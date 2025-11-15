Tombolnak az oroszok – szinte semmi nem maradt Putyin „Mad Max-hadseregéből” (VIDEÓ)

A németek már előre jelentik: rég nem látott siker kapujában az oroszok
Berlinben már annak következményeit latolgatják ha elbukik Pokrovszk.
Egy interneten terjedő videó buktatta le az alakulatot.
Alexander Arutjunov orosz háborús információi szerint ukrán drónok megsemmisítették a Pokrovszkba benyomuló „Mad Maxként” emlegetett hadsereget – erről a WarTranslated X-oldal számolt be.
Az ukrán erőknek úgy sikerült az orosz egység nyomára bukkaniuk, hogy pár nappal ezelőtt bejárta az internetet az a felvétel, amelyen az oroszok közép-afrikai milíciákat idéző felszerelésekkel, krosszmotorokkal, szétvágott polgári járművekkel és rozsdás szovjet teherautókkal vonultak be a donyecki Pokrovszk városába – idézte a Portfolio.
A videót alább tekintheti meg:
Arutjunov egy Telegram-posztban jelezte: az ukrán drónok a köd ellenére is képesek voltak lecsapni az orosz alakulatra, mivel az interneten terjedő felvétel segítségével könnyedén azonosították a helyszínt.
Az idióta miatt, aki megosztotta az interneten, ma ebben a térségben egy halom halott orosz katona és kiégett eszköz van”
– közölte a csatornán.
Az ukrán támadásról a légierővel szoros kapcsolatot ápoló Szonjesnik csatorna is beszámolt, de a közölt felvételekről nem derült ki egyértelműen a veszteségek mértéke – írta a Portfolio.
Nyitókép: X-fotó
Ezt is ajánljuk a témában
Berlinben már annak következményeit latolgatják ha elbukik Pokrovszk.