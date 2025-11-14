Ft
Donbász orosz előrenyomulás Pokrovszk orosz-ukrán háború

A németek már előre jelentik: rég nem látott siker kapujában az oroszok

2025. november 14. 21:08

A Donbász egyik fontos iparvárosa, Pokrovszk sorsdöntő napokat él át, miközben az ukrán erők még mindig kemény ellenállást tanúsítanak. A német értékelések szerint az oroszok előretörése olyan stratégiai helyzetet teremthet, amelyet Moszkva régóta próbál elérni, és amely jelentős pszichológiai csapást mérhet Kijivre.

2025. november 14. 21:08
null

A Donbász nyugati részén fekvő Pokrovszk ostroma hetek óta a háború egyik legkritikusabb frontszakasza, és a német lapok szerint az oroszok már a város teljes körbezárásának küszöbén állnak. Bár az ukrán erők továbbra is kitartanak, a harcok átlépték a végső fázist, és a kijevi parancsnokság ismét a visszavonulás vagy a bekerítés kockázata között kénytelen dönteni. A Spiegel értékelése szerint a rossz időjárás, amely korábban az orosz előrenyomulást segítette, most a védekezőknek biztosít némi takarást, ám ez sem akadályozhatja meg, hogy a Kreml csapatai egyre nagyobb területeket foglaljanak el az iparvárosból.

Pokrovszk ostroma kritikus ponthoz érkezett. Német források szerint az oroszok olyan előnyhöz juthatnak, amely hosszú távon is meghatározza a háború menetét.
Pokrovszk ostroma kritikus ponthoz érkezett. Német források szerint az oroszok olyan előnyhöz juthatnak, amely hosszú távon is meghatározza a háború menetét.
Forrás: Genya SAVILOV / AFP

Az oroszok előretörése Pokrovszk térségében

A német elemzések kiemelik, hogy Pokrovszk és a szomszédos Mirnohrad körül már részben kialakult az orosz ostromgyűrű. A forrás szerint a Kreml erői folyamatosan próbálják lezárni a kört, miközben az ukránok elszánt ellenállás mellett a város két szélén indítanak ellentámadásokat. A helyi harcok zűrzavarát jól mutatja, hogy már egyértelműen meghúzott frontvonal sincs: 

Dróntámadások, előretörések és visszavonulások váltják egymást.

A német szakértők szerint Pokrovszk elvesztése súlyos pszichológiai visszaesést jelentene Ukrajna számára, és arra kényszerítené Kijevet, hogy a szűkös tartalékokból új egységeket csoportosítson át a térségbe. Moszkva eközben propagandacélokra is felhasználná a sikert: 

A cikk szerint az orosz védelmi minisztérium már most is naponta jelenti a környező falvak „felszabadított” állapotát, miközben a városban továbbra is ukrán katonák harcolnak.

Német értékelés: taktikai siker, stratégiai bizonytalansággal

A Spiegel szerint a Kreml már előre azt sugallja, hogy Pokrovszk elesése csak a kezdete lehet egy nagyobb donbaszi offenzívának. Dmitrij Peszkov úgy fogalmazott, hogy Kijevnek előbb-utóbb tárgyalnia kell, de jóval kedvezőtlenebb pozícióból. 

Moszkva így a várható katonai előnyt politikai nyomásgyakorlásra is felhasználná.

A stratégiai értékelés azonban árnyalt: Pokrovszk magasabban fekvő területei jó kiindulópontot jelentenek a dróntámadások mélyebbre tolásához, de a további előrenyomulást olyan erődített ukrán városok nehezíthetik, mint Kosztjantinyivka, Szlovjanszk vagy Kramatorszk.

A cikk emlékeztet arra is, hogy Pokrovszk védelme a vártnál tovább tartott ki, ami kérdéseket vet fel arról, hogy az orosz hadvezetés képes-e tartósan kihasználni a most kialakuló taktikai előnyt.

Logisztikai és ipari veszteségek súlyosbíthatják a helyzetet

A német lap hangsúlyozza Pokrovszk gazdasági szerepét is. A város vasúti csomópont, ahonnan mélyen a Donbászba vezetnek a szállítási útvonalak, és közelében található Ukrajna legnagyobb szénbányája és kokszüzeme, amely korábban az ország kokszszükségletének 90 százalékát fedezte. 

Ezt is ajánljuk a témában

A termelés elvesztése súlyosan érinti az ukrán acél- és hadiipart, ami tovább növeli a város stratégiai jelentőségét.

A harcok kimenetele még kérdéses, de a német szakértők egyértelműen úgy látják: Pokrovszkért folyik jelenleg a teljes donbaszi front egyik legmeghatározóbb csatája, és ha a város elbukik, az oroszok olyan pozícióba kerülhetnek, amely hónapok óta a fő céljuk.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

