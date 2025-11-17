Ft
11. 17.
hétfő
Taking Over Lengyelország dokumentumfilm Donald Tusk

„A kormányváltás pedig közeleg. Lengyelországban már jobb szelek fújnak” – a Taking Over című lengyel dokumentumfilm rendezőjével beszélgettünk

2025. november 17. 06:14

Hatalomra kerülése után a Donald Tusk vezette kormány emberei illegális eszközökkel foglalták el a lengyel közmédiát, és távolították el az ott dolgozó újságírókat. Marcin Tulicki dokumentumfilmje eredeti, a helyszínen készült felvételeken keresztül mutatja be a kommunista időket idéző erőszakos hatalomátvételt. Interjúnk a rendezővel.

2025. november 17. 06:14
null
Ungvári Ildikó

Október végén mutatták be az Uránia Nemzeti Filmszínházban Marcin Tulicki lengyel rendező Taking Over című dokumentumfilmjét. A film a Donald Tusk vezette kormány jogellenes intézkedéseit mutatja be a közmédia 2023. december 20-i elfoglalásától az ügyészek leváltásán át a politikai ellenfelek üldözéséig. És a történet még nem ért véget.

tulicki
Marcin Tulicki több száz ember előtt mondott beszédet a Taking Over című dokumentumfilm budapesti bemutatóján
Forrás: MCC / Gyurkovits Tamás

A december 20-i, sokak által „botrányosként” emlegetett események Tulinckit személyesen is érintették, mivel több mint tíz éven át dolgozott a közmédiában. A bemutató után a rendezővel és Michał Adamczykkel, a Televíziós Információs Ügynökség egykori igazgatójával beszélgettünk.

A filmről, és a budapesti bemutatót követő panelbeszélgetésről Gulyás Gergely miniszter és Zbigniew Ziobro korábbi lengyel igazságügyi miniszter részvételével itt olvashatják a beszámolónkat. 

Ezt is ajánljuk a témában

Tulicki személyes érintettként, belülről mutatja be a közmédia elfoglalását

„Felnőtt szakmai életem jó részét a közmédia dolgozójaként töltöttem. Mondhatni ez volt a második otthonom”

 – válaszolta a rendező arra a kérdésünkre, hogyan érintették a 2023 decemberi események. Hozzátette, aznap, amikor Donald Tusk emberei illegálisan behatoltak az épületbe, még fel se fogták, mi történt. Az események pedig később mindenkit arra sarkalltak, hogy tegyenek valamit: „akkor döntöttem el, hogy meg szeretném csinálni ezt a filmet, és bemutassam mindazt az abnormalitást, ami ott történt” – idézte fel akkori érzéseit.

„Sokan, akik részt vettek ebben a botrányos támadásban legszívesebben elfelejtenék, kitörölnék a köztudatból a történteket. De ezt nem engedhetjük”

 – mondta azokra a rendőrökre és beépített személyekre utalva, akik részt vettek a Tusk-kormány 2023. december 20-i erőszakos hatalomátvételében a közmédiában.

Hangsúlyozta, nem véletlenül döntött úgy, hogy film formájában szeretné megörökíteni a történteket.

„A kép, a hang a vizuális ingerek mind erősítik és alátámasztják a történet narratíváját. Ha én most a saját szavaimmal próbálnám elmondani önnek, mik történtek aznap, csak egy részét hinné el, de még az is lehet, hogy egyáltalán nem hinne nekem” – indokolta a döntését.

Michał Adamczyk decemberben csak néhány napig volt a Telewizja Polska (TVP) elnök-vezérigazgatója, és elmondta, amikor átvette a pozíciót, már nem nagyon tudott mit tenni Tuskék erőszakos hatalomátvétele ellen. Sőt, a decemberi támadás után a kulturális miniszter,Bartłomiej Sienkiewicz új vezetőket nevezett ki a közmédia élére, és nem ismerte el Adamczyk kinevezését. Ez azt jelenti, hogy néhány napig párhuzamosan két vezetőség működött. Arról, hogy ezalatt az idő alatt hogyan lehetetlenítették el Adamczyk munkáját, miközben az alternatív vezetőség gyakorlatilag nem csinált semmit, a film számol be részletesen.

„Most már jogi területeken folytatunk küzdelmet a kormányzattal szemben. Jelenleg több mint tíz bírósági ügyünk van folyamatban, és valószínűleg elveszítjük őket. Nincsenek kétségeim afelől, hogy Tusk emberei el fogják ferdíteni a valóságot, és ellenünk fognak dönteni” – mondta Adamczyk.

Ami történt, az egyértelműen jogellenes, de Brüsszelt ez nem érdekli

Marcin Tulicki filmje azt is részletesen bemutatja, milyen jogszabályokba ütköztek a Tusk kormány intézkedései. Több megszólaló – köztük az alkotmányos testületek tagjai, és a Lengyel rádió és Televízión tanácsának elnöke – elismeri, hogy a kormánypártok alkotmányellenesen jártak el.

„Meg vagyok arról győződve, hogy ha a jövőben egy jogász tényleg a jogszabályokat betű szerint betartva fog ítéletet hozni, vagy az ügyeket vizsgálni, akkor az összes pert mi fogjuk megnyerni” – mondta Adamczyk, aki még mindig bízik a független igazságszolgáltatásban, ugyanakkor hangsúlyozta, Donald Tusk hatalmas brüsszeli támogatottsággal rendelkezik, és ezért érzi úgy, hogy bármit megengedhet magának.

„Ha a PiS tette volna ugyanezt, az unióban már rég fel lennének háborodva, elkezdenek visszatartani a forrásokat, a Velencei Bizottság elítélné a történteket. Ezzel szemben mindenki hallgat” 

– jegyezte meg szomorúan.

Tulickiék szerint már nincs mitől félni

A filmet látva és az újságírókat hallgatva az emberben azonnal felmerül a kérdés, nem fél-e a rendező a megtorlástól, különösen annak fényében, hogy Tuskék politikai boszorkányüldözésbe kezdtek az előző kormány minisztereivel szemben: házkutatásokat tartottak, többeket bilincsben vittek el, volt, akinek az országot is el kellett hagynia, hogy megmeneküljön a politikai börtöntől.

Amikor a félelmeikről kérdeztük, mindkét újságíró csak a vállát vonogatta, mint akiket ez a téma már teljesen hidegen hagy.

Ugyanakkor a médiának továbbra is megvan a fegyvere a kormánnyal szemben, sőt, Donald Tusk lényegében maga látta el őket munícióval.

„Ez az, amit Tusk nem bír elviselni, hogy az újságírók, akiket két éve szó szerint kidobatott a tévéből, megtalálták a helyüket. Megtalálták azokat a csatornákat, ahol folytatni tudják a munkájukat” 

– értékelte a helyzet pozitív oldalát a rendező. Hozzátette, ebből kifolyólag a lengyel televízióban nagyon hamar vissza lehet majd állítani az eredeti, jól működő rendszert „amint ezek a szerencsétlen, hozzá nem értők” – utalt a kormány által kinevezett vezetőségre – „elhagyják”

Adamczyk megjegyezte, hogy a miniszterelnök célja részben az is, hogy leépítse a közmédiát, mivel a saját, privát médiáját már jól kiépítette a liberális Polgári Platform (PO), és nincs szüksége az állami felületekre. De Tusk médiamonopóliumot akar, ezért nehezen fogadja el, hogy nem sikerült elhallgattatni a jobboldali, konzervatív hangokat.

„A kormányváltás pedig közeleg. Lengyelországban már jobb szelek fújnak” – mondta mosolyogva a rendező.

Nyitókép: MCC / Gyurkovits Tamas

martens
2025. november 17. 07:21
Váltás esetén Tusk és bandája mehet a rács mögé.
red-bullshit
2025. november 17. 06:19
Van már magyar felirat valahol?
