország fokozatosan újraépíti logisztikai fölényét. Elemzők szerint a város sorsa akár a háború következő hónapjainak menetét is meghatározhatja. Ha Pokrovszk orosz kézre kerül, Moszkva a Donbasz térségét gyakorlatilag teljes egészében ellenőrzése alá vonhatja, és új hadműveleteket indíthat közép-ukrajnai célpontok ellen.