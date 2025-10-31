Három ukrán dandárt szinte teljesen körülvettek egy Pokrovszk városát körülvevő övezetben; túl késő a rendezett visszavonuláshoz; eközben az ukrán parancsnokok továbbra is a városi védelmet helyezik előtérbe, de hiányoznak a csapataik – írja az ukrán Euromaidan hírportál.

Az ukrán csapatok veszélyesen közel vannak ahhoz, hogy körülvegyék őket a Pokrovszktól keletre Mirnohradig húzódó 30 négyzetkilométeres övezetben. A övezet nyitott sávja, amely nem kevesebb, mint három ukrán dandár – a 25. légi rohamdandár, a 38. tengerészgyalogos dandár és a 155. gépesített dandár – egy részének vagy mindegyikének az egyetlen menekülési útvonala, alig 10 kilométer széles. A parancsnokok még nem utasították a pokrovszki és mirnohradi helyőrségeket, hogy vonuljanak vissza északra, az ukrán védelmi vonal következő részére.

Az ukrán portál szerint valószínűleg túl késő van már a biztonságos és rendezett visszavonuláshoz.

Az orosz drónok és tüzérség a Pokrovszk-Mirnohrad övezetből kivezető utakon és gyalogutakon tudnak vonulni. Adott esetben az összes ukrán ejtőernyős, tengerészgyalogos és gépesített csapat ugyanúgy kijuthat a zsebből, ahogy az orosz csapatok bejutottak – gyalog, kis csoportokban, éjszaka. De ez kockázatos, és a visszavonuló ukránok sok nehézfelszerelést hagyhatnak maguk után.

Szerhij Szternenko – a Szternenko Alapítvány alapítója, amely drónokkal szereli fel az ukrán erőket – sok ukrán nevében beszélt, amikor hangot adott csalódottságának. A kaotikus és költséges ukrán visszavonulásokat Avdijivkából, Vuhledarból és Szudzsából idézve megkérdezte, hogyan kerülhetett egy újabb ukrán erő ilyen harapófogóba.