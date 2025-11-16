Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
11. 16.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 16.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország Kulifai Máté vb foci Írország

Ezen a meccsen a magyar válogatott szinte végig szinte tökéletesen játszott

2025. november 16. 22:41

De ha hibást keresünk, ismerjük el az eredményeket is. Legyünk igazságosak.

2025. november 16. 22:41
null
Kulifai Máté
Kulifai Máté
Facebook

„Egy utolsó másodpercekben széteső vb-álomnál EGYETLEN dolog bosszantóbb: azt olvasni, ahogyan azonnal keresztre feszítenek a kommentmezőben egy-egy játékost, a szövetségi kapitányt, bárkit és mindenkit. 

Mintha ezért a végkimenetelért egyetlen embert terhelne felelősség. De ha hibást keresünk, ismerjük el az eredményeket is. Legyünk igazságosak. 

Ezen a meccsen a magyar válogatott szinte végig szinte tökéletesen játszott. Szinte hibátlanul. Szinte. Rengeteg örömet szereztek nekünk ebben a selejtezősorozatban akkor is, ha most nagyon fájdalmas lett a vége.

Mindannyian nagyon akarták, küzdöttek, hajtottak. Mi is nagyon akartuk.

Alakulhatott volna másképp is. Ha nem hagyunk ott pontokat Dublinban, ha a portugálok nem kapnak ki. Ha ma bemegy egy harmadik gól. Mindig ez a fránya HA.

Végtelenül szomorú ez. 

Nagyon szerencsétlenül, pechesen, igazságtalanul alakult.

Csakazértis: Mindörökké Magyarország!”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Reszelő Aladár
2025. november 16. 23:08
Mázliban akartuk felvenni a versenyt azzal a néppel, aki önmagát is mázlinak tartja? Amúgy nehéz hibátlannak értékelni egy olyan meccset, ahol 3 gólt kaptunk. De nem hibáztatok senkit, bíztunk benne, hogy a tudás nyer és nem a mázlin múlik. Ráadásul mindkét meccsen ugyanúgy alakult, ellenük. Ha pedig a tavalyi barátságos meccset is belerakjuk, akkor ez sorrendben a harmadik 90+ perces bekapott gól volt, kettővel a döntetlent, egyel a győzelmet buktuk. Ha tavasszal ment volna Rossi, azt megértem. Most marasztalnám. Megint elkezdett karaktert mutatni a csapat és végül is a helyzeteinket is berúgtuk. Ami viszont fájdalom, hogy mindegyik meccsen mi vezettünk, ehhez képest csak 2-t tudtunk megnyerni, 2 lett X kettő pedig vereség. Aki pedig most kuncog az az anyja temetésén is kuncogna.
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
•••
2025. november 16. 22:54 Szerkesztve
Vezettünk megálltunk, újra vezettünk, megálltunk! A végén szétestünk,csere sem kellett volna! Nagyon nem volt tökéletes a taktikank. 40 év után újra itthon maradunk. Készüljünk az EB re. Új kapitánnyal!! Egy-két gyászhónap indokolt. Főképp a szurkolóknak. Újra kezdjük!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!