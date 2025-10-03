Ft
10. 04.
szombat
kvíz Csepregi Éva mandiner Szabó András Csuti Gulyás Gergely koncert

Október 16-án Győrbe érkezik a Mandiner Klubest – közélet, kvíz és élő zene egy estén!

2025. október 03. 23:09

A győri Olimpiai Sportparkban értékes nyereményekért rendezzük meg a Mandiner-kvízt, majd következik Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, az estét pedig Csepregi Éva koncertje zárja.

2025. október 03. 23:09
Október 16-án Győrbe érkezik a Mandiner Klubest – közélet, kvíz és élő zene egy estén!

Helyszín: Olimpiai Sportpark (9025 Győr, Radnóti Miklós utca 46.)

Időpont: 2025. október 16., csütörtök

Kapunyitás: 17:00 | Program: 18:00–20:00

Regisztráció: ide kattintva!

Program:

  • 17:00–18:00 – Vendégek érkezése, regisztráció
  • 18:00–18:30 – Mandiner-kvíz értékes nyereményekkel (moderátor: Szabó András Csuti)
  • 18:30–19:10 – Közéleti beszélgetés Gulyás Gergellyel – kérdez: Kereki Gergő
  • 19:15-től – Élő koncert: Csepregi Éva

A belépés ingyenes, de regisztráció szükséges! Regisztrálj most: ITT!

Ne maradj le – gyere el, és tölts velünk egy felejthetetlen estét Győrben!

A beléptetés jogát fenntartjuk. A jelentkezés és az eseményen való részvétel az űrlap kitöltésével lehetséges, a férőhelyek száma korlátozott! Az esemény korlátozottan sajtónyilvános. Az eseményen való részvétel a sajtó számára is regisztrációhoz között. A tartalom írásos publikálása a Mandinerrel való egyeztetésre szorul, videófelvétel nem lehetséges. Kapcsolatfelvétel: [email protected]

Nyitókép: Mandiner

