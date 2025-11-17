„A kormányváltás pedig közeleg. Lengyelországban már jobb szelek fújnak” – a Taking Over című lengyel dokumentumfilm rendezőjével beszélgettünk

Hangsúlyozta, nem véletlenül döntött úgy, hogy film formájában szeretné megörökíteni a történteket.
„A kép, a hang a vizuális ingerek mind erősítik és alátámasztják a történet narratíváját. Ha én most a saját szavaimmal próbálnám elmondani önnek, mik történtek aznap, csak egy részét hinné el, de még az is lehet, hogy egyáltalán nem hinne nekem” – indokolta a döntését.
Michał Adamczyk decemberben csak néhány napig volt a Telewizja Polska (TVP) elnök-vezérigazgatója, és elmondta, amikor átvette a pozíciót, már nem nagyon tudott mit tenni Tuskék erőszakos hatalomátvétele ellen. Sőt, a decemberi támadás után a kulturális miniszter,Bartłomiej Sienkiewicz új vezetőket nevezett ki a közmédia élére, és nem ismerte el Adamczyk kinevezését. Ez azt jelenti, hogy néhány napig párhuzamosan két vezetőség működött. Arról, hogy ezalatt az idő alatt hogyan lehetetlenítették el Adamczyk munkáját, miközben az alternatív vezetőség gyakorlatilag nem csinált semmit, a film számol be részletesen.
„Most már jogi területeken folytatunk küzdelmet a kormányzattal szemben. Jelenleg több mint tíz bírósági ügyünk van folyamatban, és valószínűleg elveszítjük őket. Nincsenek kétségeim afelől, hogy Tusk emberei el fogják ferdíteni a valóságot, és ellenünk fognak dönteni” – mondta Adamczyk.
Ami történt, az egyértelműen jogellenes, de Brüsszelt ez nem érdekli