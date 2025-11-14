A németek már előre jelentik: rég nem látott siker kapujában az oroszok

A Donbász nyugati részén fekvő Pokrovszk ostroma hetek óta a háború egyik legkritikusabb frontszakasza, és a német lapok szerint az oroszok már a város teljes körbezárásának küszöbén állnak. Bár az ukrán erők továbbra is kitartanak, a harcok átlépték a végső fázist, és a kijevi parancsnokság ismét a visszavonulás vagy a bekerítés kockázata között kénytelen dönteni. A Spiegel értékelése szerint a rossz időjárás, amely korábban az orosz előrenyomulást segítette, most a védekezőknek biztosít némi takarást, ám ez sem akadályozhatja meg, hogy a Kreml csapatai egyre nagyobb területeket foglaljanak el az iparvárosból.

Pokrovszk ostroma kritikus ponthoz érkezett. Német források szerint az oroszok olyan előnyhöz juthatnak, amely hosszú távon is meghatározza a háború menetét.

Forrás: Genya SAVILOV / AFP

Az oroszok előretörése Pokrovszk térségében

A német elemzések kiemelik, hogy Pokrovszk és a szomszédos Mirnohrad körül már részben kialakult az orosz ostromgyűrű. A forrás szerint a Kreml erői folyamatosan próbálják lezárni a kört, miközben az ukránok elszánt ellenállás mellett a város két szélén indítanak ellentámadásokat. A helyi harcok zűrzavarát jól mutatja, hogy már egyértelműen meghúzott frontvonal sincs: