Elesett az ukrán erődváros, Kijev makacsul tagad
A kijevi vezetés Pokrovszk kapcsán is egy párhuzamos valóságot akar eladni a nyugati közvéleménynek.
Leáldozott az ukrán elnök csillaga.
A Lenta arról ír, hogy Jaroszlav Zseleznyak, a Verhovna Rada képviselője szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
népszerűségi mutatója mintegy 40 százalékkal csökkent az elmúlt héten Ukrajnában
– ezt a Strana Telegram-csatorna információi alapján közölték.
Hozzátették: a képviselő három, a korrupciós botrányt közvetlenül követő zártkörű közvélemény-kutatás adataira hivatkozott, ezek szerint a lakosság kevesebb mint 20 százaléka szavazna most Zelenszkijre. Mint kiderült, azt is megkérdezték, hogy kire szavaznának a válaszadók, ha jelöltjük nem lenne a listán, és ebben az esetben
a hivatalban lévő elnök egyáltalán nem lenne a vezető politikusok listáján.
A parlamenti képviselő hozzátette, hogy jelenleg az ukrán elnöki posztra
a lakosság körében legnépszerűbb jelölt az ország fegyveres erőinek korábbi főparancsnoka, Valerij Zaluzsnyij
– hangsúlyozzák.
Nyitókép: Adem ALTAN / AFP
