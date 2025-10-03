Október 16-án Győrbe érkezik a Mandiner Klubest – közélet, kvíz és élő zene egy estén!

Program:

17:00–18:00 – Vendégek érkezése, regisztráció

18:00–18:30 – Mandiner-kvíz értékes nyereményekkel (moderátor: Szabó András Csuti)

18:30–19:10 – Közéleti beszélgetés Gulyás Gergellyel – kérdez: Kereki Gergő

19:15-től – Élő koncert: Csepregi Éva

A belépés ingyenes, de regisztráció szükséges! Regisztrálj most: ITT!

Ne maradj le – gyere el, és tölts velünk egy felejthetetlen estét Győrben!

A beléptetés jogát fenntartjuk. A jelentkezés és az eseményen való részvétel az űrlap kitöltésével lehetséges, a férőhelyek száma korlátozott! Az esemény korlátozottan sajtónyilvános. Az eseményen való részvétel a sajtó számára is regisztrációhoz között. A tartalom írásos publikálása a Mandinerrel való egyeztetésre szorul, videófelvétel nem lehetséges. Kapcsolatfelvétel: [email protected]