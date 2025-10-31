Az ukrán lap szerint a probléma 2025-ben az, hogy Ukrajnában kétségbeejtően hiányzik a képzett gyalogság.
„Ukrajna az elmúlt két évben legalább havi 10 ezer újonccal maradt el a bevetéstől” – magyarázta az Ukraine Control Map. „Nincs hiány a harci kedvből” – írta Ryan O'Leary, a most bezárt Chosen Company, egy Ukrajnában harcoló önkéntes egység korábbi parancsnoka. „Hiányzik a gyalogság, amivel megtarthatnánk a területet, és folytatni tudnánk a harcot” – tette hozzá.
Ukrajna ezt apró, robbanó drónok erejével kompenzálja. A drónok azonban a nyílt terepen a leghatékonyabbak, ahol az áldozataiknak nincs hová bújniuk. A drónok a városok felett a legkevésbé hatékonyak, ahol az áldozatoknak mindenhol van hová bújniuk. Ha az orosz csapatok át tudnak surranni az ukrán védelmi vonalak résein, akkor kicsi, de növekvő számban felhalmozódhatnak egy olyan városon belül, mint Pokrovszk.
Ott az „orosz katonák túlnyomó száma és a városokon belüli könnyű elrejtőzési lehetőség nehezebbé teszi a drónalapú városvédelmet” – magyarázza Clément Molin francia elemző. A drónok nem tudják megtalálni vagy eltalálni az összes oroszt az alagsori rejtekhelyeiken. És túl kevés az ukrán gyalogos ahhoz, hogy a régi módon, közvetlen közelharccal kiiktassák az orosz beszivárgókat.
Amóta tavaly év végén megérkeztek Pokrovszk és a közeli Mirnohrad kapuihoz, az oroszok lassan, de biztosan, kis csoportokban bekúsznak mindkét városba. Ma körülbelül 250 orosz gyalogos tartózkodik Pokrovszkban. Ez talán nem tűnik soknak, de elég ahhoz, hogy szállást teremtsenek az őket követő erők számára.