Szenzációs hír: közel ezermilliárdos beruházás indul a gödi Samsungnál

A kormány mintegy 133 milliárd forinttal támogatja a fejlesztést.
Sajtóhírek szerint a Samsung SDI 955 milliárd forintból bővíti gödi akkumulátorgyárát, amelyhez a magyar állam 133 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosít – mindezt új munkahelyek létrehozásának vállalása nélkül.
A beruházáshoz kapcsolódó támogatási szerződést október 16-án írták alá.
A megállapodás érdekessége, hogy a Samsung a mostani bővítéshez nem vállalt új munkahelyeket, a kormány mégis jelentős összeggel segíti a projektet. A KKM listájából annyi derül ki, hogy a beruházás az „elektromos járművek akkumulátorcellái és moduljai gyártását végző üzem kapacitásbővítését” célozza, vagyis elsősorban a termelési volumen növelésére irányul.
A nyilvánosságra hozott adatok szerint a Samsung SDI az elmúlt években több alkalommal is kapott egyedi kormánydöntéssel nyújtott támogatást: 2020-ban 1,2 milliárd, 2021-ben 33,6 milliárd forintot ítéltek meg a vállalatnak. 2023-ban 5,7 milliárd forintot kaptak fotovoltaikus rendszer telepítésére, majd ugyanabban az évben további 13,8 milliárdot új gyártósorok építésére.
Idén júniusban újabb 184 millió forint érkezett képzésekre. Így a cég ezen az egyedi támogatási csatornán keresztül már több mint 187 milliárd forint állami forráshoz jutott.
Ehhez jön még az a több tízmilliárd forint, amelyet a kormány a gödi üzem működéséhez szükséges infrastruktúra kiépítésére fordított. Az úthálózat, a közművek és egyéb kiszolgáló beruházások mind a gyár zavartalan működését szolgálják, miközben a pontos költségszerkezet és az állami tehermegosztás részletei nem teljeskörűen ismertek a nyilvánosság előtt.
Egy dolog azonban biztosnak tűnik: mivel a listán nem új üzem építése, hanem egy meglévő gyár bővítése szerepel, és a Samsung SDI Magyarországon kizárólag Gödön működtet akkumulátorgyárat, a támogatás minden bizonnyal a gödi telephelyhez kapcsolódik. A vállalat első gödi üzemét 2017-ben adták át, majd 2019 után mellette felépült egy második, az eredetinél jóval nagyobb gyár is.
