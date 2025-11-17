Amíg mi a válogatottat sirattuk, Angliában bajnokot avattak – ami történt, annak a vb-n is lehet jelentősége

Három héttel ezelőtt, az Európa-bajnokságról írt összefoglaló cikkünkben már megemlítettük, hogy az őszi hónapok mindig sűrűk a PDC versenynaptárában, az év végi világbajnokság előtt ugyanis októberben és novemberben összesen négy major tornát bonyolítanak le. Ezek közül a harmadik a sorban – a Luke Littler diadalával zárult World Grand Prix és a Gian van Veen sikerét hozó Eb után – a Grand Slam of Darts volt, amelyet a mögöttünk hagyott bő egy hétben az angliai Wolverhamptonban rendeztek 32 játékos részvételével.

Luke Humphries a Grand Slamen is kiválóan játszott, de a döntőben nem bírt Luke Littlerrel (Fotó: PDC)

Ez a viadal abból a tekintetből mindenképpen speciális a többi PDC-tornához képest, hogy

nem végig egyenes kieséses szakaszban zajlanak a küzdelmek, oda már csak 16-an jutottak tovább a csoportkörből.

Nem sikerült ez a kiemeltek közül Stephen Buntingnak (4.), James Wade-nek (5.) és Jonny Claytonnak (6.) – az ő kiesésük már a második forduló után biztossá vált –, valamint az újdonsült Európa-bajnok Gian van Veennek (7.) sem, de Michael van Gerwen (3.) és a hozzá hasonlóan háromszoros Grand Slam-bajnok Gerwyn Price is csak a csoportküzdelmek utolsó, harmadik körében tudta kiharcolni a továbbjutást a nyolcaddöntőbe.