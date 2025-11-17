Ft
Luke Humphries Luke Littler Grand Slam of Darts darts PDC világranglista

Amíg mi a válogatottat sirattuk, Angliában bajnokot avattak – ami történt, annak a vb-n is lehet jelentősége

2025. november 17. 05:50

Angliában nem minden a labdarúgásról szólt vasárnap. A még mindig csak 18 esztendős Luke Littler nyerte meg a profi dartsozók Wolverhamptonban rendezett Grand Slam-versenyét, ezzel átvette a vezetést a világranglistán Luke Humphriestól.

2025. november 17. 05:50
null
Murányi Domonkos

Három héttel ezelőtt, az Európa-bajnokságról írt összefoglaló cikkünkben már megemlítettük, hogy az őszi hónapok mindig sűrűk a PDC versenynaptárában, az év végi világbajnokság előtt ugyanis októberben és novemberben összesen négy major tornát bonyolítanak le. Ezek közül a harmadik a sorban – a Luke Littler diadalával zárult World Grand Prix és a Gian van Veen sikerét hozó Eb után – a Grand Slam of Darts volt, amelyet a mögöttünk hagyott bő egy hétben az angliai Wolverhamptonban rendeztek 32 játékos részvételével.

darts, Luke Littler, Luke Humphries, Grand Slam of Darts, Wolverhampton
Luke Humphries a Grand Slamen is kiválóan játszott, de a döntőben nem bírt Luke Littlerrel (Fotó: PDC)

Ez a viadal abból a tekintetből mindenképpen speciális a többi PDC-tornához képest, hogy 

nem végig egyenes kieséses szakaszban zajlanak a küzdelmek, oda már csak 16-an jutottak tovább a csoportkörből.

Nem sikerült ez a kiemeltek közül Stephen Buntingnak (4.), James Wade-nek (5.) és Jonny Claytonnak (6.) – az ő kiesésük már a második forduló után biztossá vált –, valamint az újdonsült Európa-bajnok Gian van Veennek (7.) sem, de Michael van Gerwen (3.) és a hozzá hasonlóan háromszoros Grand Slam-bajnok Gerwyn Price is csak a csoportküzdelmek utolsó, harmadik körében tudta kiharcolni a továbbjutást a nyolcaddöntőbe.

A versenyen két női játékos is részt vett: az 55 esztendős Lisa Ashton három vereséggel zárt (Josh Rocktól és Wessel Nijmantól is 5–0-ra kapott ki), a 21 éves Beau Greaves ellenben nyert egy meccset (a Hungarian Darts Trophy győztese, Niko Springer ellen 5–3-ra), a két veresége alkalmával pedig – amelyeket Van Gerwentől (4–5) és Gary Andersontól (4–5) szenvedett el – egyaránt 101 pont feletti körátlagot dobott.

Stephen Bunting (a háttérben) már a csoportkörben kiesett a Grand Slamen, a fülöp-szigeteki Alexis Toylo is legyőzte őt (Fotó: PDC)

Azok közül, akiktől ezt előzetesen nem lehetett várni, a német Lukas Wenig jutott a legtovább (71. volt a világranglistán, most már 63.), őt a negyeddöntőben a Van Gerwent is búcsúztató Danny Noppert ejtette ki, aki a World Masters, a World Grand Prix és az Európa-bajnokság után idén negyedszer menetelt el major tornán az elődöntőig. Rajta kívül Gerwyn Price és – mondhatni természetesen – a két Luke, Humphries és Littler jutott be a legjobb négy közé.

Az elődöntőben Humphries szenzációs játékkal, 106.25-ös átlaggal és tizenhat 180-as kört dobva verte meg 16–13-ra Price-t, a címvédő Littler pedig 9–9-es részeredmény után nyert 16–9-re Noppert ellen – ezzel eldőlt, hogy a finálé eredményétől függetlenül csere történik a világranglista élén, és életében először, minden idők legfiatalabb játékosaként Littler ugrik a rangsor első helyére.

 

Luke Littler–Luke Humphries – a(z újabb) döntő

Ezek után már csak egy kérdés maradt: a két Luke idei harmadik, összességében hatodik egymás elleni major döntőjéből melyikük kerül ki győztesen.

Az első etap után Humphries vezetett 3–2-re brékelőnyben, a második szünetben döntetlenre állt a csata (5–5), majd a harmadik szakasz végén ismét az idősebbik angol állt jobban (8–7). A negyedik felvonást Littler hátsó pályáról egy 167 pontos kiszállóval kezdte, de mint azt a meccset követően elmondta, véleménye szerint a fordulópontot nem ez jelentette, hanem az, hogy a 20. legben egy 160-as check-outtal ismét elvette ellenfele kezdését (11–9).

 

Littler a folytatásban 12–10 után zsinórban három leget nyert meg (15–10), majd a 27. játékban egy 96 pontos kiszállóval lezárta a mérkőzést (16–11), ezzel megvédte a címét, ami korábban csak 

  • Phil Taylornak, 
  • Van Gerwennek 
  • és Price-nak 

sikerült a Grand Slamen. A 18 éves angol fiú idén ötödször nyert kiemelt versenyt.

 

A zsinórban harmadik major döntőjét elveszítő Humphries a mérkőzés utáni interjújában elmondta, úgy érzi, a vereség ellenére jól játszott, és büszke arra a teljesítményére, amit a héten nyújtott. Hozzátette, Littler megérdemelten győzött és állt a világranglista élére, de minden idegszálával azon lesz, hogy a december 11-én kezdődő vb-n – amelyen Kovács Patrik személyében egy magyar játékos is indul – visszafoglalja tőle a trónt. Ez egyébként már csak azért sem ígérkezik egyszerű feladatnak, mert 

az elmúlt három évben mindig az lett a világbajnok, aki másfél hónappal korábban a Grand Slamet is megnyerte.

GRAND SLAM OF DARTS (WOLVERHAMPTON)
DÖNTŐ
Luke Humphries (angol, 1.) (99.56)–Luke Littler (angol, 2.) (100.61) 11–16

ELŐDÖNTŐ
Luke Humphries (angol, 1.) (106.25)–Gerwyn Price (walesi) (98.74) 16–13
Luke Littler (angol, 2.) (102.62)–Danny Noppert (holland) (100.3) 16–9

NEGYEDDÖNTŐ
Luke Humphries (angol, 1.) (104.98)–Michael Smith (angol) (93.05) 16–8
Ricky Evans (angol) (93.85)–Gerwyn Price (walesi) (99.42) 9–16
Luke Littler (angol, 2.) (105.18)–Josh Rock (északír) (101.46) 16–12
Danny Noppert (holland) (97.61)–Lukas Wenig (német) (92.86) 16–8

A verseny összes eredményét ide kattintva találja!

Nyitókép: PDC

A döntő összefoglalója

 

