Megvan, ki képviseli hazánkat: 17 év után lesz újra magyar játékos a világbajnokságon

„Fel akarom venni vele a versenyt” – megint nagyot alakított a sportvilág ifjú sztárja, akire még a világranglista éllovasa is felnéz
„Fejlődnöm kell és keményebben kell edzenem, különben minden alkalommal simán megver majd.”
Kovács Patrik képviseli Magyarországot a világbajnokságon. A magyar dartsjátékos nyerte a nyolcas döntőt Budapesten.
Kovács Patrik nyerte a Hungarian Darts Super League nyolcas döntőjét Budapesten, így ő képviselheti a magyar színeket a december 11-én kezdődő londoni PDC darts-világbajnokságon – számolt be a Magyar Távirati Iroda.
A szervező Darts Event szombati közleménye kiemelte, 17 év után lesz ismét magyar induló a sportág legrangosabb eseményén.
Legutóbb 2008-ban Bezzeg Nándor képviselte a magyar színeket, akkor az első fordulóban szenvedett vereséget a holland Vincent van der Voorttól az Alexandra Palace-ben.
Fotó: PDC Hungarian Fan Club/Facebook