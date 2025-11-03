Bár maga Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is elismerte a minap, hogy borzasztóan nehéz Ukrajna helyzete a donyecki Pokrovszkban, és oroszok is beszivárogtak a településre, október legvégén még tagadta, hogy a város – több mint egy évnyi harc után – az oroszok kezébe került volna, vagy hogy ebbe az irányba haladnának az események.

Ukrajna romokban, ahogy a régóta ostromlott Pokrovszk városa is

Forrás: Genya SAVILOV / AFP

A tények azonban mást mutatnak: már az Euromaidan nevű ukrán lap is elismerte, hogy

három ukrán dandárt teljesen körbevettek a város körüli övezetben,

alig tíz kilométeresre szűkült a katlan szája,

és már az ukrán portál is arról ír, valószínűleg már túl későn van a szervezett visszavonuláshoz.

Ezzel párhuzamosan egyre nyilvánvalóbbá válik az is, hogy az ukránok csodafegyvereként sokak által emlegetett drónok terén az oroszok felzárkóztak, a városi környezet és az őszi időjárás pedig eleve nem kedvez ennek a fegyvernemnek.