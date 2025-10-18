Megvan, ki képviseli hazánkat: 17 év után lesz újra magyar játékos a világbajnokságon

Kovács Patrik nyerte a Hungarian Darts Super League nyolcas döntőjét Budapesten, így ő képviselheti a magyar színeket a december 11-én kezdődő londoni PDC darts-világbajnokságon – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Kovács Patrik (balra) képviselheti a magyar színeket a vb-n (Fotó: PDC Hungarian Fan Club/Facebook)

Hosszú idő után szurkolhatunk újra magyarnak a vb-n

A szervező Darts Event szombati közleménye kiemelte, 17 év után lesz ismét magyar induló a sportág legrangosabb eseményén.

Legutóbb 2008-ban Bezzeg Nándor képviselte a magyar színeket, akkor az első fordulóban szenvedett vereséget a holland Vincent van der Voorttól az Alexandra Palace-ben.