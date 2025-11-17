Szenzációs hír: közel ezermilliárdos beruházás indul a gödi Samsungnál

Sajtóhírek szerint a Samsung SDI 955 milliárd forintból bővíti gödi akkumulátorgyárát, amelyhez a magyar állam 133 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosít – mindezt új munkahelyek létrehozásának vállalása nélkül.

A beruházáshoz kapcsolódó támogatási szerződést október 16-án írták alá.

A megállapodás érdekessége, hogy a Samsung a mostani bővítéshez nem vállalt új munkahelyeket, a kormány mégis jelentős összeggel segíti a projektet. A KKM listájából annyi derül ki, hogy a beruházás az „elektromos járművek akkumulátorcellái és moduljai gyártását végző üzem kapacitásbővítését” célozza, vagyis elsősorban a termelési volumen növelésére irányul.

A nyilvánosságra hozott adatok szerint a Samsung SDI az elmúlt években több alkalommal is kapott egyedi kormánydöntéssel nyújtott támogatást: 2020-ban 1,2 milliárd, 2021-ben 33,6 milliárd forintot ítéltek meg a vállalatnak. 2023-ban 5,7 milliárd forintot kaptak fotovoltaikus rendszer telepítésére, majd ugyanabban az évben további 13,8 milliárdot új gyártósorok építésére.