milícia Pokrovszk Alexander Arutjunov krosszmotor Mad Max orosz-ukrán háború felvétel

Tombolnak az oroszok – szinte semmi nem maradt Putyin „Mad Max-hadseregéből” (VIDEÓ)

2025. november 15. 06:43

Egy interneten terjedő videó buktatta le az alakulatot.

2025. november 15. 06:43
null

Alexander Arutjunov orosz háborús információi szerint ukrán drónok megsemmisítették a Pokrovszkba benyomuló „Mad Maxként” emlegetett hadsereget – erről a WarTranslated X-oldal számolt be.

Az ukrán erőknek úgy sikerült az orosz egység nyomára bukkaniuk, hogy pár nappal ezelőtt bejárta az internetet az a felvétel, amelyen az oroszok közép-afrikai milíciákat idéző felszerelésekkel, krosszmotorokkal, szétvágott polgári járművekkel és rozsdás szovjet teherautókkal vonultak be a donyecki Pokrovszk városába – idézte a Portfolio.

A videót alább tekintheti meg:

Arutjunov egy Telegram-posztban jelezte: az ukrán drónok a köd ellenére is képesek voltak lecsapni az orosz alakulatra, mivel az interneten terjedő felvétel segítségével könnyedén azonosították a helyszínt.

Az idióta miatt, aki megosztotta az interneten, ma ebben a térségben egy halom halott orosz katona és kiégett eszköz van”

– közölte a csatornán.

Az ukrán támadásról a légierővel szoros kapcsolatot ápoló Szonjesnik csatorna is beszámolt, de a közölt felvételekről nem derült ki egyértelműen a veszteségek mértéke – írta a Portfolio.

Nyitókép: X-fotó

 

robertdenyiro
2025. november 15. 09:06
Olcsó mese hülyegyerekeknek. A zukránoknak több mint egy hete semmi közük Pokrovszkhoz.
Válasz erre
0
0
mihint
2025. november 15. 09:02
Álhír, helykitöltőnek. Ne legyetek már ennyire komolytalanok. (Mandi, a Fitch Rating ukrán RD kategóriája az smafu? Fizessetek már elő az MTI-re)
Válasz erre
2
0
luxusbatar
2025. november 15. 08:58
Portfolió? Uhhhh....a legnagyobb ukránszopó média ami a földön létezik!
Válasz erre
5
0
adadadadadada-do-problem-iz-do-vor
2025. november 15. 08:57
Minden év minden hónapjának minden napján KAPUTT!!! :)
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!