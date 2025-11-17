Elképesztő: Európa vezető ipari hatalma minden kényszer nélkül megsemmisítette gazdasági sikerének alapját

A hetvenes évektől baloldali és környezetvédelmi mozgalmak rendszeresen hatalmas tüntetéseket szerveztek az atomenergia ellen, blokkolták az atomüzemanyag-szállítmányokat, és démonizálták a nukleáris energiát mint a biztos világvégét. Figyelmeztettek a balesetekre, és efféle kérdésekkel tematizáltak: mi történik, ha bekövetkezik a „legnagyobb elgondolható katasztrófa”, hány ember halna meg? És azzal is érveltek – nem teljesen alaptalanul –, hogy nincs jó megoldás a végleges tárolásra, azaz a radioaktív hulladék elhelyezésére. Az atomhulladék ugyanis több ezer évig radioaktív marad.

Erre sosem született igazán jó válasz. Ami a balesetbiztonságot illeti, az erőművek üzemeltetői azt mondták: nincs ok a félelemre. A létesítmények két-háromszorosan is biztosítva vannak. A német atomerőművek egészen a bezárásukig a világ legbiztonságosabbjai közé tartoztak.

1986-ban bekövetkezett a csernobili katasztrófa, megtörtént a „legnagyobb elképzelhető baleset”. A szovjet hatóságok mindent megtettek, hogy a vészhelyzet mértékéről a lehető legkevesebbet árulják el a nyilvánosságnak, és a lehető legkésőbb. A német hatóságok is lassan reagáltak.

Angela Merkel azt hitte, el tudja csábítani a zöldszavazókat

Forrás: AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN

Akkoriban Hamburgban voltam egyetemista, jól emlékszem a kollektív félelemre, amely az egész társadalmat áthatotta. A rádióban hallgattuk a legújabb mérésekről szóló jelentéseket: Bajorországban például tilos volt erdei gombát enni, mert sugárszennyezettnek számított. A tehéntejet veszélyesnek tartották, hiszen a tehenek füvet esznek, és arról is azt mondták, hogy aggasztóan sugárszennyezett. Az időjárás-jelentésben és az újságokban térképeket mutattak az úgynevezett atomfelhő terjedéséről – a radioaktív levegőről, amely Kelet- és Délkelet-Európa nagy részét beborította. Ez természetesen hatalmas lendületet adott a Zöldeknek, és súlyos presztízsveszteséget jelentett az atomiparnak. Bár sok sajtóbeszámoló elmagyarázta, miért lehetetlen, hogy a német reaktorokban hasonló baleset történjen, a közvélemény szemében a nukleáris erőművek ettől kezdve még inkább potenciális veszélyként éltek.