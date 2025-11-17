Ft
rendszer akkumulátorcella Samsung SDI forint akkumulátorgyár

Szenzációs hír: közel ezermilliárdos beruházás indul a gödi Samsungnál

2025. november 17. 07:29

A kormány mintegy 133 milliárd forinttal támogatja a fejlesztést.

2025. november 17. 07:29
null

Sajtóhírek szerint a Samsung SDI 955 milliárd forintból bővíti gödi akkumulátorgyárát, amelyhez a magyar állam 133 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosít – mindezt új munkahelyek létrehozásának vállalása nélkül.

A beruházáshoz kapcsolódó támogatási szerződést október 16-án írták alá.

A megállapodás érdekessége, hogy a Samsung a mostani bővítéshez nem vállalt új munkahelyeket, a kormány mégis jelentős összeggel segíti a projektet. A KKM listájából annyi derül ki, hogy a beruházás az „elektromos járművek akkumulátorcellái és moduljai gyártását végző üzem kapacitásbővítését” célozza, vagyis elsősorban a termelési volumen növelésére irányul.

A nyilvánosságra hozott adatok szerint a Samsung SDI az elmúlt években több alkalommal is kapott egyedi kormánydöntéssel nyújtott támogatást: 2020-ban 1,2 milliárd, 2021-ben 33,6 milliárd forintot ítéltek meg a vállalatnak. 2023-ban 5,7 milliárd forintot kaptak fotovoltaikus rendszer telepítésére, majd ugyanabban az évben további 13,8 milliárdot új gyártósorok építésére.

Idén júniusban újabb 184 millió forint érkezett képzésekre. Így a cég ezen az egyedi támogatási csatornán keresztül már több mint 187 milliárd forint állami forráshoz jutott.

Ehhez jön még az a több tízmilliárd forint, amelyet a kormány a gödi üzem működéséhez szükséges infrastruktúra kiépítésére fordított. Az úthálózat, a közművek és egyéb kiszolgáló beruházások mind a gyár zavartalan működését szolgálják, miközben a pontos költségszerkezet és az állami tehermegosztás részletei nem teljeskörűen ismertek a nyilvánosság előtt.

Egy dolog azonban biztosnak tűnik: mivel a listán nem új üzem építése, hanem egy meglévő gyár bővítése szerepel, és a Samsung SDI Magyarországon kizárólag Gödön működtet akkumulátorgyárat, a támogatás minden bizonnyal a gödi telephelyhez kapcsolódik. A vállalat első gödi üzemét 2017-ben adták át, majd 2019 után mellette felépült egy második, az eredetinél jóval nagyobb gyár is.

Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

***

fogas paduc
2025. november 17. 08:39
Szóval, a szilárdtest akkumulátoroké és az üzemanyag celláké a jövő.
Válasz erre
0
0
optimista-2
2025. november 17. 08:38
Ha Magyar Péternek lenne egy csepp esze, akkor ezt a rákkeltő beruházást támadná, meg az ingyen pénz osztogatást.
Válasz erre
0
0
bunko-jobbos
2025. november 17. 08:25
Sokat tűnődöm, hogy ez a sok támogatás jó helyre megy-e? Ennyi pénzből pl. le lehetett volna cserélni az összes régi villanymozdonyt vadi újakra pl. De nem lenne ez baj, ha ettől szárnyalna a gazdaság, de ugye 0 egész valamennyi lesz a növekedés. Persze még ott van, hogy ha vége a háborúnak, akkor majd ezerrel száguldani fogunk. Még az is lehet. De van egy rossz érzésem, mert a kommunizmusban is azt mondták, hogy most még rossz, de majd jó lesz. Azt vettem észre, hogy ami jó, általában egyből az. A fene tudja, de éves szinten óriási pénzeket ölünk ebbe. Biztosan megéri?
Válasz erre
0
0
salátás
2025. november 17. 08:23
vi-ktt 2025. november 17. 08:15 Nem volna jobb a magyar emberek számára, ha simán szétosztanák köztünk a 133 mrd-t? ------------- nem, proli. eliszod aztán mi lesz jövőre? a gyár jövőre is termelni fog hasznot
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!