A Lenta arról ír, hogy Jaroszlav Zseleznyak, a Verhovna Rada képviselője szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

népszerűségi mutatója mintegy 40 százalékkal csökkent az elmúlt héten Ukrajnában

– ezt a Strana Telegram-csatorna információi alapján közölték.

Hozzátették: a képviselő három, a korrupciós botrányt közvetlenül követő zártkörű közvélemény-kutatás adataira hivatkozott, ezek szerint a lakosság kevesebb mint 20 százaléka szavazna most Zelenszkijre. Mint kiderült, azt is megkérdezték, hogy kire szavaznának a válaszadók, ha jelöltjük nem lenne a listán, és ebben az esetben