Miért nem adhatja fel Ukrajna Pokrovszkot, és miért kell az oroszoknak?

Pokrovszk az orosz–ukrán háború egyik legfontosabb városává vált – nemcsak katonai, hanem gazdasági szempontból is. A BBC elemzése szerint, ha az orosz hadsereg elfoglalja a donyecki térségben fekvő települést, az a hónapok óta tartó frontvonal legnagyobb ukrán vesztesége lehet. Az orosz csapatok több mint egy éve próbálják áttörni a város védelmét, és az utóbbi hetekben már a városon belül is megjelentek. Az orosz katonák épületeket és utcákat foglaltak el, miközben a védekező ukrán egységek fokozatosan visszaszorultak.

Pokrovszk ma a háború árának egyik legkeményebb jelképe.

Forrás: Genya SAVILOV / AFP

Kijev továbbra is tagadja, hogy Pokrovszk az oroszok kezén lenne. Az ukrán hadsereg szerint erőik még „aktív ellenállást” tanúsítanak, és sikerült több kulcspontot megtartaniuk, például a városházát, ahol újra kitűzték az ukrán zászlót. A BBC azonban több, nyílt forrásból készült elemzésre hivatkozva arról ír, hogy az oroszok már a város nagy részét ellenőrzésük alá vonták, miközben több ezer ukrán katona kockáztatja, hogy bekerítésbe kerül.

Pokrovszk stratégiai szerepe a frontvonalon

Pokrovszk földrajzi elhelyezkedése miatt mindkét fél számára kulcsfontosságú. A város egy fontos közúti és vasúti csomópont Donyeck megyében, amelyen keresztül az ukrán hadsereg utánpótlást, üzemanyagot és fegyvereket juttatott el a keleti frontvonalra. A település elvesztése megnyithatja az utat az oroszok számára a Dnyipropetrovszk régió irányába, valamint Zaporizzsja felé, ahol a Kreml már korábban is területi igényeket fogalmazott meg.