Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
11. 17.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 17.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
korrupció Jaroszlav Zseleznyak Ukrajna orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij

Rohamosan csökken Zelenszkij népszerűsége a korrupció miatt

2025. november 17. 06:55

Leáldozott az ukrán elnök csillaga.

2025. november 17. 06:55
null

A Lenta arról ír, hogy Jaroszlav Zseleznyak, a Verhovna Rada képviselője szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 

népszerűségi mutatója mintegy 40 százalékkal csökkent az elmúlt héten Ukrajnában

– ezt a Strana Telegram-csatorna információi alapján közölték.

Hozzátették: a képviselő három, a korrupciós botrányt közvetlenül követő zártkörű közvélemény-kutatás adataira hivatkozott, ezek szerint a lakosság kevesebb mint 20 százaléka szavazna most Zelenszkijre. Mint kiderült, azt is megkérdezték, hogy kire szavaznának a válaszadók, ha jelöltjük nem lenne a listán, és ebben az esetben 

a hivatalban lévő elnök egyáltalán nem lenne a vezető politikusok listáján.

A parlamenti képviselő hozzátette, hogy jelenleg az ukrán elnöki posztra 

a lakosság körében legnépszerűbb jelölt az ország fegyveres erőinek korábbi főparancsnoka, Valerij Zaluzsnyij

 – hangsúlyozzák.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Adem ALTAN / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hexahelicene
2025. november 17. 08:18
Ha az ostoba Valerij Zaluzsnyij lesz az ukránnácik elnöke, akkor biztosan világháború lesz, mert mindent katonailag akar majd megoldani. Egyszer azt nyilatkozta a terrorukrán Zaluzsnyij, hogy a 3. VH már elkezdődött. Nyilván, erővel akarja majd visszaszerezni a Krímet és a 4 Donyec-medencei megyét.
Válasz erre
1
0
soma100
•••
2025. november 17. 08:15 Szerkesztve
Az európai vezetők nagy többsége olyan szinten benne van ebben a korrupciós posványban, hogy erre már nincsenek szavak. A finn miniszterelnök kijelenti, hogy a korrupció ellenére is támogatni kell Ukrajnát.Ez minden, de nem normális gondolkodás. Ha egyetlen vezetőként nyilatkozna így, akkor azt mondanám, hogy idióta, de az európai vezetők nagy részének ez a hozzáállása.
Válasz erre
0
0
tajoska
2025. november 17. 08:12
Tehát 20 % rá szavazna? Kik lehetnek ők?
Válasz erre
0
0
orokkuruc-2
2025. november 17. 08:05
Vajon Nuland adta ki a kilövési engedélyt? Vaaaaagy ez csak része a kivonási színjátéknak, most jön "Zselé elkergetése" c. közjáték és mire felocsúdnának egy kamuszavazással már nyakukba is rakták az új Nuland-bábot, akit Zselé már csak valamelyik palotájából sajnál.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!