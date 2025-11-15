Tombolnak az oroszok – szinte semmi nem maradt Putyin „Mad Max-hadseregéből” (VIDEÓ)

Alexander Arutjunov orosz háborús információi szerint ukrán drónok megsemmisítették a Pokrovszkba benyomuló „Mad Maxként” emlegetett hadsereget – erről a WarTranslated X-oldal számolt be.

Az ukrán erőknek úgy sikerült az orosz egység nyomára bukkaniuk, hogy pár nappal ezelőtt bejárta az internetet az a felvétel, amelyen az oroszok közép-afrikai milíciákat idéző felszerelésekkel, krosszmotorokkal, szétvágott polgári járművekkel és rozsdás szovjet teherautókkal vonultak be a donyecki Pokrovszk városába – idézte a Portfolio.

A videót alább tekintheti meg:

Russian propagandist and Z-blogger Arutyunov said that the Russian soldiers from the viral video Russian troops give off Mad Max vibes as they exploit foggy weather to advance. pic.twitter.com/5lFnf49Ph2 — Chebureki Man (@CheburekiMan) November 10, 2025

Arutjunov egy Telegram-posztban jelezte: az ukrán drónok a köd ellenére is képesek voltak lecsapni az orosz alakulatra, mivel az interneten terjedő felvétel segítségével könnyedén azonosították a helyszínt.