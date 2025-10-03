Ismét telt ház a Mandiner Klubesten (FOTÓK)
A Mandiner Klubest nemcsak egy esemény, hanem találkozási pont mindazok számára, akik szeretik a közvetlen hangulatú, tartalmas beszélgetéseket és az élő zenei programokat.
A győri Olimpiai Sportparkban értékes nyereményekért rendezzük meg a Mandiner-kvízt, majd következik Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, az estét pedig Csepregi Éva koncertje zárja.
Október 16-án Győrbe érkezik a Mandiner Klubest – közélet, kvíz és élő zene egy estén!
Helyszín: Olimpiai Sportpark (9025 Győr, Radnóti Miklós utca 46.)
Időpont: 2025. október 16., csütörtök
Kapunyitás: 17:00 | Program: 18:00–20:00
Regisztráció: ide kattintva!
Program:
A belépés ingyenes, de regisztráció szükséges! Regisztrálj most: ITT!
Ne maradj le – gyere el, és tölts velünk egy felejthetetlen estét Győrben!
A beléptetés jogát fenntartjuk. A jelentkezés és az eseményen való részvétel az űrlap kitöltésével lehetséges, a férőhelyek száma korlátozott! Az esemény korlátozottan sajtónyilvános. Az eseményen való részvétel a sajtó számára is regisztrációhoz között. A tartalom írásos publikálása a Mandinerrel való egyeztetésre szorul, videófelvétel nem lehetséges. Kapcsolatfelvétel: [email protected]
Nyitókép: Mandiner