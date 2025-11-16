Szem nem maradt szárazon a Puskásban: évek óta most először sírta el magát az írek hőse
A számunkra tragikusan végződő mérkőzés Troy Parrott életének egyik legboldogabb napja lett.
De ha hibást keresünk, ismerjük el az eredményeket is. Legyünk igazságosak.
„Egy utolsó másodpercekben széteső vb-álomnál EGYETLEN dolog bosszantóbb: azt olvasni, ahogyan azonnal keresztre feszítenek a kommentmezőben egy-egy játékost, a szövetségi kapitányt, bárkit és mindenkit.
Mintha ezért a végkimenetelért egyetlen embert terhelne felelősség. De ha hibást keresünk, ismerjük el az eredményeket is. Legyünk igazságosak.
Ezen a meccsen a magyar válogatott szinte végig szinte tökéletesen játszott. Szinte hibátlanul. Szinte. Rengeteg örömet szereztek nekünk ebben a selejtezősorozatban akkor is, ha most nagyon fájdalmas lett a vége.
Mindannyian nagyon akarták, küzdöttek, hajtottak. Mi is nagyon akartuk.
Alakulhatott volna másképp is. Ha nem hagyunk ott pontokat Dublinban, ha a portugálok nem kapnak ki. Ha ma bemegy egy harmadik gól. Mindig ez a fránya HA.
Végtelenül szomorú ez.
Nagyon szerencsétlenül, pechesen, igazságtalanul alakult.
Csakazértis: Mindörökké Magyarország!”
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert