Újabb szög Ukrajna koporsójába: már visszavonulni is késő, miközben az oroszok ölébe hull egyik legféltettebb kincsük – szakértő a Mandinernek!

Pokrovszk hamarosan orosz kézbe kerülhet – a háború kimenetele múlik az offenzíván
Pokrovszk bukása veszélybe sodorhatja a közeli városokat és a fontos ellátási útvonalakat, ami tovább rontja Ukrajna helyzetét.
Épp most esik el a keleti védelem kulcserődje, ha még nem esett el. Ráadásul az ukrán acéltermelés egyik alapanyaga is orosz kézbe kerül. Ha pedig Ukrajna ellentámadást mer indítani, azt valószínűleg nagyon megbánja majd. Demkó Attilával beszélgettünk.
Bár maga Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is elismerte a minap, hogy borzasztóan nehéz Ukrajna helyzete a donyecki Pokrovszkban, és oroszok is beszivárogtak a településre, október legvégén még tagadta, hogy a város – több mint egy évnyi harc után – az oroszok kezébe került volna, vagy hogy ebbe az irányba haladnának az események.
A tények azonban mást mutatnak: már az Euromaidan nevű ukrán lap is elismerte, hogy
Ezzel párhuzamosan egyre nyilvánvalóbbá válik az is, hogy az ukránok csodafegyvereként sokak által emlegetett drónok terén az oroszok felzárkóztak, a városi környezet és az őszi időjárás pedig eleve nem kedvez ennek a fegyvernemnek.
Pedig Pokrovszk nem csupán az utolsó védelmi gyűrű egyik fontos eleme Kramatorszk és Szlovjanszk alatt, amely ukrán részről védi a területet, másrészt iparilag is kulcsfontosságú részről beszélhetünk. Mint lapunknak Demkó Attila, az NKE John Lukacs Intézet Stratégiai jövők programjának vezetője rámutat: noha egy agglomerációs zónáról beszélünk, amely a környékbeli Rogyinszke és Mirnohrád településekkel együtt mintegy 140 ezer lakosnak nyújtott otthont a békeidőben, valódi jelentősége a bányái miatt vannak. Bár január óta a kitermelés szünetel, mindaddig évi 3,5 millió tonna koszolható szenet bányásztak ki innen, amelynek kiesése a felére vetheti vissza az ukrán acéltermelést.
(Aki szeretné ezt térképen is megnézni, ide kattintva nyílik egy elég jó, ha pedig ide kattint, böngészhet is egy viszonylag friss jelentés térképei között).
Ez pedig gazdasági kiesés (a 2024-es 4,4 milliárd dolláros bevétel töredéke jöhet össze idén), és nyersanyagimport, sőt -függés formájában csaphat vissza hatalmasat az ukrán ellenálló-képességre.
„Ha az oroszok elfoglalják, nem valószínű, hogy az ukránok képesek lesznek visszaszerezni, vagyis ez a veszteség permanens lesz Ukrajna számára” – fogalmaz a szakértő.
A terület emellett stratégiai logisztikai csomópont, akkor is, ha közben rengeteg épület elpusztult az ostrom során, és a lakosságból ezrek maradtak csak helyben – idősebbek vagy éppen oroszszimpatizánsok. Ettől még tároló és elosztó-csomópontként tökéletesen üzemel, mutat rá a szakértő.
Ez ugyanis a kelet-ukrajnai hadszíntér egyik legfontosabb logisztikai központja, eleve vasúti elosztó csomópont hatalmas tárolókapacitásokkal, másrészt az itt áthaladó H-32 főút a legfontosabb kelet–nyugati közlekedési tengely, amelyen az ukrán hadsereg utánpótlást, üzemanyagot és harceszközöket szállít Donyeck irányába, de két észak-déli irányú út is it fut át, amin a manőverező csapatok mozognak. Vagyis a térség eleste az ukrán logisztikára hatalmas csapást jelentene, egyúttal megkönnyítené az oroszok mozgását és utánpótlását.
Éppen ezért, hívja fel a figyelmünket rá a szakértő, arról is egyre több híradás érkezik, hogy Ukrajna megpróbálja majd visszafoglalni.
„Ha összeszedi utolsó tartalékait, érdéses, van-e elég ereje egy sikeres támadáshoz. Kizárni nem lehet, az ukránoknak vannak még jó alakulataik, de én azért szkeptikus vagyok” – fogalmaz Demkó, arról nem beszélve, hogy az oroszok felkészülten várják a támadást, nem olyan lesz, mint a kurszki ukrán betörés volt, ahol ez nem volt igaz az oroszokra. Vagy az ukránokra a front túloldalán, ahol a Dobropillya térségben történt orosz betörést sikerült felszámolni.
Pár napon belül látni fogjuk, mi is az igaz.
Haditechnikai szempontból is izgalmas volt a tapasztalat, hogy a városi harcokban láthatóan nem teljesítettek olyan jól az ukránok a drónhadviselés terén, mint azt az ilyen téren elfogult sajtó diadaljelentései után a közvélemény várhatta.
„Nem csak az ukránok, hanem az oroszok is előrehaladást értek el ezen a téren, kiegyenlítették az ukránok fölényét, egyes pontokon át is vették a vezetést” – mondja Demkó, kiemelve: városi terepen, ahol sok a fedezék, és ősz végén, amikor a ködös, viharos időjárás is nehezíti a helyzetet, a drónok kevésbé hatékonyak, a hangsúly áthelyeződik a gyalogságra, vagyis az élőerőre, amiben az ukránok egyre inkább hátrányban vannak – feltehetőleg a katlanban is inkább ezer, semmint ötezer ukrán lapul, ahogy az oroszok festik le, de ők se százezren támadnak, mint ahogy azt Zelenszkijék szeretik mondani.
Mint megtudtuk, az NKE John Lukacs Intézetében javában dolgoznak a szakértők egy kiterjedt tanulmányon, amely az ukrajnai drón-hadviselés tapasztalatait mutatja be. A lényeg, hogy a kezdeti ukrán drónelőny azért tűnt el, mert, bár az oroszok lassan reagáltak, de amikor megtették, nagyipari és doktrinális szinten gondolkodtak, szemben az ukránok innovatív, de decentralizált működésével. Az ukránok így „maguk vásárolják és bütykölik a kereskedelmi drónokat”, özben sok tapasztalt drónpilótájuk van, míg az oroszok teljes pályás letámadással vették át a kezdeményezést. Így bukkant fel a harcmezőkön az orosz központi tervezés mellett megalkotott Rubicon 2024-ben, amely Demkó szerint „nagyon hatékony, van olyan hatékony, mint a Magyar Madarai kódnevet felvett, halálosnak tartott ukrán drónegység eszközei”, mert az oroszok koncentráltan használják a drónjaikat, nem egy-két eszközt indítanak neki egy célpontnak, hanem ennek tízszeresét, és két területet vesznek célba leginkább: a tüzérséget és az utánpótlást. „Márpedig utánpótlás nélkül a legjobb alakulat sem húzza sokáig” – fogalmaz a szakértő.
„Vagyis az ősz és a rossz idő nem feltétlenül rossz most az oroszoknak” – mondja a városi hadviselésre célozva; szemben a nyílt tereppel, ahol akár a felázott föld nem kedvez például a harckocsik, vagy bármilyen gépesített egység mozgatásának sem – mint a szakértő megjegyzi, éppen az segítette Kijevet az offenzíva első hónapjaiban, hogy az oroszok a rossz úthálózat miatt lassan tudtak mozogni –
a városi betonozott-aszfaltozott utak sűrű hálózata miatt Pokrovsz térségében ez sem akadály; a harckocsik aktív védelmén pedig mindkét fél gőzerővel dolgozik.
Ugyanakkor látszik, hogy az ukránok a fegyverekből is kifogyóban vannak, ahogy az ellátás az ebbe az irányba elkötelezett államok részéről akadozik, elsősorban a készletek kimerülése miatt, a körülmények között jól használható, megmaradt európai szovjet haditechnika zöme például harckocsikból vagy vontatott lövegekből Magyarország és Románia kezében maradt, de ez a két állam nem fogja ezeket átadni Ukrajnának.
Ukrán katonák térnek haza a pokrovszki frontvonalról február egy éjszakáján. Forrás: Genya SAVILOV / AFP
