„A kormányváltás pedig közeleg. Lengyelországban már jobb szelek fújnak” – a Taking Over című lengyel dokumentumfilm rendezőjével beszélgettünk

Október végén mutatták be az Uránia Nemzeti Filmszínházban Marcin Tulicki lengyel rendező Taking Over című dokumentumfilmjét. A film a Donald Tusk vezette kormány jogellenes intézkedéseit mutatja be a közmédia 2023. december 20-i elfoglalásától az ügyészek leváltásán át a politikai ellenfelek üldözéséig. És a történet még nem ért véget.

Marcin Tulicki több száz ember előtt mondott beszédet a Taking Over című dokumentumfilm budapesti bemutatóján

Forrás: MCC / Gyurkovits Tamás

A december 20-i, sokak által „botrányosként” emlegetett események Tulinckit személyesen is érintették, mivel több mint tíz éven át dolgozott a közmédiában. A bemutató után a rendezővel és Michał Adamczykkel, a Televíziós Információs Ügynökség egykori igazgatójával beszélgettünk.

A filmről, és a budapesti bemutatót követő panelbeszélgetésről Gulyás Gergely miniszter és Zbigniew Ziobro korábbi lengyel igazságügyi miniszter részvételével itt olvashatják a beszámolónkat.