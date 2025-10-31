Ft
Pokrovszk Oroszország ukrajnai háború ukrajna

Ukrán lap ismerte el: kilátástalan helyzetbe került Ukrajna hadserege

2025. október 31. 22:50

Pokrovszknál csaknem teljesen bekerítették őket, és már a drónjaik sem segítenek, ha elfogynak az embereik.

2025. október 31. 22:50
null

Három ukrán dandárt szinte teljesen körülvettek egy Pokrovszk városát körülvevő övezetben; túl késő a rendezett visszavonuláshoz; eközben az ukrán parancsnokok továbbra is a városi védelmet helyezik előtérbe, de hiányoznak a csapataik – írja az ukrán Euromaidan hírportál.

Az ukrán csapatok veszélyesen közel vannak ahhoz, hogy körülvegyék őket a Pokrovszktól keletre Mirnohradig húzódó 30 négyzetkilométeres övezetben. A övezet nyitott sávja, amely nem kevesebb, mint három ukrán dandár – a 25. légi rohamdandár, a 38. tengerészgyalogos dandár és a 155. gépesített dandár – egy részének vagy mindegyikének az egyetlen menekülési útvonala, alig 10 kilométer széles. A parancsnokok még nem utasították a pokrovszki és mirnohradi helyőrségeket, hogy vonuljanak vissza északra, az ukrán védelmi vonal következő részére.

Az ukrán portál szerint valószínűleg túl késő van már a biztonságos és rendezett visszavonuláshoz. 

Az orosz drónok és tüzérség a Pokrovszk-Mirnohrad övezetből kivezető utakon és gyalogutakon tudnak vonulni. Adott esetben az összes ukrán ejtőernyős, tengerészgyalogos és gépesített csapat ugyanúgy kijuthat a zsebből, ahogy az orosz csapatok bejutottak – gyalog, kis csoportokban, éjszaka. De ez kockázatos, és a visszavonuló ukránok sok nehézfelszerelést hagyhatnak maguk után.

Szerhij Szternenko – a Szternenko Alapítvány alapítója, amely drónokkal szereli fel az ukrán erőket – sok ukrán nevében beszélt, amikor hangot adott csalódottságának. A kaotikus és költséges ukrán visszavonulásokat Avdijivkából, Vuhledarból és Szudzsából idézve megkérdezte, hogyan kerülhetett egy újabb ukrán erő ilyen harapófogóba.

„Erőink minden alkalommal az utolsó pillanatban vonultak vissza, súlyos veszteségekkel, hátrahagyva az ingóságaikat és felszerelésüket” – írta Sternenko.

Nem mindenki tudott kijutni. Néhányan örökre ott maradtak. Ez most is megtörténik.”

Az ukrán hírportál szerint egy hatalmas orosz erő 100 ezer katonával és több száz páncélozott járművel már több mint egy éve hatol előre Pokrovszk felé, mióta elfoglalták a 40 kilométerre délkeletre fekvő Avdijivka romjait.

Az ukrán fegyveres erők minden egyes kilométerrel vért vesztettek az oroszok ellen, de a fő védelmi vonalat maga Pokrovszk jelentette – összhangban Ukrajna városvédelmi stratégiájával. Közel négy éve, hogy Oroszország kiszélesítette háborúját Ukrajnában; azóta az ukrán parancsnokok a vidék rovására erősítették meg a városokat.

Ez annak idején logikus lépésnek számított, mert a beépített városi területek elrejthetik és megvédhetik a védekező gyalogságot, segítve őket az ellenséges támadások visszaverésében.

Az ukrán lap szerint a probléma 2025-ben az, hogy Ukrajnában kétségbeejtően hiányzik a képzett gyalogság.

„Ukrajna az elmúlt két évben legalább havi 10 ezer újonccal maradt el a bevetéstől” – magyarázta az Ukraine Control Map. „Nincs hiány a harci kedvből” – írta Ryan O'Leary, a most bezárt Chosen Company, egy Ukrajnában harcoló önkéntes egység korábbi parancsnoka. „Hiányzik a gyalogság, amivel megtarthatnánk a területet, és folytatni tudnánk a harcot” – tette hozzá.

Ukrajna ezt apró, robbanó drónok erejével kompenzálja. A drónok azonban a nyílt terepen a leghatékonyabbak, ahol az áldozataiknak nincs hová bújniuk. A drónok a városok felett a legkevésbé hatékonyak, ahol az áldozatoknak mindenhol van hová bújniuk. Ha az orosz csapatok át tudnak surranni az ukrán védelmi vonalak résein, akkor kicsi, de növekvő számban felhalmozódhatnak egy olyan városon belül, mint Pokrovszk.

Ott az „orosz katonák túlnyomó száma és a városokon belüli könnyű elrejtőzési lehetőség nehezebbé teszi a drónalapú városvédelmet” – magyarázza Clément Molin francia elemző. A drónok nem tudják megtalálni vagy eltalálni az összes oroszt az alagsori rejtekhelyeiken. És túl kevés az ukrán gyalogos ahhoz, hogy a régi módon, közvetlen közelharccal kiiktassák az orosz beszivárgókat.

Amóta tavaly év végén megérkeztek Pokrovszk és a közeli Mirnohrad kapuihoz, az oroszok lassan, de biztosan, kis csoportokban bekúsznak mindkét városba. Ma körülbelül 250 orosz gyalogos tartózkodik Pokrovszkban. Ez talán nem tűnik soknak, de elég ahhoz, hogy szállást teremtsenek az őket követő erők számára.

Eközben Mirnohradtól északkeletre és Pokrovszktól északnyugatra irányuló orosz támadások részben bezárták a két város körüli ollót, szinte teljesen feltartóztatva az ukránokat a településeken. 

Az ellenség elvágta a logisztikánkat” 

– mutatott rá Sternenko. A légi utánpótlás drónokkal továbbra is lehetséges, de a drónos utánpótlás nem helyettesítheti teljes mértékben a szárazföldi utánpótlást, ami sokkal hatékonyabb.

Lett volna lehetőség az ukrán csapatoknak arra, hogy biztonságosan elhagyják Pokrovszkot és Mirnohradot. De ez hetekkel ezelőtt volt így – zárja cikkét az ukrán portál.

Fotó: Ukrán asszony gyászolja elesett fiát (AFP, YURIY DYACHYSHYN)

 

Dermedve
2025. október 31. 23:23
Ha igaz, hogy a Genfi-egyezmény nem vonatkozik a külföldi zsoldosokra akkor ott sok embernek sötét lesz a jövő. Már akinek nem sz*rral meszelnek.
somfas-2
2025. október 31. 23:18
kilátás nincs belátás van
europész
2025. október 31. 23:11
Lemorzsoljak az ukikat mint a kukoricat. Most mar jo lenne ha osszeomlananak teljesen.
Nasi12
•••
2025. október 31. 23:07 Szerkesztve
Putyin beengedi az ujságírókat a helyszinre. De az ukrán vezetés nem lelkesedik érte. Lehet mert a benn rekedtek nem mindegyike beszél ukránúl? De oroszul sem. Ryan O'Leary biztosan perfect😀
