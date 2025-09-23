Félévnyi koncertet töröltek: bezárhat Budapest egyik legnépszerűbb szórakozóhelye

Az Akvárium klub felfüggesztette a 2026 első felére időzített programok szervezését – írta meg a Telex értesüléseire hivatkozva az Index.

Ennek oka, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) felújítási munkálatokat tervez a klubnak otthont adó ingatlanon, ami annak működését is jelentősen befolyásolhatja.

Az Akvárium Klub 2014 óta bérli a klubhelységet a vagyonkezelőtől. A szerződés 15 évre szól, és tartalmaz egy 5 évre szóló hosszabbítási opciót.

Az Akvárium Budapest egyik legnépszerűbb szórakozóhelye, amely egyszerre funkciónál koncert és konferencia helyszínként is.

Nyitókép: Facebook / Akvárium Klub Official