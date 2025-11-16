„Egy utolsó másodpercekben széteső vb-álomnál EGYETLEN dolog bosszantóbb: azt olvasni, ahogyan azonnal keresztre feszítenek a kommentmezőben egy-egy játékost, a szövetségi kapitányt, bárkit és mindenkit.

Mintha ezért a végkimenetelért egyetlen embert terhelne felelősség. De ha hibást keresünk, ismerjük el az eredményeket is. Legyünk igazságosak.

Ezen a meccsen a magyar válogatott szinte végig szinte tökéletesen játszott. Szinte hibátlanul. Szinte. Rengeteg örömet szereztek nekünk ebben a selejtezősorozatban akkor is, ha most nagyon fájdalmas lett a vége.

Mindannyian nagyon akarták, küzdöttek, hajtottak. Mi is nagyon akartuk.

Alakulhatott volna másképp is. Ha nem hagyunk ott pontokat Dublinban, ha a portugálok nem kapnak ki. Ha ma bemegy egy harmadik gól. Mindig ez a fránya HA.