Félévnyi koncertet töröltek: bezárhat Budapest egyik legnépszerűbb szórakozóhelye

2025. szeptember 23. 15:35

Az időszakos bezárás oka, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő felújítási munkálatokat tervez a klubnak otthont adó ingatlanon.

2025. szeptember 23. 15:35
null

Az Akvárium klub felfüggesztette a 2026 első felére időzített programok szervezését – írta meg a Telex értesüléseire hivatkozva az Index.

Ennek oka, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) felújítási munkálatokat tervez a klubnak otthont adó ingatlanon, ami annak működését is jelentősen befolyásolhatja.

Az Akvárium Klub 2014 óta bérli a klubhelységet a vagyonkezelőtől. A szerződés 15 évre szól, és tartalmaz egy 5 évre szóló hosszabbítási opciót. 

Az Akvárium Budapest egyik legnépszerűbb szórakozóhelye, amely egyszerre funkciónál koncert és konferencia helyszínként is.

Nyitókép: Facebook / Akvárium Klub Official

***

 

zsugabubus-2
2025. szeptember 23. 18:25
Állítólag lebontják és Hatvanpusztán fogják felépíteni és Ráhel meg a Vejkó fogják ott csapatni. Meg a Zorbán, amikor kiengedik Gráccból... Nekem ezt mondta a Tibi... Milyen Tibi, milyen Tibi... Hát a Margitkám nászasszonyának a kisebbik fia.
Válasz erre
0
0
csoda
2025. szeptember 23. 16:44
Mondjuk mikor legutóbb ott jártam tényleg elég lepukkant volt már belülről a hely, ráfért a felújítás. Ettől függetlenül jobban össze lehetett volna hangolni a dolgokat.
Válasz erre
1
0
karcos-2
2025. szeptember 23. 16:15
Nyolc év alatt 670 százalékkal drágult az Iparművészeti Múzeum felújítása A 8 éve zárva tartó múzeum felújítását élőlánccal követelték volt és jelenlegi dolgozók.
Válasz erre
0
0
Sróf
2025. szeptember 23. 16:12
Te ne bassz ez már olyan szinten durva zene és partikorlátozás hogy nem lehet kibirni se. Kurván remélem hogy a krubi és a pogány internacionálé leváltja ezt a kórmányt a gecibe.
Válasz erre
7
0
